Grupa CCC szykuje mocne debiuty, by potroić skalę biznesu

Zgodnie ze świeża strategią nowymi motorami wzrostu Grupy CCC mają być teraz modowe brandy. Jeden z nich, Half Price, właśnie uruchomił sklep online i szykuje następne debiuty. - Kolejnym rynkiem, który otworzymy, będzie Słowacja. Pierwszy sklep pojawi się tam w kwietniu 2022 r. Zakładamy, że do końca przyszłego roku w Europie Środkowo-Wschodniej będziemy posiadać ok. 100 sklepów Half Price - zdradza WNP.PL Karol Półtorak, wiceprezes Grupy CCC ds. strategii i rozwoju.

Wierzymy, że tak samo rosnąć będzie w nim udział firmy eobuwie.pl, zgodnie z rynkowymi regułami, które mówią, że lepsi, szybsi i zwinniejsi zawsze zyskują. Jesteśmy przygotowani do wytężonej pracy i walki o ten większy udział w rosnącym rynku.- W sensie geograficznym eobuwie.pl będzie umacniało swą pozycję w regionie, ale też selektywnie będzie rosło w granicach Europy Zachodniej. Podkreślę, że nie są to dla nas nowe rynki; znamy je, widzimy, które rozwiązania mają tam największy potencjał, dlatego posiadamy określony plan ekspansji. Nie zdradzamy na razie szczegółów, by nie ułatwiać życia naszym konkurentom (śmiech…).Rozwój eobuwie.pl wraz z Modivo prowadzony jest przez osobną spółkę w naszej grupie eobuwie.pl. To bardzo silny i utalentowany zespół, z wbudowaną w jego DNA kulturą cyfrową, digital native. W rozwoju tym pomoże także planowany - w nieodległym czasie - debiut giełdowy tej spółki.- Eobuwie.pl de facto przechodzi obecnie bardzo szybką transformację z nowym zespołem, z nowym managementem. W spółce dużo się dzieje w zakresie rozwoju, zarówno pod względem skali biznesu, jak i tego, gdzie jest on generowany. Chcemy, aby niektóre z pomysłów biznesowych, które eobuwie.pl w tym momencie realizuje, miał szanse bardziej dojrzeć.- Sieć HalfPrice to już obecnie ponad 40 dużych sklepów, które proponują klientom bardzo szeroki wybór marek. Od startu tego brandu w maju 2021 r. zebraliśmy już sporo informacji. Dotychczasowe parametry biznesowe tych sklepów, kluczowe wskaźniki efektowności pokazują, że ten potencjał jest bardzo duży; chcemy walczyć o więcej.- Bardzo intensywnie się rozwijamy - wraz z początkiem grudnia wystartowaliśmy online! Kolejnym rynkiem, który otworzymy, będzie Słowacja. Pierwszy sklep pojawi się tam w kwietniu 2022 r. Zakładamy, że do końca przyszłego roku w CEE będziemy posiadać ok. 100 sklepów.- Specjalizacje są i pozostaną. Modivo jest szyldem modowym, eobuwie.pl i CCC jest obuwnicze. Chcemy jednak umiejętnie żonglować tymi kategoriami produktowymi, które są oferowane przez nasze sklepy i marki - tak, żeby zwiększyć skłonność klientów do zakupów.To powszechny trend w handlu i odpowiedź na zmianę preferencji klienta, który w jednym miejscu chce znaleźć wszystko, czego szuka.- Nie mamy takich planów. Na rynkach, na których obecnie jesteśmy, będziemy sukcesywnie rozwijać się w dziedzinie logistyki, bazując na współpracy z różnymi operatorami.Co więcej: chcemy, żeby każdy z naszych sklepów fizycznych też odgrywał rolę w łańcuchu dostaw i pełnił funkcję punktu wysyłkowego towarów do klientów w danym rejonie. To, w połączeniu z dostawami ekspresowymi, realizowanymi już nie następnego, ale tego samego dnia, a właściwie w następnej godzinie, jest fundamentem naszego myślenia o łańcuchu dostaw.Celem jest osiągnięcie do 2025 roku operacyjnej doskonałości przez cyfrową integrację wszystkich ścieżek transportu i efektywność towarową. Chcemy, żeby to właśnie logistyka i nasz łańcuch dostaw stały się naszą przewagą konkurencyjną.