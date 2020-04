Inteligentne ubrania z Polski ograniczą kontuzje w sporcie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz poznańska spółka Higgsone zawarły umowę na opracowanie linii odzieży dla profesjonalnych sportowców, której zadaniem będzie ograniczenie ryzyka kontuzji.

- Jeśli sportowiec będzie trenował regularnie w naszym stroju, będziemy monitorować te zmiany w czasie, a co najważniejsze i co stanowi naszą największą przewagę, będziemy widzieli korelację między różnymi parametrami. Dzięki temu będziemy nie tylko wiedzieli, czy dochodzi do nieprawidłowości, ale również będziemy wiedzieli, co jest ich powodem, a co za tym idzie - jak je wyłapywać odpowiednio wcześnie, aby nie dopuszczać do poważniejszych urazów - deklaruje Paulina Sołtysiak.- Naszym celem jest dążenie do tego, aby ubrania jak najmniej różniły się od ubrania sportowego. Elektronika, elektrody będą minimalizowane oraz elastyczne, jak również rozmieszczone w sposób nieograniczający ruchów. Strój zostanie przystosowany do treningu niekontrolowanego, czyli do codziennych treningów sportowców różnych dyscyplin. Zależy nam na tym, aby sportowiec zapomniał o tym, że jest badany. To różni badanie w stroju od badania w laboratorium. Dopiero wówczas można wyłapać prawdziwe błędy, zwłaszcza wynikające z nieprawidłowej techniki czy asymetrii - dodaje.Rozwiązanie może tez być pomocne w takich sytuacjach, jak choćby pandemia koronawirusa. - Co ciekawe, w sytuacji aktualnie szalejącej epidemii, przez którą sportowcy zostali zmuszeni do pozostania w domu, Higgsone byłby idealny do monitorowania sportowców zdalnie - zwraca uwagę Paulina Sołtysiak.Oferta przygotowywana jest z myślą o sportowcach zawodowych. Firma planuje jednak również w przyszłości rozwój gamy produktów dla sportowców amatorów i pasjonatów aktywności fizycznej.Projekt rozpocznie się 1 lipca 2020 roku. Pierwsze wdrożenie jest planowanie na 2023 rok.Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach programu Szybka Ścieżka prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój. Stosowną umowę podpisano 5 marca 2020 roku.W aktualnej edycji konkursu wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów można składać do 18 czerwca 2020 roku. Pierwotnie termin ten był wyznaczony na 1 czerwca, jednak w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zapadła decyzja o jego wydłużeniu.W Szybkiej Ścieżce nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.