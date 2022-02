Grupa CCC ma swoją odpowiedź na zaburzenia w łańcuchach dostaw

Globalne zaburzenia łańcuchów dostaw oczywiście dotknęły największego producenta i sprzedawcę obuwia w naszej części Europy. Jak mówi w rozmowie z WNP.PL Igor Matus, wiceprezes CCC ds. logistyki i łańcucha dostaw, modowa grupa ma swoją odpowiedź na bieżące zawirowania - to cyfryzacja, dywersyfikacja i priorytetyzacja.

Od prawie dwóch lat świat boryka się z problemami w łańcuchach dostaw. Kolejne fale pandemii odsłaniają skalę problemów globalnej gospodarki. Jak te zawirowania wpłynęły na Grupę CCC, której łańcuchy dostaw sięgają Azji?



- Faktycznie, w większości operujemy z kierunków azjatyckich. Ponad 70 proc. naszego asortymentu jest produkowane i transportowane z tego kontynentu. Pozostała część pochodzi od producentów europejskich.



Korzystamy głównie z transportu morskiego, choć w ostatnim czasie w tym obszarze zaczęła postępować dywersyfikacja - co jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania pandemii. Ale znacząco zwiększyliśmy m.in. udział drogi kolejowej.



Warto dodać, że codziennie jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami, co pozwala nam z wyprzedzeniem reagować na aktualne wyzwania.



Czy dzięki temu Grupa CCC uodporniła się na zaburzenia w globalnych łańcuchach i można zaryzykować stwierdzenie, że nie odbiły się one na działalności firmy?



- Porównując rok do roku: z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy lepiej przygotowani i "zatowarowani" do sezonu wiosna/lato 2022 niż było to rok wcześniej.



W transporcie krajowym kontrolujemy sytuację, mamy kontrakty oparte na wieloletniej, sprawdzonej współpracy. Logistyka własna również jest w pełni stabilna. Działamy elastycznie, aby minimalizować konsekwencje sytuacji pandemicznej.



Oczywiście nie ubarwiamy rzeczywistości, twierdząc, że jesteśmy odporni na wspomniane wyzwania... Borykamy się z opóźnieniami, mamy do czynienia z wyższymi kosztami. Największy wpływ sytuacji pandemicznej odczuliśmy, rzecz jasna, w transporcie międzynarodowym. Mamy jednak opracowane różne scenariusze i efektywnie odpowiadamy na bieżące zawirowania w łańcuchu dostaw.



Jak starcie się przeciwdziałać tym problemom?



- Z opóźnieniami radzimy sobie poprzez właściwe planowanie, podejmując wcześniej decyzje o zakupach. Tak pracujemy nad kolejnymi sezonami, by zapewnić sobie większy bufor na ewentualny „poślizg“.



Dziś sytuacja wygląda tak, że mamy już podpisaną większość kontraktów na dostarczenie asortymentu na ten rok, zdywersyfikowaliśmy także nasze drogi dostaw. Choć oczywiście przygotowujemy się i na taki scenariusz, to obecnie nie przewidujemy przestojów produkcyjnych u naszych dostawców.

