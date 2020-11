Gowin: liczę, że Senat bezzwłocznie przyjmie przepisy dot. zniesienia zakazu handlu 6 grudnia

Liczę na to, że Senat bezzwłocznie, jeszcze w tym tygodniu, przyjmie przepisy, dzięki którym 6 grudnia br. będzie niedzielą handlową - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Wyraził nadzieję, że prezydent Andrzej Duda "przychyli się do tej propozycji".

Sejm w piątkowym głosowaniu zdecydował, że 6 grudnia będzie niedzielą handlową. Taki zapis znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelą teraz zajmie się Senat.

- Rzeczywiście to nasze ministerstwo zainicjowało projekt polegający na nadaniu niedzieli 6 grudnia charakteru niedzieli handlowej - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Gowin.

Jak dodał, rozwiązanie to zyskało akceptację wszystkich stowarzyszeń pracodawców, a także dwóch spośród trzech największych związków zawodowych, czyli OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Minister wskazał, że "jedynym związkiem zawodowym, który kwestionuje to rozwiązanie jest Solidarność".

- Liczę na to, ze Senat bezzwłocznie, jeszcze w tym tygodniu, przyjmie te przepis. Wierzymy w to, że pan prezydent Andrzej Duda przychyli się do tej propozycji - powiedział Gowin.

Wicepremier tłumaczył, że zawsze popierał rozwiązanie polegające na tym, że niedziele co do zasady są dniami wolnymi od pracy, od handlu i "takie jest stanowisko naszego rządu".

- 6 grudnia ma być niedzielą handlową z wyjątkowych powodów. Nie tylko gospodarczych. Potrzebujemy pewnego odbicia służącego wsparciu tych branż, które w ostatnich tygodniach były objęte obostrzeniami. Ale 6 grudnia powinien być niedzielą handlową także ze względów zdrowotnych, po to żeby rozgęścić liczbę osób, które chcą odwiedzać sklepy w przededniu Św. Mikołaja i niemalże Świąt Bożego Narodzenia - tłumaczył wicepremier.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

W związku w rozwojem epidemii i nowymi obostrzeniami we wszystkich placówkach handlowych istnieje wymóg noszenia maseczek ochronnych, sklepy mają obowiązek udostępnić klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.