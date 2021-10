Grupa VRG ma odpowiedź na problemy z dostawami. Otwiera biuro w Chinach

Utrzymujące się problemy w globalnym łańcuchu dostaw, jak i galopujące ceny frachtu spędzają sen z powiek menedżerów firm, których łańcuchy dostaw sięgają Azji. Modowa Grupa VRG, do której należą m.in. takie marki jak Vistula, Wólczanka, Bytom czy W.Kruk, w odpowiedzi na zagrożenia ze strony logistyki szykuje się m.in. do otwarcia własnego biura w Chinach.

Ostrożne prognozy dla Grupy VRG

Vistula, Wólczanka, Bytom - nowe kolekcje

Globalne wyzwania

Usprawnianie spedycji, biuro VRG w Chinach

- To, co nas najbardziej cieszy w tym kontekście, to przede wszystkim wzrost marży. W samym wrześniu było to ponad 5 punktów procentowych i jest to wzrost zarówno w kanale offline, jak i online. Oznacza to, że stopniowo odchodzimy od agresywnych wyprzedaży, które konsumowały nam marżę w czasie pandemii. Widoczne to było zwłaszcza w e-commerce. Klienci traktowali ten kanał właśnie jako miejsce okazyjnych i wyprzedażowych zakupów. W tej chwili sukcesywnie od tego odchodzimy. To jest nasze strategiczne założenie, które będziemy kontynuować w kolejnych latach - wyjaśnia Radosław Jakociuk.Jak podkreśla wiceprezes Grupy VRG, trzeba mieć jednak świadomość, że co prawda handel wrócił, ale nie jest to jeszcze powrót do poziomów sprzed pandemii.- Wciąż pozostaje otwarte pytanie, czy traffic w centrach handlowych kiedykolwiek do nich wróci. Są badania, które mówią, że dopiero w ciągu 2 lat wrócimy do takiego poziomu odwiedzalności sklepów jak w 2019 r. - mówi Radosław Jakociuk. - Na podstawie prowadzonych badań ruchu w naszych sklepach widzimy, że ciągle jesteśmy jeszcze w pewnym 15-proc. odchyleniu od tego, co robiliśmy dwa lata temu, przed pandemią. Dlatego dostrzegamy jeszcze duży potencjał do wzrostów. W tej chwili wróciły komunie, śluby, imprezy okolicznościowe, ale segment biznesowy jeszcze się w pełni nie odtworzył. Wciąż wiele osób pracuje w trybie home office, konferencje, targi, oficjalne spotkania nie w pełni się odrodziły. Mimo to my już teraz pobijamy wyniki z roku 2019. Oznacza to, że klient, który do nas trafia, jest klientem bardziej zdecydowanym na zakup. Dlatego możemy się pochwalić wyższą konwersją czy też ilością sztuk sprzedanych - dodaje nasz rozmówca.W ten obiecujący dla branży modowej okres Grupa VRG weszła z nowymi kolekcjami marek ze swojego portfolio. Wspólnym trendem na nadchodzący sezon jest we wszystkich kolekcjach łączenie mody formalnej z miejskim stylem. To kontynuacja obranej kilka lat temu strategii odchodzenia w segmencie odzieżowym od typowo klasycznej mody w kierunku bardziej casualowym, co widać zwłaszcza w sklepach Wólczanki i Vistuli.- Liderem transformacji jest na pewno Wólczanka. Przez lata kojarzona jako męska marka koszulowa, dziś oferuje zarówno męską, jak i damską modę i to we wszystkich kategoriach. Mówimy tutaj już o marce total look, która będzie zupełnie inna od tego, z czego dotychczas znana była Wólczanka. Mamy rozwinięte plany na najbliższy czas, ale o ich szczegółach, o tym, jak będzie się zmieniać dalej Wólczanka, będziemy komunikować wkrótce - zapewnia Jakociuk i dodaje, klienci bardzo dobrze przyjęli tę