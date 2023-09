H&M wraca na Ukrainę. W planach otwarcie nowych sklepów

H&M kończy z optymalizacją sieci sklepów. Zamknięć będzie mniej, w planach ma także otwarcie nowych lokali. Szwedzki gigant planuje także powrót na Ukrainę.

Szwedzka firma Hennes & Mauritz, znana jako H&M, to właściciel drugiej co do wielkości sieci odzieżowej na świecie.

Firma poprawiła w pierwszych 9 miesiącach swojego roku obrotowego wyniki, ale jesień jest dla branży modowej trudna przez zbyt ciepłą aurę.

Po licznych zamknięciach sklepów przeprowadzonych w ramach optymalizacji sieci i cięcia kosztów, H&M planuje otwarcia nowych sklepów. Szykuje także powrót na Ukrainę.

Szwedzki gigant odzieżowy podsumował dziewięć miesięcy swojego roku obrotowego (1 grudnia 2022 - 31 sierpnia 2023),

W tym czasie sprzedaż netto H&M wzrosła o 8 procent do 173,4 mld koron szwedzkich (SEK) (149,3 mld euro), ale w walutach lokalnych nie uległa zmianie. Zysk brutto wzrósł do 87,2 mld SEK z 82,2 mld SEK, chociaż marża brutto spadła do 50,3 proc. z 51,1 proc.

Zysk operacyjny wzrósł do 10,2 mld SEK z 6,3 mld SEK przy jednorazowych kosztach powiązanych z wycofaniem się sieci z Rosji w wysokości 1,75 mld SEK. Po uwzględnieniu tych kosztów wzrost zysku operacyjnego w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 26 proc.

Zysk netto wzrósł o 61 proc. do 7,15 mld SEK (615,5 mln euro).

Ciepła jesień odbija się na sprzedaży drugiego na świecie detalisty odzieżowego

Gorsze perspektywy rysują się jednak przed drugim co do wielkości sprzedawcą detalicznym odzieży na świecie w kolejnych miesiącach, a to za sprawą… zbyt ciepłej jesieni.

Jak poinformowała podczas telekonferencji wynikowej dyrektor generalna Helena Helmersson, sprzedaż H&M we wrześniu okazała się słaba przez opóźniony start sezonu jesiennego. Przy niezwykle upalnej pogodzie w mijającym miesiącu na większości europejskich rynków firmy, nowa kolekcja nie osiągnęła oczekiwanych wyników sprzedaży.

- W czasach wysokiej inflacji, gdy koszty utrzymania gospodarstw domowych znacznie rosną, ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby oferować klientom najlepszą cenę i bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny. Naszym najwyższym priorytetem pozostaje oferta dla klientów, w ramach której prowadzone są prace nad poprawą asortymentu wraz z dalszą integracją obu kanałów sprzedaży – online i tradycyjnej – mówiła Helena Helmersson.

H&M planuje otwarcia nowych sklepów i powrót na Ukrainę

W ostatnich miesiącach sporo miejsca poświęcano optymalizacji sieci sklepów szwedzkiego giganta. W 2022 r. H&M podjął decyzję o zamknięciu co piątek sklepu w Wielkiej Brytanii, wiosną cięcia dotknęły rynek niemiecki.

Teraz jednak, jak poinformowała dyrektor generalna H&M, sieć sklepów osiągnęła zadowalający poziom, dlatego w przyszłości H&M planuje mniej zamknięć przy jednoczesnym otwieraniu nowych punktów na perspektywicznych rynkach.

- Sklepy są ważną częścią budowania naszej marki i zwiększamy w nie inwestycje, aby jeszcze bardziej podnieść jakość obsługi klienta – dodała dyrektorka.

We wrześniu firma H&M pomyślnie uruchomiła sprzedaż na JD.com, jednym z największych chińskich rynków e-commerce. Plany sięgają także Ameryki Łacińskiej, gdzie firma planuje otworzyć swój pierwszy sklep, także internetowy, w Brazylii w 2025 roku.

Od listopada tego roku H&M planuje także stopniowe ponowne otwieranie większości swoich sklepów na Ukrainie.

20 lat H&M w Polsce i 189 sklepów w polskiej sieci szwedzkiego giganta

H&M, czyli Hennes & Mauritz AB, to szwedzkie przedsiębiorstwo odzieżowe, z siedzibą w Sztokholmie.

H&M ma około 5 tys. sklepów oraz zatrudnia ponad 148 tys. osób w 38 krajach Europy, Ameryki Północnej (Kanada, USA), Azji (Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Hongkong) i Afryki. W 2003 roku otwarto pierwszy sklep H&M w Polsce. Na koniec 2022 r. sieć liczyła w naszym kraju 189 sklepów.

Obecnie H&M w internecie obecnie realizuje około 30 procent swojej sprzedaży.