Hiszpańska marka zarabia miliardy. Mimo mniejszej liczby sklepów

Właściciel największej na świecie marki tzw. szybkiej mody Zara - Inditex, opublikował dane finansowe za pierwsza połowę obecnego roku. Są one lepsze od oczekiwań rynku.

Za sześć miesięcy zakończonych 31 lipca br. firma odnotowała zysk netto w wysokości 2,5 miliarda euro, przekraczając prognozę rynkową wynoszącą 2,38 miliarda euro.

Wartość sprzedaży Inditexu wzrosła o 13,5 proc. i osiągnęła poziom 16,9 mld euro, a marża brutto wyniosła 58,2 proc.

Inditex był jedną z pierwszych sieci detalicznych z branży odzieżowej, która podniosła ceny w odpowiedzi na rosnącą inflację na początku ubiegłego roku. Wyższa i bardziej zróżnicowana strategia cenowa, poza rodzimym rynkiem Hiszpanii, pomogła jej osiągnąć rekordowe marże.

Co ciekawe, Inditex zmniejszył liczbę sklepów w omawianym okresie z 5801 do 5745. Jak widać nie przeszkodziło to w poprawie wyników sprzedaży.

Firma zanotowała także dobry start w kolejnym kwartale. Grupa, do której należą również Bershka, Pull & Bear i inne marki, podała, że sprzedaż między 1 sierpnia a 11 września była o 14 proc. wyższa niż rok wcześniej, co pokazuje, że tempo wyprzedaży letniej utrzymuje się.

