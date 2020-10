Grupa CCC stabilizuje sytuację finansową

Przychody Grupy CCC w drugim i trzecim kwartale 2020 roku nadal znajdowały się pod wpływem pandemii koronawirusa, jednak mimo niesprzyjających okoliczności zostały szybko odbudowane. Grupa wypracowała zysk operacyjny w pandemicznym drugim kwartale, a także osiągnęła zbliżony do zeszłorocznego wynik EBIT w III kw. - Jesteśmy elastyczni i przygotowani na zmiany w otoczeniu. Nie satysfakcjonuje nas sam udział w wyścigu, my chcemy go wygrać - mówi Dariusz Miłek, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej CCC.

Cięcia kosztów w odpowiedzi na COVID-19

Eobuwie rośnie w siłę

- W czasie zamknięcia sklepów w kwietniu e-commerce stanowił aż 95 proc. naszej sprzedaży. Dziś umacniamy nasz model omnichannel, z silniejszym niż przed pandemią kanałem internetowym. Pokazuje to utrzymująca się, wysoka dwucyfrowa dynamika sprzedaży notowana co miesiąc. Kluczowe inwestycje Grupy od dłuższego czasu skoncentrowane są na kanałach sprzedaży online. Dziś monetyzujemy je. Eobuwie jest wciąż motorem napędowym sprzedaży internetowej w Grupie, ale inne platformy coraz więcej ważą w naszych przychodach, widać intensywną pracę naszych zespołów. Istotnie poprawiliśmy także marżę brutto w segmencie online - w II kwartale o 2,1 p.p. a w III kwartale 2020 r. o ponad 1 p.p. - mówi Karol Półtorak, wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii.- Wyciągnęliśmy wnioski z pandemii. Pracujemy nad uruchomieniem drugiego miejsca wysyłki e-commerce, tak by centrum logistyczne w Polkowicach, nastawione tradycyjnie na obsługę klientów sklepów stacjonarnych, było w stanie w każdym momencie wspierać dostosowane do obsługi klienta indywidualnego centrum w Zielonej Górze, gdzie realizowane są zamówienia internetowe. Dzięki temu, w razie szczytu zamówień e-commerce, będziemy w stanie obsługiwać je z dwóch miejsc. Ponadto, w niedalekiej przyszłości, uruchomimy też wysyłki e-commerce na nowe, nieobsługiwane jeszcze rynki. W kolejce czeka również uruchomienie wysyłek zamówień do klientów internetowych bezpośrednio ze sklepów - mówi Mariusz Gnych, wiceprezes CCC ds. logistyki i produkcji.Grupa CCC konsekwentnie obniżała również koszty, które z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym ukształtowały się w II kw. na poziomie 566 mln zł, co oznacza spadek o -8 proc. r/r. Tu istotną rolę odegrały oszczędności na kosztach najmu, wynagrodzeń, logistyki, usług obcych, sponsoringu i marketingu.- Smuklejsza kosztowo organizacja, nieobciążona żadnymi nierentownymi przedsięwzięciami, skoncentrowana na CEE oraz budowaniu przewagi w kanale online, to oś naszej strategii. Już teraz udało się dużo osiągnąć w tym obszarze. Prowadzimy przegląd sieci sprzedaży, wyłączając nierentowne lokalizacje i projekty. Grupa CCC podjęła decyzję o reklasyfikacji spółki Karl Voegele do działalności zaniechanej, a także zawiązaniu rezerw i odpisów m.in. na działalność w Szwajcariii Niemczech. Są to zdarzenia o charakterze jednorazowym, ukierunkowane na poprawę rentowności Grupy CCC w kolejnych okresach. Naszym centralnym punktem zainteresowania pozostaje obecnie region Europy Środkowo-Wschodniej oraz segment e-commerce, który konsekwentnie będziemy rozwijać - mówi Marcin Czyczerski, prezes CCC.W II kwartale spółka zależna CCC eobuwie wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 538 mln zł (+54 proc. r/r) i osiągnęła blisko trzykrotną poprawę marży EBITDA, o 9,1 p.p. rdr (do 14,1 proc.).Spółka odnotowała wyraźny spadek kosztów marketingu względem przychodów o 5,9 p.p. rdr, utrzymując je pod ścisłą kontrolą. W II kwartale 2020 r. eobuwie zanotowało wzrost sprzedaży o 51 proc. r/r. Wysoka rentowność EBITDA została utrzymana także w III kw. i wyniosła 9,1 proc..- W II kwartale odnotowaliśmy skokową poprawę rentowności – powyżej założeń naszej strategii. Rośnie udział sprzedaży na nowych rynkach. W III kwartale utrzymujemy dobrą dynamikę przychodów i solidną rentowność. Rośnie także znaczenie rozwijanego przez nas sklepu online z modą premium Modivo. Kontrybucja Modivo do sprzedaży eobuwie wynosiła na koniec III kwartału 10 proc. -mówi Marcin Grzymkowski, założyciel i prezes eobuwie.Jak podkreśla Grupa CCC, wykreowana przez COVID zmiana zachowań konsumenckich w kierunku e-commerce, stwarza unikalną perspektywę dla eobuwie na przyspieszenie rentownego wzrostu i istotne zwiększenie jego udziałów rynkowych. W kontekście tych okoliczności, CCC planuje kontynuować analizy i prace dot. pozyskania na poziomie eobuwie odpowiedniego kapitału, który umożliwi pełne wykorzystanie tych nowo powstałych szans rynkowych.- Wyniki za II kwartał oraz wstępne dane za III kwartał pokazują, że skutecznie stabilizujemy sytuację finansową, skupiamy się na perspektywicznych projektach i wykorzystujemy możliwości rynkowe. Jesteśmy gotowi na nowy sezon jesień-zima, który trwa już w najlepsze. Mamy zabezpieczoną kolekcję i pracujemy nad uzyskaniem finansowania gwarantowanego przez BGK oraz dodatkowego finansowania z PFR, stanowiącego dla nas bufor bezpieczeństwa - mówi Karol Półtorak, wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii.- Oczywiście monitorujemy też sytuację epidemiologiczną – opracowaliśmy szczegółowy plan działania dla kilku scenariuszy rozwoju pandemii. Prawdopodobieństwo drugiego zamrożenia gospodarki oceniamy jednak na dzisiaj jako niskie, ale jesteśmy przygotowani na niższy niż normalnie ruch w sklepach. Dokonujemy przeglądu dobrych praktyk z pierwszej fali pandemii i uzupełniamy je o nowe pomysły i inicjatywy. Dziś odczuwamy pozytywne efekty naszej elastyczności, determinacji konsekwencji w ostatnich 6 miesiącach., dodaje Marcin Czyczerski, prezes CCC.Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wynosiła 762 tys. m2 (w tym KVAG 74 tys. m2). Na koniec września 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1209 sklepach stacjonarnych (w tym 156 KVAG), a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 66 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi.