Grupa CCC uzbroiła się na kolejny lockdown. E-commerce znacznie wyprzedził strategię

IV kwartał i cały 2020 rok był okresem umacniania i wykorzystania potencjału e-commerce. Pandemia uwidoczniła kluczowe trendy - mówi Dariusz Miłek, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej CCC. Największa detaliczna spółka obuwnicza w Europie Środkowej i jeden z największych producentów obuwia w Europie szacuje, że miała w IV kwartale 1,623 mld zł przychodów i 117 mln zł wyniku EBITDA. Sprzedaż wzrosła rok do roku o 2 proc., a szacunkowa EBITDA zmalała o 58 proc.

Rekordowy rok eobuwie.pl

Strategia w nowych realiach

Logistyka napędzana technologiami

Pomimo dwukrotnego ograniczenia sprzedaży stacjonarnej w IV kwartale, strata operacyjna została ograniczona do -31 mln zł. Grupa CCC utrzymuje dyscyplinę kosztową – koszty wzrosły o 17 proc. rok do roku (głównie za sprawą rozwijającego się kanału online, rosły jednak wolniej od dynamiki przychodów).- IV kwartał pokazał, że byliśmy dobrze „uzbrojeni” na kolejny lockdown. Zapewniliśmy spółce finansową poduszkę bezpieczeństwa na wypadek różnych możliwych scenariuszy rozwoju pandemii. Zbudowaliśmy i umocniliśmy atrakcyjne kanały e-commerce, które dziś generują coraz większą sprzedaż. Zidentyfikowaliśmy nierentowne sklepy, a część z nich zamknęliśmy. Stawiamy na salony mniejsze powierzchniowo, bardziej angażujące, o hybrydowej formule, wciągające klienta w omnichannel – online i offline. Mimo ogromnej skali działania pokazaliśmy „zwinność” i „elastyczność” organizacji, szybko adaptując się do zmian rynkowych - mówi Marcin Czyczerski, prezes CCC.Jak zapewnia CCC, sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna. W trudnym kwartale obuwnicza firma obniżyła poziom zadłużenia netto o 152 mln zł w stosunku do III kwartału, utrzymując je na stabilnym w stosunku rocznym poziomie.Eobuwie w 2020 roku pozostało głównym silnikiem e-commerce Grupy CCC. Przy dwucyfrowych wzrostach sprzedaży r/r spółka zanotowała także bardzo wysoką rentowność. Sprzedaż eobuwie.pl w całym 2020 roku istotnie wzrosła do 2,2 mld zł (+52 proc. r/r), przy marży EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, amortyzacją i potrąceniem odsetek) na poziomie 9,0 proc.Eobuwie zwiększa także udział na nowych rynkach (głównie Europa Południowa) oraz rozwija platformę z modą premium Modivo, która dostępna jest już w 11 krajach, a jej udział w przychodach grupy eobuwie w całym 2020 roku wyniósł już 10,7 proc.. Jednocześnie rośnie znaczenie pozostałych kanałów e-commerce (CCC, DeeZee, Gino Rossi), które w IV kw. 2020 odpowiadały już za 17,4 proc. sprzedaży online, w porównaniu do 7,6 proc. w tym samym okresie rok wcześniej.- Pandemia spopularyzowała zakupy online, a my jesteśmy beneficjentem tych zmian. Sklepy stacjonarne eobuwie.pl, czy rozwijany przez nas hybrydowy format Modivo z modą premium, to w naszej opinii sklepy przyszłości, będące awangardą zmieniającego się handlu. Klient oczekuje nowości, ułatwienia w zakupach i przede wszystkim pozytywnych doświadczeń - znajduje to w naszych sklepach. Kanał tradycyjny wspiera rozpoznawalność marki eobuwie.pl i od kilku miesięcy także Modivo. Sprzedaż online natomiast jest i pozostanie naszym core biznesem. Obecna sytuacja rynkowa będzie sprzyjać dalszej rewolucji cyfrowej w handlu i biznesom e-commercowym, takim jak nasz. Szybko dostosowaliśmy logistykę i tryb pracy do nowej normalności. Skanery stóp esize.me zostały udostępnione w aplikacji 2D na smartfonach. Dzięki silnej robotyzacji, automatyzacji w centrum logistycznym w piku zamówień podczas akcji Black Friday wysyłaliśmy powyżej 100 tys. produktów dziennie. Inwestycje w najnowsze rozwiązania logistyczne m.in. maszyny pakujące, technologiczne ułatwienia w zakupach, atrakcyjny produkt i szybkie dostawy to rozwiązania, których nasi klienci mogą być pewni - mówi Marcin Grzymkowski, założyciel i prezes eobuwie.Grupa