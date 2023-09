Gwiazdy Hollywood zostaną ambasadorami luksusowych marek odzieży

Fundusz inwestycyjny rodziny Pinault - głównych akcjonariuszy spółki Kering, która jest właścicielem luksusowych marek odzieżowych - negocjuje przejęcie za kilka miliardów dolarów pakietu kontrolnego agencji reprezentującej gwiazdy Hollywood.

Z informacji prasowych wynika, że w ciągu najbliższych tygodni powinny zakończyć się negocjacje dotyczące przejęcia przez fundusz inwestycyjny rodziny Pinault większościowego pakietu udziałów w agencji artystycznej CAA, która reprezentuje tysiące aktorów Hollywood.

W tę transakcję nie będzie angażowana spółka Kering, która na co dzień notowana jest na Giełdzie Euronext w Paryżu.

Wśród gwiazd są między innymi: Brad Pitt, Scarlet Johansson, Tom Hanks, Steven Spielberg i Salma Hayek, która prywatnie jest żoną Francois-Henrie Pinault. Stąd właśnie zrodził się pomysł zaangażowania około 5 miliardów dolarów w zakup 53 procent akcji CAA, które są obecnie własnością amerykańskiego funduszu private equity TPG.

Wiele wskazuje na to, że transakcja zostanie zostanie zrealizowana jeszcze przed końcem roku. Ma to stanowić uzupełnienie i wzmocnienie promocji luksusowych marek, które są obecnie własnością Keringa. Należą do nich Yves-Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen czy Stella McCartney.

Przyszła strategia marketingowa zakłada, że gwiazdy, które reprezentuje agencja CAA będą uczestniczyły w reklamach i akcjach promocyjnych.