Czytaj także: Grupa CCC coraz bardziej modowa. Wzrost ma swoją cenę Jeśli chodzi o koszty transportu z Azji, to - owszem - są kilkukrotnie wyższe niż w ubiegłych latach. Na poziomie spółki kładziemy dziś jeszcze większy nacisk na zarządzanie rabatami i stockiem (zapasami - przyp. red.) poprzez szybszą rotację. Widzimy, że to się sprawdza.Pandemia i wywołane nią zakłócenia pomogły nam zdiagnozować te dziedziny, które możemy usprawnić - po to, żeby uwolnić więcej towaru do obrotu, robić to jeszcze lepiej. Wykorzystaliśmy po prostu szansę, by w dobie kryzysu poprawić procesy.- Nie, nie oznacza to końca wyprzedaży. Mądre zarządzanie rabatami nie sprowadza się do tego, żeby ich nie było. To kwestia odpowiedniego rotowania stockami, które są przeceniane.Fakt, że jesteśmy w stanie lepiej i efektywniej się "zatowarować" na kolejne kolekcje, powoduje, że jesteśmy też w stanie sprzedać więcej towarów po pierwszej cenie. Po prostu: mniej go zostaje do momentu przecen czy rabatów, które następują z końcem sezonu. Pracujemy nad tym, żeby nasz klient miał dostęp do szerszego asortymentu.- Prócz wspomnianej dywersyfikacji należy wymienić z pewnością priorytetyzację. Przed pandemicznym kryzysem terminowość dostaw, czyli to, kiedy który partner dostarczy odpowiednią kolekcję, traktowaliśmy jako coś gwarantowanego. Mieliśmy określone terminy i dostawcy się z nich wywiązywali.Teraz - ze względu na zaburzenia w łańcuchach dostaw - musieliśmy zacząć priorytetyzować transporty - w zależności od partnerów i wyzwań, z jakimi się zmagają.Czytaj także: Pochodzenie produktów i recykling coraz ważniejsze w branży modowej Kolejną kwestią jest śledzenie ładunków i tzw. transport management system, który wdrożyliśmy w ubiegłym roku. Te rozwiązania rzeczywiście znacząco nam pomogły, bo pozwalają dokładnie określać, gdzie w danym czasie znajduje się produkt. Zwiększa to przewidywalność dostaw do magazynów na zasadzie just-in-time. Dzięki temu możemy na czas przygotować odbiór, przepakowanie i przygotowanie produktu do wysyłki do sklepu.- W okresie pandemicznym wykorzystaliśmy swojego rodzaju kartę lojalnościową, jak w przenośni można określić długoletnią współpracę z naszymi dostawcami, i nie zmienialiśmy warunków współpracy.Cenimy i dbamy o nasze wieloletnie partnerstwa - jesteśmy razem zarówno w dobrych, jak i w tych pełnych wyzwań czasach.- Moim zdaniem ograniczona przewidywalność, to jest coś, co zostanie z nami już na stałe. Jesteśmy w stanie tym zarządzać, w jakiś sposób zminimalizować, ale nie jesteśmy w stanie tego całkowicie wyeliminować.Kolejną kwestią są koszty, które - w mojej ocenie - mogą dalej rosnąć, co jednak tylko przyspiesza działania, mające na celu poprawę efektywności. Rezultatem będzie szukanie alternatywnych dróg dostaw i rozwiązań, które pozwolą na to, by produkt jak najszybciej dotarł do klienta. Mam tu na myśli całość łańcucha dostaw, czyli end-to-end, w tym rozmieszczenie magazynów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.Kolejną sprawą jest dostępność produktów, które zamawiamy u naszych dostawców. Liczmy się z tym, że spadek dostępności, z którym się obecnie mierzymy, będzie się utrzymywał po pandemii - jako efekt właśnie tych zawirowań w łańcuchach dostaw.- Jako grupa podejmujemy działania wyprzedzające, "atakujące" te poszczególne obszary. Tak jak wspominałem, są to trackowanie poprzez cyfryzację, dywersyfikacja, priorytetyzacja i wykorzystanie karty lojalnościowej, którą zbudowaliśmy przez lata z naszymi dostawcami.- To w dużej mierze kwestia doboru odpowiednich priorytetów. Inwestujemy konsekwentnie w cyfryzację - po to, żeby lepiej móc śledzić produkt w drodze. Tak żeby nasz system pokrywał 100 proc. dostawców i nie dotyczył tylko odcinka między producentem a magazynami dystrybucyjnymi, ale też między magazynami a klientami.Inwestujemy również w e-commerce, w dalsze moce przerobowe - po to, żeby efektywniej i szybciej dostarczać produkt do naszych klientów. Zwiększamy dostępność towarów, które są wysyłane bezpośrednio do klienta - bez względu, czy jest to magazyn e-commerce'owy, czy retailowy, w którym znajduje się zamówiona para butów.To trudna i kapitałochłonna inwestycja na starcie, ale da nam pewność, że cały stock, którym dysponujemy, jest dostępny dla klienta w każdym kanale.