- Mamy dość dokładną listę projektów, które chcemy realizować w najbliższym czasie. Na wydatki inwestycyjne chcemy przeznaczać między 2-4 proc. obrotu - w zależności od wyników w danym roku. Ponad połowa tej sumy powinna trafić na inwestycje w logistykę i technologie, z czego duża część nakładów realizowana będzie w spółce eobuwie.pl. Reszta będzie przeznaczona na segment offprice'u, głównie jego rozwój za granicą.- Nie ma rozwoju bez odpowiedniego zespołu... Już teraz mamy bardzo utalentowaną kadrę, której oferujemy możliwość nie tylko rozwoju zawodowego, ale także prowadzenia pionierskich i unikalnych na skalę europejską projektów.Skalę rozwoju naszych kadr obrazują liczby. W tym roku nasz zespół zajmujący się technologiami powiększył się trzykrotnie - w porównaniu do 2019 r. Mocno rozwinęliśmy też nowe ośrodki. Grupa CCC to już nie tylko Warszawa i Polkowice, ale też Wrocław i Kraków, a wkrótce do tej listy dołączą kolejne miasta.Do 2025 r. planujemy także potroić nasz zespół zarządzający produktem. Nowi pracownicy dołączą również do teamów w logistyce czy w sieci stacjonarnych sklepów HalfPrice.- Realizację strategii chcemy oprzeć na środkach własnych i na fundamencie własnej zdolności kredytowej. Zakładamy poprawę wyników, w konsekwencji czego zadłużenie w stosunku do EBITDA w ciągu najbliższych lat będziemy utrzymywać na konserwatywnym poziomie. Choć działamy szybko i szeroko, cenimy bezpieczeństwo finansowe.- Konkurencja jest dobra, bo pomaga w stawaniu się coraz lepszym biznesem. Podchodzimy do niej z szacunkiem. I oczywiście przede wszystkim koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów i odpowiadaniu na nie.W regionie Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy liderem - i zamierzamy wzmocnić tę pozycję. Nasze wyniki pokazują, że jesteśmy bardzo dobrze dopasowani do potrzeb konsumentów właśnie w naszej części kontynentu.Ponadto naszą największą przewagą jest nasz model biznesowy, czyli kombinacja kilku szyldów, z których każdy jest mocny, rentowny i bardzo cyfrowy. Wykorzystujemy wszystkie tworzące się tu synergie, know-how i korzyści skali. To są ogromne przewagi, które ciężko replikować konkurencji i na pewno będą one każdego dnia pomagać nam w rywalizacji o rynek.- Stale monitorujemy ten temat. Pomaga nam to, że niedawno wdrożyliśmy i rozwijamy rozwiązania informatyczne, umożliwiające uzyskiwanie dokładne informacje o precyzyjnym statusie naszych zamówień i lepsze zarządzenie dostawami.Jesteśmy spokojni o najbliższy sezon wiosenny. Do wyzwań jednak podchodzimy z szacunkiem i jesteśmy przygotowani na różne scenariusze.- Odpowiem dwoma słowami: dajemy radę. Oczywiście liczymy na rychłe uspokojenie środowiska biznesowego, w którym działamy, ale poradzimy sobie nawet w przypadku realizacji czarnego scenariusza, jakim byłby powrót ograniczeń.Lockdown de facto działa na korzyść sprzedaży e-commercowej, która jest naszą siłą. W ostatnich dniach włączyliśmy cały zapas naszych sklepów stacjonarnych do sprzedaży cyfrowej, co pomoże nam reagować na potrzeby klientów i szybko dostarczać to, czego potrzebują w każdej sytuacji, nawet przy zamknięciu tradycyjnych sklepów.- Gdy pandemia na dobre się rozgościła, przyświecało nam jedno hasło, które nawet zapisaliśmy w naszym biurze na ścianie: wykorzystać 100 proc. szans. Kryzys często “zamyka” znane nam drogi rozwoju ale i “otwiera nowe”.Oferuje szanse tym, którzy nie boją się ciężkiej pracy i potrafią szybko reagować. Nam udało się z nich skorzystać. Dzięki temu teraz wychodzimy wzmocnieni, lżejsi, szybsi i w najbliższych 3-4 latach chcemy powalczyć o jak największy kawałek rynku dla Grupy CCC.