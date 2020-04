Igor Klaja: Nie oczekuję, że państwo uratuje za mnie moją firmę

Era tłumów w centrach handlowych skończyła się 13 marca 2020 roku - ocenia w rozmowie z WNP.PL Igor Klaja, prezes firmy OTCF, producenta odzieży i akcesoriów sportowych, do której należy znana marka 4F. Jego zdaniem przyszłością są małe punkty handlowe rozsiane po ulicach miast.

On-line jednak tego nie zastąpi. Ludzie, kupując buty, ubrania i inne artykuły, zazwyczaj mają potrzebę fizycznego kontaktu. Chcą czegoś dotknąć, powąchać, zobaczyć z bliska, zanim podejmą decyzję... Internet im tego nie daje i nie da.Po epidemii powrót do klasycznego handlu zatem nastąpi, choć będzie on inny i już niekoniecznie w galeriach handlowych.- Nie możemy pomocy państwa stosować zupełnie symetrycznie. Każda branża ma swą specyfikę problemów, z którymi się zmaga - i pod tę specyfikę należy przygotowywać rozwiązania pomocowe.Jako najemcy jesteśmy dziś, jak już wspomniałem, na skraju upadku. Nagle straciliśmy przychody i w tej chwili nie mamy jak regulować czynszów. Jeśli będziemy musieli je płacić, to do galerii handlowych już nigdy nie wrócimy, bo za chwilę nas nie będzie.Co więcej, po ustaniu epidemii nie ma szans, by natychmiast wrócić do starych stawek za czynsz, bo nasze obroty jeszcze długo nie dorównają tym sprzed kryzysu. Z jednej strony klienci będą się ciągle bali chodzić do miejsc, gdzie mogą spotkać wiele innych osób, a z drugiej wzrost bezrobocia poskutkuje zapewne ograniczeniem popytu.Wiem, że po stronie właścicieli obiektów handlowych też jest tego świadomość i mam nadzieję, że dojdziemy szybko do porozumienia. Proponujemy im, żeby po ustaniu ograniczeń związanych z COVID-19 ustalić zasadę, że każdy będzie płacił 8 proc. od obrotu jako całkowitą kwotę opłaty dla wynajmujących (OCR) - do momentu osiągnięcia 90 proc. przychodów z 2019 roku. Chyba że ktoś płacił wcześniej mniej, bo i takie przypadki się zdarzają. Niemniej dotychczas opłaty kształtowały się średnio na poziomie 20-25 proc. OCR.- Mam świadomość, że ich sytuacja też nie jest łatwa. Do tej układanki potrzebna jest na pewno jeszcze dobra wola banków, bo mają one w centrach handlowych potężne udziały. Takie inwestycje zwykle były bowiem realizowane z kredytów. Tu jednak widzę zrozumienie - instytucje finansowe nie usztywniły się, tylko chcą rozmawiać z firmami o zapewnieniu płynności finansowej.Po drugie: potrzebne też będzie wsparcie ze strony państwa. Tę lukę w opłatach należy częściowo wypełnić, ale nie w stu procentach. Nie możemy obciążać budżetu państwa wyrównywaniem strat galerii handlowych do poziomu zero. Bo nie chodzi w ogóle o to, by kogoś uchronić przed poniesieniem finansowej straty, tylko o to, by mogło przetrwać jak najwięcej firm i miejsc pracy.Wszyscy, jako biznes, poniesiemy szkody i trzeba przygotować takie rozwiązania, dzięki którym straty się jakoś rozłożą, nie przeciążając nadmiernie jednej branży.Podkreślam: potrzebujemy wszyscy solidarnej postawy, by kryzys przetrwać i móc zacząć odbudowywać gospodarkę.- Wymowny jest dla mnie już przykład Chin, gdzie - choć słychać, że epidemia została opanowana - to poziom sprzedaży sklepów wynosi średnio 30 proc. stanu sprzed kryzysu. A to wszystko w sytuacji, gdy Państwo Środka przygotowało potężny pakiet wsparcia dla restartu gospodarki.Nie chcę być złym prorokiem, ale - moim zdaniem - era tłumów w centrach handlowych skończyła się właśnie 13 marca 2020 roku. Ludzie będą unikać dużych skupisk ludzkich, będą mieć mniej pieniędzy i w związku z tym trudno będzie wrócić do dawnych obrotów. Sytuacja może być wręcz taka, że obroty nie wystarczą, by zaspokoić jednocześnie potrzeby najemcy i wynajmującego.W OTFC już przygotowujemy nowe scenariusze. Wątpię, żebyśmy po epidemii mieli otwierać nowe sklepy w galeriach, za to spodziewam się, że uruchomimy nowe punkty handlowe poza nimi. Oczywiście jeśli będziemy mieć na to pieniądze, bo na razie mamy ludzi, wiedzę, kompetencje, ale brakuje nam właśnie środków.Przewiduję, że handel wróci na ulice miast, że będzie rozproszony w wielu kameralnych sklepach, które zapewnią bezpośredni kontakt ze sprzedawcą i towarem, a jednocześnie nie wystawią klientów na przebywanie w większych skupiskach ludzkich.Taki model może też być pomocny przy odbudowywaniu gospodarki. Model, w którym dwie osoby są w stanie uruchomić stosunkowo łatwo drobną działalność gospodarczą, z niej żyć i odprowadzać podatki.Nic nie trwa wiecznie. Był czas, kiedy triumfy święciły hipermarkety, potem przyszły centra i galerie handlowe, a teraz przypuszczalnie odrodzi się drobny handel w rozproszonych obiektach.