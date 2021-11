Grupa VRG wraca do przedpandemicznych wyników

Modowa grupa VRG odbudowuje sprzedaż po pandemii. Jak informuje zarząd, przychody w całym 2021 r. powinny być zbliżone do zanotowanych w 2019 r. i przekroczyć 1 mld zł.

Powierzchnia handlowa bez zmian

Najważniejsza stabilizacja

2022 rok rokiem wzrostów

Dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży, poprawie marży i przy utrzymaniu kosztów w ryzach o 77 proc. wyższy był w raportowanym okresie zysk netto, który wyniósł 19,7 mln zł w stosunku do 11,1 mln zł zysku netto w III kwartale 2020 roku.Jak podkreśla w raporcie Grupa VRG, pod względem powierzchni handlowej w tym roku nie należy oczekiwać większych zmian. Modowa grupa nadal planuje zamykanie nierentownych sklepów, w szczególności w segmencie odzieżowym, co spowoduje zmniejszenie jego powierzchni o 1 proc. w ujęciu rocznym oraz rozwój w segmencie jubilerskim (zwiększenie powierzchni o 4 proc. rok do roku).Zaplanowane na rok bieżący nakłady inwestycyjne w kwocie 21 mln zł w istotnej części przeznaczone zostaną na otwarcia nowych salonów przede wszystkim marki W.KRUK, oraz rozwój infrastruktury i systemów IT.Grupa nadal stawia na rozwój sprzedaży w kanale on-line, a udział tego kanału w całości sprzedaży powinien wynieść ok. 20 proc. w 2021 roku. Bieżące wsparcie dalszego rozwoju kanału e-commerce będzie dotyczyć m. in. wzrostu nakładów na pozyskanie ruchu on-line, uruchomienie aplikacji sprzedażowej dla każdej z marek, doskonalenia usługi salonet oraz dalszy rozwój funkcjonalności i logistyki oraz spójny marketing oraz promocje on-line i off-line.Jak zapewnia VRG, cała modowa grupa znajduje się aktualnie w bezpiecznej sytuacji płynnościowej. Kluczowym jednak zadaniem zarządu na 2021 rok pozostaje stabilizowanie działalności operacyjnej i ochrona płynności poszczególnych spółek.Czytaj także: Grupa VRG ma odpowiedź na problemy z dostawami. Otwiera biuro w Chinach Poza działaniami zabezpieczającymi płynność głównym celem VRG na rok 2021 jest uzyskanie istotnie lepszych wyników finansowych niż w roku 2020. W tym celu grupa planuje maksymalizację działań sprzedażowych (w tym w kanale e-commerce), dostosowanie oferty do bieżących trendów rynkowych i oczekiwań klientów, działania zorientowane na omnichannel, czyli łącznym zarządzaniu kanałem salonów tradycyjnych i e-commerce, poprawę marży procentowej brutto dzięki istotnemu udziałowi sourcingu azjatyckiego oraz zmniejszeniu promocji, a także dalszą optymalizację posiadanej sieci detalicznej w tym zamykanie nierentownych sklepów.Poprawie wyników finansowych służyć ma także dalsza poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, którą firma zamierza osiągnąć poprzez spadek poziomu zapasów rok do roku, dostosowanie poziomu zapasów do zmieniającej się sytuacji oraz dalsze prace nad finansowaniem zakupów.Po 2021 roku, który niewątpliwie dla całej branży był rokiem popandemicznej odbudowy, VRG planuje na 2022 r. wzrosty we wszystkich obszarach - od dwucyfrowych wzrostów sprzedaży, przez wzrost powierzchni posiadanej sieci salonów stacjonarnych po wzrost marży operacyjnej. Planowane na 2022 r. wydatki inwestycyjne mają sięgnąć ok. 38 mln zł.