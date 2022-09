Grupa VRG sprzedaje coraz więcej, ale nie przez internet

Grupa VRG zwiększyła w sierpniu sprzedaż zarówno w segmencie odzieżowym, jak i jubilerskim. Spadła natomiast wartość sprzedaży za pośrednictwem kanałów online.

Grupa VRG to właściciel takich marek jak Vistula, Bytom, Wólczanka i W. Kruk. W tegorocznym sierpniu całościowa sprzedaż grupy wzrosła o 5,2 proc. rok do roku, do 113,1 mln zł. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 809,3 mln zł, o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Relatywnie mocniej urósł - w ujęciu procentowym - segment jubilerski. W sierpniu przychody wzrosły o 13,7 proc., do 54,6 mln zł. Narastająco przychody wyniosły 384,6 mln zł, o 34 proc. więcej w ujęciu rok roku.

Mniejsze wpływy spółka zaliczyła ze sprzedaży online (spadek o 7,2 proc.) przy jednoczesnym zmniejszaniu jej udziału w ogólnej sprzedaży (spadek o 1,6 pkt. proc. rok do roku).

Kapitalizacja grupy VRG wynosi około 815 mln zł.