- Kolejnym punktem na liście są inwestycje w infrastrukturę. W grudniu ubiegłego roku wystartował nowy magazyn Grupy w Rumunii. Przed nami plany dalszej jego rozbudowy. Na razie nie mogę za wiele zdradzać, powiem tylko, że przy skali i wzrostach notowanych na tym rynku, chcemy tam dalej inwestować... Myślimy też o alternatywnych drogach dostaw, wiodących już nie przez Polskę, ale bezpośrednio z Azji.Dodatkowo podejmujemy wiele działań i inwestycji w poprawę efektywności w naszych centrach dystrybucyjnych, które wpisują się w cały program doskonałości operacyjnej, realizowany pod egidą efektywności kosztowej.Mówiąc o inwestycjach, na koniec chcę wspomnieć o tych najważniejszych dla mnie, od których powinienem zacząć... Mam na myśli ludzi. Pandemia raz jeszcze pokazała nam, jak istotny i ważny to zasób, dlatego bardzo dużo inwestujemy w ich kompetencje, po to żeby mieć zespół gotowy do mierzenia się z problemami, o których rozmawiamy.Skończyły się czasy specjalizacji w wąskich dziedzinach. Budujemy teraz zespół interdyscyplinarny, który potrafi ze sobą współpracować i wspierać się w momentach kryzysowych.- Wiele z nich z pewnością przyspieszyło ze względu na pandemię. Podam tu konkretny przykład wdrożenia tzw. order management system. Pozwolił nam on zwiększyć dostępność całego stocku dla klienta, bez względu na to, gdzie towar się znajduje.Wdrażaliśmy to rozwiązanie w określonym tempie, dopóki pandemia dodatkowo nie ukazała, jak ważne i cenne to narzędzie dla nas. Mówimy jednak o przyspieszeniu, a nie odkrywaniu czegoś nowego.- Wyróżniłbym tu dwa aspekty. Lead time, czyli czas od zamówienia u dostawcy do dostarczenia do klienta, a także koszt, który się z tym wiąże.- Dzisiaj, jako firma, nie planujemy przeniesienia środka ciężkości, jeśli chodzi o centra produkcyjne. W naszej ocenie obecna sytuacja, z którą się zmagamy, jest przejściowa, a wyzwaniami ograniczonej przewidywalności czy wyższych kosztów chcemy zarządzać. Obecnie nie szukamy innych miejsc, w których moglibyśmy produkować. Ale z pewnością czeka nas analiza, którą w pewnym momencie będziemy chcieli wykonać. To naturalny, nieodzowny element prowadzenia biznesu.Jakkolwiek bardziej stawiamy na dywersyfikację i alternatywne drogi transportu. Nie jest to jednak kwestia produkcji, a tego, dokąd towar będzie płynął. Obecnie płynie do Polski i stąd jest wysyłany do różnych krajów, w których obecna jest Grupa CCC.W kontekście ekspansji rozpatrujemy docelowo uniezależnienie się, czyli skrócenie łańcucha, poprzez dostawę bezpośrednio do centrów dystrybucyjnych, które będą powstawać na nowych rynkach.- Jednym z filarów strategii Grupy CCC są kwestie zrównoważonego rozwoju i dotyczy to także współpracy z naszymi partnerami. Kontrolujemy i audytujemy naszych dostawców pod tym kątem. To samo dotyczy polityki surowców i półfabrykatów użytych do produkcji naszych artykułów.Widać to zresztą na półkach naszych sklepów. Jako firma staramy się poszerzać asortyment o produkty wykonane chociażby z materiałów recyklingowanych, wprowadzamy też opakowania zwrotne.Wszystko po to, by ograniczać emisje i gospodarować odpadami w sposób zamknięty, czyli wykorzystywać je powtórnie. Na każdym odcinku łańcucha dostaw jest to jeden z kluczowych elementów, na który zwracamy uwagę.Jeśli chodzi o polityki środowiskowe i wytyczne ESG, nie zatrzymujemy się. Jesteśmy odpowiedzialni i chcemy wyprzedzać wymogi prawne czy dyrektywy unijne.- Tak, bardzo. Od lat związany jestem z szeroko rozumianym łańcuchem dostaw, ale działałem w zupełnie innej branży - FMCG.To była bardzo duża zmiana dla mnie, ale podjąłem wyzwanie i bardzo się z niego cieszę.- Mechanizmy są podobne, bo - w gruncie rzeczy - chodzi o to samo, by na koniec klient był zadowolony. Mówimy o zarządzaniu łańcuchami dostaw, co wiąże się z efektywnością, aspektami kosztowymi, jakością, gospodarką materiałową, zarządzaniem dużymi zespołami, umiejętnym planowaniem. Teraz do tego dochodzą aspekty środowiskowe, zdecydowanie uniwersalne.Oczywiście każda branża ma swą specyfikę i kładzie nacisk bardziej na jedną bądź drugą kwestię. Największą różnicą między FMCG, gdzie termin przydatności oraz masowa produkcja determinują efektywność, jakość i koszty, a branżą modową jest sezonowość tej ostatniej.Reasumując: procesy i operacje magazynowe są nieco inne, mechanizmy pozostają natomiast podobne. Zdobyte w branży FMCG doświadczenie szeroko wykorzystuję w branży modowej.