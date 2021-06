Grupa CCC ma stratę, ale już mniejszą. Firma zapowiada nowe otwarcie

W Grupie CCC traktujemy 2021 rok jako nowe otwarcie. Przez ostatnie półtora roku, uporaliśmy się z kluczowymi wyzwaniami, uporządkowaliśmy działalność i przygotowaliśmy nasz model do rentownego skalowania w obszarze e-commerce i off-price - mówi prezes obuwniczej grupy Marcin Czyczerski, podsumowując I kwartał roku obrotowego 2021/22. W tym czasie przychody grupy wyniosły prawie 1,5 mld zł, a sprzedaż e-commerce wzrosła o 83 proc. Grupa zmniejszyła także stratę z 415 mln zł w poprzednim okresie rozliczeniowym do 174,8 mln zł.

Grupa CCC pracuje również nad uruchamianiem nowych platform e-commerce. Szczegółowo mówił o nich w ostatniej rozmowie z WNP.PL prezes obuwniczej grupy Marcin Czyczerski: CCC, DeeZee, eobuwie.pl i Modivo idą za granicę. Debiutów będzie sporo Zgodnie z tymi planami już wkrótce ccc.eu zadebiutuje w kolejnych krajach, m.in. w Chorwacji, Rosji, Bułgarii, Grecji oraz na Ukrainie. W planach jest także dalsza ekspansja geograficzna marki DeeZee, która obecna jest już na 6 rynkach.W związku z niesłabnącymi wzrostami e-commerce, Grupa CCC w I kwartale w dalszym ciągu rozwijała model omnichannel - w tym w digitalizację oraz nowe technologie. Aplikację mobilną wzbogacono o kolejne funkcjonalności, m.in. w marcu udostępniono jej użytkownikom nową odsłonę Klubu CCC. Natomiast wkrótce pojawi się w niej m.in. skaner 2D esize.me.Grupa sukcesywnie udostępnia w kolejnych miastach usługę CCC Express, tj. dostawy zamówionych w kanałach online produktów w ciągu 90 minut – obecnie jest ich 36.W stacjonarnej sieci CCC w kolejnych salonach wprowadza skanery stóp esize.me oraz tablety do zakupów internetowych. Grupa finalizuje także projekt wdrożenia kas samoobsługowych.W I kwartale 2021 r. Grupa CCC, zgodnie z przyjętą strategią GO.22, koncentrowała działalność na regionie CEE. Jednocześnie, w związku z wcześniejszą zapowiedzią, kontynuowano prace w kierunku finalizacji restrukturyzacji obecności Grupy w krajach regionu DACH - w Austrii i Szwajcarii.Przypomnijmy, że w 2020 roku Grupa w ramach przeglądu opcji strategicznych zdecydowała o sprzedaży szwajcarskiej spółki zależnej Karl Vögele AG, aktualnie prowadzone są prace zmierzające do zakończenia restrukturyzacji obecności Grupy CCC w Szwajcarii w formacie stacjonarnym.Jak podkreśla CCC, priorytetem grupy obecnie jest zachowanie płynności i utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania. W pierwszym kwartale 2021 r. zostały wstępnie potwierdzone wybrane warunki nowego finansowania bankowego oraz nowe warunki emisji obligacji. Obecnie Grupa CCC jest na etapie uzgadniania zapisów umowy kredytu konsorcjalnego z instytucjami finansującymi.W I kwartale 2021 r. Grupa CCC wystartowała z zupełnie nową siecią sklepów pod szyldem HalfPrice. Niedawno w rozmowie z WNP.PL o kulisach tego biznesu opowiadał Adam Holewa, wiceprezes CCC odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami, ekspansją, projektami oraz spółkami zależnymi obuwniczej grupy.- HalfPrice, wystartował w maju br. spotykając się z dużym zainteresowaniem klientów. Tylko w pierwszym miesiącu od otwarcia sklepy nowej marki odwiedziło ponad 400 tys. osób. Grupa CCC zakłada dalszą intensywną ekspansję HalfPrice – do końca roku planuje otworzyć blisko 60 salonów w całej Polsce - mówi teraz Adam Holewa.- W Grupie CCC traktujemy 2021 rok jako nowe otwarcie - dodaje Marcin Czyczerski. - Przez ostatnie półtora roku, uporaliśmy się z kluczowymi wyzwaniami, uporządkowaliśmy działalność i przygotowaliśmy nasz model do rentownego skalowania w obszarze e-commerce i off-price. Mocna strategia, spotykająca się ze świetnym odbiorem konsumentów oferta, bardzo dobra komunikacja z klientem, silny e-commerce oraz otwarty handel stacjonarny, sprzyjają dalszemu, intensywnemu rozwojowi Grupy CCC.Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec kwietnia 2021 roku wynosiła 669,3 tys. m2. Grupa CCC jest obecna w 29 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1003 sklepach stacjonarnych, a w 18 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 83 platformy online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, Modivo, DeeZee, Gino Rossi.