- Wydaje mi się to wykluczone. Wręcz obawiałbym się, że Chiny wyjdą z kryzysu jeszcze mocniejsze w porównaniu z Europą czy Stanami Zjednoczonymi. Już teraz widać, że Azja ogólnie lepiej radzi sobie ze zwalczaniem epidemii. Ludzie tam sporo się tam nauczyli podczas epidemii pierwszego wirusa o nazwie SARS. My tej lekcji nie przerobiliśmy, co niestety przełożyło się na bardzo bolesne skutki w takich krajach, jak Włochy czy Hiszpania.Poza tym Chiny uruchomiły już ogromny program restartu gospodarki, na który nie wiem, czy mogą sobie pozwolić Europa i USA. Pozycja Państwa Środka będzie więc mocna, choć nie znaczy to, że nie mamy przenosić produkcji do Polski. Już wcześniej koszty pracy aż tak bardzo się nie różniły, jak kiedyś, ale u nas brakowało przede wszystkim chętnych do pracy w takich miejscach, jak szwalnia.- Nie namawiam nikogo do pracy w szwalni, choć nie ma w tym nic złego - sam kiedyś szyłem na maszynie - ale ogólnie na pewno powinniśmy stawiać na kupowanie usług i produktów w polskich firmach - i tak napędzać gospodarkę.Sami zresztą mocno teraz "idziemy" w produkcję krajową, próbując uzupełniać braki w środkach ochrony osobistej służby zdrowia. Szyjemy maseczki, fartuchy w tysiącach sztuk i we współpracy z państwową agencją, która to zamawia, planujemy też szyć mundury.Z drugiej strony przydatne okazało się też nasze umocowanie w Azji, bo dzięki temu już na początku naszej akcji #4FPomaga zakupiliśmy tam ponad 200 tys. sztuk profesjonalnych, certyfikowanych maseczek ochronnych. Większość przekazaliśmy za darmo szpitalom, część zaś nabyły firmy, które albo rozdały je pracownikom, albo też wsparły służbę zdrowia.Dodatkowo w ramach #4F Pomaga 20 proc. obrotu ze sklepu internetowego przekazujemy na walkę z koronawirusem. To są nasze solidarnościowe działania, bo bez solidarności wszyscy za daleko dziś nie zajedziemy... I tej solidarności oczekujemy także od naszych partnerów, w tym obiektów handlowych. Wszyscy poniesiemy straty, ale - współpracując szybciej - wyjdziemy z kryzysu.- Nie czuję się na siłach, by ocenić wszystkie te rozwiązania. W ogóle w życiu nauczyłem się nie oceniać. Bo też, stosując terminologię piłkarską, udały nam się może jakieś trzy dobre podania, ale to jest nic w porównaniu z tym, że do końca pierwszej połowy zostało nam jeszcze 40 minut.Tak samo jest z tarczą antykryzysową. Już teraz widzimy, że za uchwaleniem jej pierwszej wersji poszły prace nad kolejnymi elementami. To się złoży na pewną całość, której jednak dziś jeszcze nie znamy - tak jak nie znamy skutków jej działania.Sam nie zazdroszczę osobom, które się tym zajmują, bo podstawą skutecznej pomocy jest jej zniuansowanie tak, by możliwie efektywnie wspomóc każdą branżę z osobna. Ja mam jedną firmę, którą świetnie znam i wiem, jakie ma potrzeby i co muszę robić, by ją ratować. Nie wyobrażam sobie jednak, żebym miał to robić w przypadku całej gospodarki!Na pewno ważne jest to, by przygotowujący rozwiązania wsłuchiwali się w głosy, które płyną z poszczególnych firm i organizacji. To na pewno dobrze przysłuży się skuteczności uchwalanych rozwiązań.Nie oczekuję jednak, że państwo uratuje za mnie moją firmę. Zwłaszcza że samo nie ma nieograniczonych możliwości i nie możemy też nadmiernie obciążyć budżetu. Tu potrzeba przede wszystkim ciężkiej pracy ze strony nas samych - przedsiębiorców. Państwowa pomoc daje pewną ulgę, to i owo ułatwia, ale nie zastępuje działań, które trzeba podjąć samemu.A te powinny przede wszystkim polegać na dostrojeniu biznesu do nowej sytuacji, wynajdywaniu nowych szans i korzystaniu z nich. Zamiast patrzeć, że szklanka jest do połowy pusta, lepiej skupmy się na tym, co w niej zostało - i na tym budujmy przyszłość. Zdecydowanie wybieram to drugie podejście.