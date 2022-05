HalfPrice świętuje pierwsze urodziny

Rok temu HalfPrice - najmłodszy, off-price'owy szyld Grupy CCC - otworzył swoje pierwsze sklepy stacjonarne w Polsce. Dziś ma już 67 sklepów stacjonarnych, prawie 2 tys. pracowników, sklep online i jest obecny na 7 rynkach. W rok sklepy stacjonarne HalfPrice odwiedziło 16,2 mln klientów.

HalfPrice to nowoczesny koncept sklepów w kategorii off-price, który oferuje duży wybór produktów popularnych światowych marek. Asortyment sklepów obejmuje: odzież, obuwie, akcesoria, produkty sportowe, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Pierwsze salony należącego do Grupy CCC HalfPrice’a, oficjalnie wystartowały 4 maja ub.r. w pięciu polskich miastach, tj. w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Polkowicach oraz Tychach.

– Strategia Grupy CCC zakłada otwarcie do 2025 roku ok. 250 sklepów sieci, a do końca roku chcemy, aby nasza sieć liczyła już 100 sklepów. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego celu – mówi Adam Holewa, prezes HalfPrice.

Pierwszy zagraniczny sklep pod szyldem HalfPrice został otwarty w Budapeszcie w sierpniu ub.r. Obecnie, Spółka jest obecna na 6 europejskich rynkach poza Polską - w Austrii, Czechach, Chorwacji i Słowenii, a także na Węgrzech oraz Słowacji.

– W każdym kraju nasza oferta dostosowana jest do preferencji i oczekiwań klientów, a nasz debiut na danym rynku, dzięki wcześniejszej obecności na nim Grupy CCC, wspierany jest doświadczeniem i obserwacją zachowań konsumenckich tamtejszych zespołów – mówi Malwina Winter, wiceprezes zarządu HalfPrice ds. zakupów. Do tej pory sklepy HalfPrice odwiedziło już ponad 16 mln klientów

Pod koniec 2021 r. HalfPrice otworzył sklep internetowy. Platforma sprzedażowa działa w formule klubu zakupowego, w którym każdego dnia na klientów czekają tematyczne kampanie produktowe. W uruchomionym w grudniu sklepie online złożono już niemal 50 tysięcy zamówień

