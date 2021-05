Grupa CCC ramię w ramię z Adidasem, Pumą i Chanel w walce o klimat

Grupa CCC przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Fashion Industry Charter for Climate Action. Tym samym polska firma obuwnicza znalazła się w gronie światowych marek odzieżowych, takich jak Adidas, Chanel, H&M, Burberry czy Puma, którzy zobowiązują się do wspólnej walki o zrównoważoną modę i prowadzenia biznesu w sposób przeciwdziałający zmianom klimatu.

