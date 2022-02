Grupa CCC coraz bardziej modowa. Wzrost ma swoją cenę

Grupa CCC staje się coraz bardziej modowa i coraz bardziej online'owa. Całościowy udział e-commerce w sprzedaży wzrósł do 56 proc. Wyniki poprawiają również wszystkie szyldy Grupy CCC, w tym te modowe, co wpisuje się w realizację nowej strategii firmy. Jednak wzrosty mają swoją cenę.

Czytaj także: Grupa CCC szykuje mocne debiuty, by potroić skalę biznesu Potwierdzają to również wyniki Grupy Modivo. Przypomnijmy od lutego pod tą nazwą funkcjonują dwa dotychczasowe brandy CCC, czyli eobuwie.pl oraz Modivo. Decyzja o zmianie nazwy wiąże się z planowanym debiutem giełdowym oraz dalszym rozwojem na rynkach zagranicznych. W czwartym kwartale cała Grupa Modivo (eobuwie.pl oraz MODIVO) osiągnęła 35-proc. wzrost przychodów. Co warte podkreślenia, udało się to wypracować pomimo wymagającej bazy wynikającej z istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w IV kwartale 2020 r., które napędzały sprzedaż online.Sprzedaż samego modowego szyldu Modivo rosła o 123 proc. rdr, trzeci kwartał z rzędu odnotowując przyspieszającą dynamiką sprzedaży. Co więcej w Niemczech oraz we Włoszech przychody szyldu zwiększyły się niemal trzykrotnie. Udział łącznych przychodów Modivo w sprzedaży Grupy Modivo wzrósł skokowo do 22 proc., aż o 9 p.p. rdr.Dynamika kosztów Grupy Modivo w raportowanym okresie wyniosła 34 proc. i była zbliżona do tempa wzrostu przychodów (35 proc.). Tu również CCC tłumaczy wzrost kosztów rozwojem strategicznym tego segmentu. Trwają prace nad marketplace’m Modivo oraz uruchomieniem nowych aplikacji mobilnych eobuwie.pl i Modivo. Grupa otworzyła również nowe centrum dystrybucyjne w Rumunii. Realizuje także 3. etap rozbudowy centrum logistycznego w Zielonej Górze i rozwija biura lokalne na najbardziej perspektywicznych dla niej rynkach.- Jesteśmy w bardzo ważnym punkcie rozwoju Grupy Modivo. Właśnie zakończyliśmy proces zmiany nazwy na Modivo S.A. Ma ona symbolizować rozwój nowych kategorii produktowych oraz nasze międzynarodowe aspiracje. To też kolejny krok w stronę debiutu giełdowego. Utrzymywanie przez kolejne kwartały wysokich dynamik sprzedaży utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze rozpoznajemy potrzeby rynkowe, a nasze plany i związane z nimi inwestycje są właściwym kierunkiem działania. Zależy nam również na rozwoju obszaru ESG, dlatego jako pierwsi w branży e-commerce, we współpracy z InPost, wprowadzamy do obiegu opakowania wielokrotnego użytku. Dzięki temu zapotrzebowanie na “jednorazówki” zmniejszy się nawet dziesięciokrotnie – mówi Damian Zapłata, prezes Modivo S.A.W całym roku obrotowym Grupa Modivo odnotowała poprawę sprzedaży o 50 proc. rok do roku (dynamika zbliżona do 2019 i 2020 roku) oraz osiągnęła EBITDA na poziomie 262 mln zł - powyżej komunikowanego na początku 2021 roku założenia (230-250 mln zł).