realizuje ogłoszoną w styczniu 2020 strategię GO.22, koncentrując swój rozwój w regionie CEE. Strategiczne cele pozostają aktualne: rozwój modelu omnichannel, cyfryzacja i wzmacnianie e-commerce, rozbudowa oferty produktowej, zrównoważony rozwój.CCC rozwija sprzedaż wielokanałową, jednocześnie dokonując rewizji sieci stacjonarnej i ograniczenia jej ekspansji, szczególnie w Europie Zachodniej. Grupa zdecydowała o zamknięciu łącznie 80 sklepów w 2020 roku, zmniejszeniu powierzchni salonów do optymalnego dla niej poziomu 500-800 mkw. (w minionym roku 15 pomniejszeń, kilkadziesiąt kolejnych planowane w 1H 2021 r.). Łączna powierzchnia na koniec 2020 roku jest na podobnym poziomie rok do roku (nieznaczny wzrost o 14 tys. mkw., głównie w Rumunii i Słowenii, a także w Polsce poprzez rozbudowę sieci hybrydowych salonów eobuwie oraz Modivo).Jednocześnie, Grupa kontynuuje proces cyfryzacji sklepów: około 200 lokalizacji zostało już wyposażonych w tablety do zakupów internetowych, a jeszcze w styczniu w sklepach pojawią się pierwsze kasy samoobsługowe. Salony stacjonarne CCC coraz częściej stają się źródłem pozyskiwania klienta e-commerce.- Widzimy ogromny, naprawdę ogromny potencjał dalszej konwersji klientów na wielokanałową relację ze światem CCC. Wg danych na koniec Q4, dopiero 20 proc. klubowiczów CCC w Polsce dokonało co najmniej jednego zakupu online. Każdego dnia ta liczba się zwiększa i cieszymy się z każdego klienta, który kupi u nas w cyfrowy sposób. Codziennie nad tym pracujemy, przekonujemy i tych młodszych, i tych starszych klientów, tych z dużych jak i z mniejszych miast. CCC jest dziś dla klientów #CzynneCałyCzas - mówi Karol Półtorak, wiceprezes CCC ds. Rozwoju i Strategii.Grupa posiada nowoczesne zaplecze logistyczne zbudowane pod kątem intensyfikacji sprzedaży online. W 2020 roku otworzyła nowe centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze (K2), co pozwoliło na zwielokrotnienie zamówień w e-commerce. Obecnie, finalizowany jest kolejny etap tej inwestycji (K3).Z drugiej strony, centrum logistyczne w Polkowicach, skąd wysyłany jest towar na 20 różnych rynków, dostosowane zostało także do wysyłek e-commerce. Dodatkowo, w IV kwartale w 8 wybranych aglomeracjach Polski uruchomione zostały dostawy ze sklepów CCC w 60 minut. Na początku roku 2021 to rozwiązanie będzie dostępne w kolejnych 35 miastach.- Logistyka napędzana technologiami nie tylko poprawia sprawność operacyjną, ale także bezpieczeństwo pracy. To krwioobieg sprawnie działającego omnichanel i klucz do zadowolenia klienta w kanale online. Od marca ubiegłego roku działamy w nadzwyczajnych warunkach, które stały się nową normalnością. W przestrzeniach, takich jak magazyny i centra logistyczne, restrykcje sanitarne decydują o ciągłości działania. Tylko sprawnie zorganizowany, kontrolowany przez człowieka proces jest w stanie właściwie wykorzystywać technologie. Sprostaliśmy wyzwaniu, zachowaliśmy ciągłość działania, realizując wszystkie planowane dostawy również w skumulowanych okresach sprzedaży oraz sprawnie obsługując rosnący e-commerce - opowiada Mariusz Gnych, wiceprezes CCC.- Ważnym elementem naszej strategii, niezależnie od wyzwań związanych z pandemią, jest odpowiedzialny rozwój - pod względem produktu, środowiska naturalnego, pracowników oraz społeczeństwa. Cieszymy się, że zostało to dostrzeżone i pod koniec sierpnia 2020 rating naszej spółki w prestiżowym zestawieniu ESG MSCI został podniesiony z BBB do A. Długoterminowym celem jest uzyskanie ratingu na poziomie A+ - tłumaczy Marcin Czyczerski, prezes CCC.Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec 2020 roku wynosiła 693 tys. m2. Na koniec grudnia 2020 roku Grupa CCC była obecna w 30 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1060 sklepach stacjonarnych, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 70 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi.