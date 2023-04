Grupa Wittchen odnotowała mocny wzrost sprzedaży. Tyle zarobiła w 2022 roku

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Wittchen wyniosły ponad 400 mln złotych w 2022 roku i były o ok. 46 proc. wyższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 278 mln.

Grupa Wittchen zajmuje się sprzedażą skórzanej galanterii, butów i odzieży oraz dodatków i akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Pod koniec 2022 r. grupa posiadała 116 salonów, z czego własnych było 97 salonów Polsce, 6 w Czechach i 3 na Węgrzech oraz 10 franczyzowych na Ukrainie.

Rok 2022 okazał się bardzo korzystny finansowo dla Grupy Wittchen

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Wittchen wyniosły 405 919 tys. złotych w 2022 roku i były o ok. 46 proc. wyższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 277 741. Z kolei zysk netto w 2022 roku wzrósł o 49 proc. w stosunku do 2021 roku z 42 238 tys. do 62 887.

Zysk z działalności operacyjnej w 2022 roku wyniósł 87 728 tys. złotych i był wyższy o ok. 64 proc. w stosunku do roku 2021 kiedy to wyniósł 53 648 tys. złotych.

- EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych - przyp. red.) grupy za 2022 rok wyniosła 113,1 mln zł, natomiast rentowność EBITDA osiągnęła poziom 27,9% – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

