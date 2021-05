Grupa CCC podsumowała rok: z pandemii wyszliśmy silniejsi

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że był to jeden z najbardziej wymagających okresów w historii Grupy CCC. Jednak dzięki zrealizowanym przez nas wcześniej inwestycjom w e-commerce i rozwój technologii, a także błyskawicznej odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne, wyszliśmy z niego jeszcze silniejsi i bardziej zdeterminowani– komentuje wyniki wypracowane w roku obrotowym 2020/2021 przez jednego z największych producentów obuwia w Europie Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

E-commerce rozpędza się

Nie tylko eobuwie.pl

Pandemia i kolejne zamknięcia gospodarki spowodowały, że klienci błyskawicznie przenieśli swą aktywność zakupową do sieci.– W naszej strategii GO.22 przewidzieliśmy taki rozwój wydarzeń, ale zakładaliśmy też, że stanie się to w szerszej perspektywie czasu. Choć koronawirus znacząco przyspieszył zmianę zachowań zakupowych, byliśmy bardzo dobrze przygotowani na migrację konsumentów do sklepów internetowych. Dziś jesteśmy z klientami wszędzie tam, gdzie oni: w offline, online lub obu kanałach jednocześnie. Nie ma wątpliwości, że realizowany przez nas model omnichannel zdaje egzamin, co doskonale odzwierciedla pozycja rynkowa Grupy CCC – Karol Półtorak, wiceprezes Grupy CCC ds. strategii i rozwoju.Głównym napędem e-commerce w Grupie pozostaje eobuwie.pl, którego sprzedaż w roku obrotowym 2020/21 wyniosła 2,4 mld zł (+54 proc. rok do roku), przy marży EBITDA na poziomie 8 proc. Marka zwiększa także udział na nowych rynkach (głównie w Europie Południowej) oraz rozwija platformę z modą premium – Modivo, która dostępna jest w 13 krajach. Jej udział w przychodach Grupy eobuwie.pl w całym 2020 roku wyniósł już 10 proc. W 2020 roku Modivo zwiększało przychody w tempie 300 proc. rdr.W dalszym rozwoju e-obuwie.pl pomoże także pozyskanie na początku kwietnia br. dwóch mniejszościowych akcjonariuszy, z których każdy obejmie 10 proc. pakiet akcji spółki. Inwestorami zostali kontrolowany przez Zygmunta Solorza Cyfrowy Polsat i A&R Investments Limited, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski.Czytaj więcej: CCC skusiło Zygmunta Solorza i Rafała Brzoskę – Tempo wzrostu kanałów online w dużym stopniu jest determinowane przez rozwój zaplecza logistycznego. Mając to na uwadze, już w ub.r. uruchomiliśmy nowe centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze, a obecnie finalizujemy jego dalszą rozbudowę. Intensywnie pracujemy także nad uruchomieniem magazynu w Bukareszcie. W tym roku również jesteśmy pewni fenomenalnych rezultatów – podsumowuje Marcin Grzymkowski, założyciel oraz prezes eobuwie.pl i Modivo. – Pandemia zmieniła nasze preferencje zakupowe, a nieuchronna digitalizacja objęła również świat mody. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze fashiontech klienci eobuwie.pl i Modivo nie tylko podnoszą wrażenia, ale także znacząco skracają proces podjęcia decyzji zakupowych. Jestem przekonany, że dalszy rozwój e-commerce jest nieunikniony, a my jesteśmy na to gotowi - dodaje.Jednocześnie Grupa CCC rozwija pozostałe kanały e-commerce - CCC.eu, DeeZee, Gino Rossi, które w roku obrotowym 2020/21 odpowiadały już za 17 proc. sprzedaży online, w porównaniu do 6 proc. w tym samym okresie rok wcześniej. Z aplikacji mobilnej CCC korzysta już niemal 5 mln osób.- Nieustanny rozwój pozostaje jednym z naszych priorytetów, dlatego stawiamy na dalszą ekspansję. Świadczy o tym chociażby fakt otwarcia nowego konceptu sklepów off-price, który do końca roku zagości w blisko 60 lokalizacjach w Polsce - podsumowuje Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC.4 maja grupa CCC uruchomiła HalfPrice, nową sieć handlową w kategorii off-price. Są to sklepy z produktami znanych marek w atrakcyjnych cenach, w których obok odzieży, obuwia i akcesoriów modowych, znalazły się także kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.Czytaj więcej: Dariusz Miłek uruchamia nową sieć sklepów