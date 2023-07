Grupa CCC podpisała z jednym z największych licencjodawców na świecie - Authentic Brands Group, 10-letnią umowę licencyjną (z opcją przedłużenia na kolejną dekadę) dotyczącą amerykańskiej marki odzieżowej Reebok. Tym samym będzie jej dystrybutorem w 28 krajach.

W ramach współpracy Grupa CCC będzie dystrybuować ofertę produktów marki Reebok w swoich kanałach sprzedaży (CCC, HalfPrice, Eobuwie.pl i Modivo) w 28 krajach.

Polska firma będzie mogła również prowadzić sklepy monobrandowe, kioski shop-in-shop oraz outlety marki.

Grupa CCC podpisała też z Authentic także umowę licencyjną na dystrybucje butów damskich marki Nine West.

CCC będzie bezpośrednim dystrybutorem Reeboka

10-letnia umowa licencyjna z opcją przedłużenia na kolejną dekadę, umożliwia Grupie CCC bezpośredni zakup produktów z fabryk Reeboka, ich sprzedaż w kanałach własnych (CCC, HalfPrice, Eobuwie.pl, Modivo) oraz dystrybucję w kanałach monobrandowych.

Tym samym polska grupa modowa rezygnuje ze współpracy z pośrednikami marki, stając się jej bezpośrednim dystrybutorem. Współpraca z Authentic obejmuje wszystkie najważniejsze kategorie: odzież, obuwie, torby i bagaż.

Tym samym polska grupa modowa rezygnuje ze współpracy z pośrednikami marki, stając się jej bezpośrednim dystrybutorem. Współpraca z Authentic obejmuje wszystkie najważniejsze kategorie: odzież, obuwie, torby i bagaż.

Licencja Grupy CCC obejmuje również prawo do posługiwania się znakiem towarowym Reebok w celach reklamowych i promocyjnych.

- Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z Grupą CCC dot. marki Reebok, ważnego brandu dla kultury sportowej, z lojalną i aktywną społecznością na całym świecie - powiedział Henry Stupp, dyrektor generalny obszaru lifestyle w regionie EMEA (kraje Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki) oraz Indiach w firmie Authentic.

- Doświadczenie Grupy CCC w handlu detalicznym i dogłębne zrozumienie potrzeb konsumentów, umożliwia marce Reebok zwiększenie udziałów rynkowych w tym ważnym regionie. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie bliskiej współpracy z zespołem CCC, która pozwoli nam na rozszerzenie globalnego zasięgu brandu Reebok - dodał.

Reeobok to nie wszystko. Jest tez umowa dotycząca innej marki

Authentic Brands Group (Authentic), to jeden z największych na świcie licencjodawców, który jest właścicielem ponad 40 marek. Obok Reeboka, firma posiada m.in. takie brandy jak: Hunter, Forever 21, Nine West, Aéropostale, Nautica, Juicy Couture, a także marki osobiste: Shaquille O'Neal, David Beckham, Prince, Marilyn Monroe, Elvis Presley, czy Muhammad Ali.

Marki firmy Authentic generują rocznie ponad 25 miliardów dolarów globalnej sprzedaży i są obecne w ponad 150 krajach.

- Authentic to jedna z największych, globalnych firm, która pracuje wyłącznie z najbardziej wiarygodnymi, wyselekcjonowanymi partnerami. Dlatego cieszymy się bardzo, że możemy dołączyć do tego grona. Dla Grupy CCC ta współpraca to także dostęp do jeszcze szerszej oferty Reeboka i najbardziej efektywny biznesowo model współpracy w kontekście maksymalizacji marżowości, który dodatkowo pozwoli w pełni skorzystać z efektu skali i synergii szyldów - oznajmił Dariusz Miłek, prezes Grupy CCC.

- Chcemy, aby produkty marki Reebok były obecne na wszystkich rynkach działalności Grupy i w każdej z naszych linii biznesowych – CCC, eobuwie.pl, Modivo, HalfPrice, zarówno online jak i w sprzedaży stacjonarnej - zadeklarował. - Wraz z Authentic chcemy zapewnić europejskim Klientom wygodny, omnichannelowy dostęp do fenomenalnych produktów marki Reebok - dodał.

Dzięki nowej umowie Grupa CC dołącza do grona trzech najmocniejszych graczy retailowych, którzy dysponują licencją marki Reebok w Europie.

Reebok to amerykańska marka modowa, która jest zakorzeniona w profesjonalnym sporcie, kulturze sneakersów i odzieży sportowej. Pierwszego buta do biegania z kolcami stworzyła ponad sto lat temu.

Kontrolowana przez Dariusza Miłka firma podpisała z Authentic także umowę licencyjną na dystrybucje butów damskich marki Nine West oraz prowadzi rozmowy dotyczące dalszego poszerzenia współpracy.

Grupa CCC to jedna z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Posiada ok. 90 platform e-commerce i 950 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija także sprzedaż również w segmencie off-price.

Obecnie głównymi udziałowcami spółki CCC są: ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od Dariusza Miłka - założyciela CCC) – (33,33 proc. ogólnej liczby akcji), Allianz Polska OFE (7,26 proc.) i Nationale-Nederlanden OFE (6,20 proc.).

