Gigantyczny wzrost zysków VRG. To był rekord

W pierwszej połowie 2022 roku grupa VRG wypracowała zysk netto w wysokości 36,4 mln zł wobec 2,8 mln zł rok wcześniej. To imponujący wzrost o 1200 proc. – czytamy w komunikacie spółki.

Jak podaje spółka, na jej rekordowe wyniki wpłynęła głównie solidna sprzedaż i marża w drugim kwartale roku.

Salony marek odzieżowych VRG notowały wzrost popytu na odzież formalną – co skutkowało znaczącą poprawą marży.

Świetny drugi kwartał ma za sobą również segment jubilerski grupy i marka W.Kruk.

W komunikacie podano, że drugi kwartał 2022 roku VRG zamknęło sprzedażą na poziomie 341,8 mln zł, to jest ponad 40 proc. więcej niż w roku poprzednim. Przychody segmentu odzieżowego wzrosły o 36,9 proc. r/r, osiągając 192,1 mln zł. Przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 149,6 mln zł, co oznacza wzrost o 44,4 proc. r/r. W całej pierwszej połowie roku grupa VRG wypracowała zysk netto w wysokości 36,4 mln zł, w porównaniu z 2,8 mln zł zysku netto w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marża brutto na sprzedaży za pierwsze półrocze br. wyniosła 54 proc. i była o 2,9 p.p. wyższa r/r.

Odrodzenie biznesu

Prezes VRG Janusz Płocica ocenia, że grupa dobrze wykorzystała odradzający się po pandemii popyt oraz okres licznych uroczystości rodzinnych i biznesowych.

Czytaj też: Intersport sprzedaje więcej, ale pogłębia straty

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wypracowanych w drugim kwartale. Można powiedzieć, że był to dla nas wzorcowy kwartał, w którym do bardzo dobrego wyniku wysoko kontrybuowały oba segmenty - odzieżowy i jubilerski. Zanotowaliśmy istotny wzrost zakupów w salonach stacjonarnych oraz rosnący poziom sprzedaży i marży we wszystkich markach. Sprzedażowo i marżowo silnie odbudowaliśmy się w segmencie fashion. Wyraźnie widać było odwilż w odzieży formalnej, stanowiącej DNA części marek naszej grupy. Drugi kwartał świetnie wykorzystał też W.Kruk osiągając kolejne wzrosty sprzedaży – wskazuje Janusz Płocica, prezes VRG.

Ceny rosną

Przełom pierwszego i drugiego półrocza upływał w Polsce pod presją silnie rosnącej inflacji i pogorszenia nastrojów konsumenckich. W lipcu przychody VRG wzrosły o 1,5 proc. r/r, W tym okresie grupa prowadziła w sklepach (stacjonarnych i online) letnie wyprzedaże.

- Lato to czas kiedy trudno oceniać realny popyt. O jego natężeniu przekonamy się w kolejnych miesiącach. W pesymistycznym scenariuszu spodziewamy się w kolejnych okresach łagodnego spadku popytu. Chcemy wejść w nowe sezony jak najbardziej zdrowi, dlatego aktywnie wyprzedajemy zapasy posezonowe, aby uniknąć sytuacji, kiedy będziemy jednocześnie pod presją malejącego popytu i wysokich stanów magazynowych – mówi Janusz Płocica.

Aby zmniejszyć presję stokową, VRG zdecydowała się na silne przeceny. Jak podkreśla prezes, zarząd monitoruje otoczenie gospodarcze i podejmuje działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie grupy na ewentualny scenariusz pogorszenia koniunktury.

Zmiany w Vistuli

Vistula, która jest największą marką z portfolio odzieżowego VRG, wchodzi w sezon jesień-zima ze zmodyfikowanym podejściem do komercjalizacji kolekcji i kolejnym salonem w nowym koncepcie. Oferta marki nie pojawi się w sklepach w tym samym czasie, będzie podzielona na pięć odsłon, wprowadzanych do salonów i kanału online stopniowo. Celem jest to, by poszczególne elementy były jak najlepiej dopasowane do potrzeb klientów w danym momencie sezonu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl