Grupa CCC chce być trzy razy większa dzięki nowej strategii

Największy producent obuwia w Europie chce być jeszcze większy. Nowa strategia Grupy CCC zakłada trzykrotny wzrost przychodów, dwucyfrową rentowność i wzrost udziału kanału online w sprzedaży do 60 proc. w perspektywie 2025 r. - Nasza strategia jest dobrze przemyślanym planem - mówi Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej Grupy CCC.

Flagowy szyld CCC ustąpi pola nowym

Zakładany wzrost CCC chce osiągnąć w perspektywie 2025 r. głównie dzięki dalszej digitalizacji i optymalizacji sklepów, dzięki rozwojowi portfela marek własnych CCC, a także dzięki dalszej ekspansji sprzedaży cyfrowej w oparciu o ccc.eu i aplikację mobilną.



- Planujemy dalszy rozwój ekosystemu CCC, w którym płynnie łączymy doświadczenia fizyczne z cyfrowymi. Sklep pozostanie najważniejszym centrum tego ekosystemu, ale otoczony będzie całą plejadą dodatkowych usług. W kolejnych dwóch latach będziemy pracować nad następnymi narzędziami wspomagającymi sprzedaż. Będzie się działo cyfrowo w naszych sklepach - zapewniał Karol Półtorak.

Śmiałe plany dla eobuwie.pl

Przewidziany w nowej strategii model dla kolejnego szyldu Grupy CCC, eobuwie.pl, zakłada dalszy wzrost marki.



- Naszym celem jest bycie liderem sprzedaży obuwia online w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chcemy, by w perspektywie roku 2025 eobuwie.pl stanowiło 1/3 biznesu Grupy CCC, co przekłada się na ok. 7 mld zł przychodów. - zdradził - Naszym celem jest bycie liderem sprzedaży obuwia online w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chcemy, by w perspektywie roku 2025 eobuwie.pl stanowiło 1/3 biznesu Grupy CCC, co przekłada się na ok. 7 mld zł przychodów. - zdradził Damian Zapłata, prezes eobuwie.pl

Nowa marka z największymi wzrostami





- Chcemy być liderem rynku offprice w Europie Środkowo-Wschodniej. Celujemy w udział na poziomie 15-20 proc. przychodów całej grupy, więc ponad 3 mld zł. Jak chcemy to osiągnąć? Poprzez rozwój i ekspansję kluczowych dla grupy rynków, poprzez budowę i rozwój silnej platformy online oraz przez wykorzystanie kompetencji grupy w segmencie fullprice - wyliczał Adam Holewa, prezes HalfPrice.



Te działania przełożyć się mają na konkretne wyniki. Dziś sieć HalfPrice liczy 38 sklepów, docelowo ma być ich 250 o średniej powierzchni ok. 1500 m2. Wkrótce rusza także e-commerce Half Price.



Zdaniem Karola Półtoraka wizja potrojenia biznesu całej Grupy CCC jest jak najbardziej realna. Jak zdradził, dla obuwniczo-modowej grupy region CEE, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, pozostaje nadal rynkiem macierzystym i na nim będzie się ona koncentrować. W planach jest jednak selektywny rozwój zagraniczny poza CEE, np. na wybranych rynkach Europy Zachodniej, gdzie pojawić się mogą marki eobuwie.pl, Modivo oraz Halfprice. CCC z kolei rozwijać się może w regionie CIS (Wspólnoty Niepodległych Państw), czyli głównie w Rosji i na Ukrainie.- Patrząc na udziały rynkowe w kategorii obuwie na naszych kluczowych 9 rynkach, chcemy zwiększyć nasz udział z 16 do 22 proc. Dodatkowo wchodzimy w odzież, dużo większy rynek. Tutaj mamy ambicję zawalczyć naszymi szyldami - Modivo i HalfPrice - o dodatkowe 3 proc. rynku. To przełoży się naturalnie na nasze przychody. Mamy realną szansę potroić nasz biznes do 2025 r. - podsumował Karol Półtorak, wiceprezes Grupy CCC.

Fot. mat pras. CCC Najmłodsza marka urośnie dziesięciokrotnie

Najmniejszy z szyldów odzieżowo-obuwniczego giganta to DeeZee. Zgodnie z nową strategią ma to być paneuropejska marka modowa, silna w mediach społecznościowych, oferująca odzież, buty i akcesoria dla konkretnej grupy odbiorców - młodych, zafascynowanych modą klientek.



- DeeZee pozostaje w modelu e-commerce, ale z obecnością na kilkunastu rynkach w Europie, korzystając w pełni z synergii w grupie i sprzedając bezpośrednio do klientów, ale także poprzez zewnętrzne platformy marketplace, co pozwoli DeeZee na budowę rozpoznawalności na nowych rynkach - mówił podczas prezentacji Karol Półtorak, wiceprezes ds. strategii i rozwoju Grupy CCC.

Nowe rynki

Co warte podkreślenia, w nowej strategii Grupa CCC chce mocniej postawić na inne niż obuwie kategorie produktowe. Udział przychodów z tych nowych kategorii ma sięgnąć nawet 1/3 ogólnych przychodów grupy.– Motto naszej strategii to Everything fashion, omnichannel platform. To podkreśla, że wypływamy na szersze wody, na większy rynek. Obok obuwia będziemy bardzo mocno rozwijać odzież i inne modowe kategorie, bo mamy klientów, zasoby i umiejętności do tego. "Omnichannel platform" oznacza, że łatwo dodajemy nowe kategorie, marki i produkty dla różnych segmentów klienckich i z różnych półek cenowych. Mamy dość unikalny, silny model biznesowy, a szanse po pandemii na zdobycie większego udziału w rynku są ogromne – mówił podczas prezentacji Karol Półtorak, wiceprezes ds. strategii i rozwoju Grupy CCC.Realizacja strategii finansowana będzie ze środków własnych oraz zdolności kredytowej.Grupa CCC to obecnie pięć marek - CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Każdy z tych szyldów w nowej strategii ma swoje zadania do spełnienia.- CCC w ostatnich 2 latach przeszedł ogromną zmianę, stając się bardziej modowym szyldem. Zakładamy, że do 2025 r. CCC osiągnie nieco ponad 1/4 udziałów w przychodach całej grupy - mówił podczas prezentacji Karol Półtorak. Oznacza to, że flagowy jak do tej pory brand grupy przestanie dominować w całej jej strukturze.Przede wszystkim eobuwie.pl chce przyspieszyć wzrost na rynkach zagranicznych. 80 proc. przychodów pochodzić będzie spoza Polski. Planowany jest dalszy rozwój oferty poprzez wdrożenie marketplace'u dla brandów i dostawców obuwia. Do tego ważną rolę odegra rozwój segmentu mobile i podniesienie poziomu logistyki międzynarodowej, tak by móc dostarczać produkty następnego dnia od złożenia zamówienia.Drugi brand - Modivo - osiągnął w ostatnich 12 miesiącach ponad 400 mln zł przychodów i w perspektywie najbliższych lat chce utrzymać to tempo wzrostów.- W 2025 r. udział Modivo w przychodach całej grupy ma sięgnąć 15-20 proc. Mówimy o biznesie wartym ponad 3 mld zł - szacował Damian Zapłata. - Modivo nie chce się zamykać tylko na obuwie i modę; chcemy zaoferować możliwość zakupu produktów z takich kategorii jak beauty, home decor czy też lifestyle. To będzie wyróżnik Modivo - dodał Zapłata.Docelowo Modivo chce oferować ponad 2,5 mln produktów (dziś jest to 159 tys.) z 3 tys. marek i współpracować z 15 tys. dostawców. Plan zakłada, że 1/3 obrotu realizowana będzie w modelu marketplace. Przychody z jednego klienta mają wzrosnąć w tym czasie trzykrotnie.W perspektywie roku 2025 r. DeeZee ma generować 5 proc. przychodów całej grupy. Wzrost sprzedaży ma być dziesięciokrotny, licząc od 2020 r. do 2025 r. Odzież stanowić ma ponad połowę obrotu, a sprzedaż poza Polską odpowiadać ma za wyraźną większość sprzedaży DeeZee.Zdaniem Karola Półtoraka wizja potrojenia biznesu całej Grupy CCC jest jak najbardziej realna. Jak zdradził, dla obuwniczo-modowej grupy region CEE, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, pozostaje nadal rynkiem macierzystym i na nim będzie się ona koncentrować. W planach jest jednak selektywny rozwój zagraniczny poza CEE, np. na wybranych rynkach Europy Zachodniej, gdzie pojawić się mogą marki eobuwie.pl, Modivo oraz Halfprice. CCC z kolei rozwijać się może w regionie CIS (Wspólnoty Niepodległych Państw), czyli głównie w Rosji i na Ukrainie.- Patrząc na udziały rynkowe w kategorii obuwie na naszych kluczowych 9 rynkach, chcemy zwiększyć nasz udział z 16 do 22 proc. Dodatkowo wchodzimy w odzież, dużo większy rynek. Tutaj mamy ambicję zawalczyć naszymi szyldami - Modivo i HalfPrice - o dodatkowe 3 proc. rynku. To przełoży się naturalnie na nasze przychody. Mamy realną szansę potroić nasz biznes do 2025 r. - podsumował Karol Półtorak, wiceprezes Grupy CCC.