nową odsłonę kultowej na polskim rynku marki.W ramach zmian w portfolio VRG pod marką Vistula pojawiła się również kolekcja damska. Obecnie sklepy pod tym szyldem dostosowywane są do nowych kolekcji, dlatego na ocenę ich odbioru przez klientów trzeba jeszcze trochę poczekać.Najbardziej klasyczny w segmencie odzieżowym pozostaje Bytom. Firma nie planuje tu rewolucji, umacniając się w tradycyjnym krawiectwie, z którego słynie garniturowa marka.Segment jubilerski VRG, czyli przede wszystkim marka W.KRUK, w gorący okres sprzedażowy wszedł z kolei z kolejną, siódmą już edycją kolekcji ambasadorskiej. Jej twarzą została w tym roku znana dziennikarka Magda Mołek. Jak mówi wiceprezes VRG, pierwsze wyniki sprzedażowe tej kolekcji są bardzo obiecujące.Widmo czwartej fali pandemii i ryzyko powtórki z ubiegłorocznych lockdownów to jednak nie jedyne wyzwanie, z jakim mierzyć się musi Grupa VRG. Utrzymujące się problemy w globalnych łańcuchach dostaw i galopujące ceny frachtu również są znaczącymi czynnikami ryzyka dla firmy, która część dostaw realizuje na Dalekim Wschodzie.Jak podkreśla Michał Zimnicki, wiceprezes VRG odpowiedzialny za finanse, IT, logistykę, HR i administrację, należy jednak pamiętać, że dostawcy VRG to nie tylko Azja, ale również Polska i inne kraje europejskie.- Zdecydowana większość kolekcji na sezon jesień-zima znajduje się już w naszych sklepach i magazynach. Dlatego obecnie nie widzimy istotnych zagrożeń wynikających z zaburzeń w łańcuchach dostaw. Jeśli jednak ta sytuacja się nie unormuje i ceny frachtu będą się utrzymywać na rekordowych poziomach, będziemy musieli zareagować w kolejnych miesiącach w miarę przygotowywania firmy do kolejnych sezonów - wyjaśnia Michał Zimnicki.Ta reakcja może oznaczać dla klientów wzrost cen towarów na sklepowych półkach.- W obliczu nierównowagi podaży i popytu w transporcie kontenerowym jedynym obecnie rozwiązaniem dla całej naszej branży pozostaje przeniesienie przynajmniej części tych kosztów na finalny koszt produktu - przyznaje Michał Zimnicki.Grupa VRG w odpowiedzi na zagrożenia w obszarze logistyki wprowadza usprawnienia w dystrybucji, tak by klienci otrzymywali jak najszybciej zamawiane towary. Firma jest obecnie w trakcie wyboru operatora logistycznego, który będzie obsługiwał jej zamówienia w kolejnych okresach.- W związku z tym, że bierzemy pod uwagę tylko dużych i sprawdzonych graczy, jesteśmy spokojni, jeśli chodzi o tę sferę naszej działalności operacyjnej - dodaje Michał Zimnicki. Aktualnie obsługą logistyki zamówień dla VRG zajmuje się Spedimex.Odpowiedzią Grupy VRG na wyzwania logistyczne, z jakimi muszą w ostatnim czasie borykać się firmy, których łańcuchy dostaw sięgają Azji, jest także plan uruchomienia własnego biura w Chinach.- Nie będzie to przedstawicielstwo handlowe, ale punkt kupiecko-logistyczny, odpowiadający również za kontrolę jakości na miejscu. Jesteśmy obecnie w trakcie dopinania ostatnich szczegółów i planujemy otwarcie na początku przyszłego roku - zdradza nam Radosław Jakociuk.Głównym menedżerem będzie Polak, reszta pracowników biura to będą osoby narodowości chińskiej, najlepiej znające lokalny rynek. Obecnie trwa proces uzyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych, a prace nad tym projektem są na zaawansowanym etapie.