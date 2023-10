Intersport sprzedał mniej. Czeka na decyzję w sprawie inwestora strategicznego

Intersport Polska podał w komunikacie, że w okresie od początku lipca do końca września 2023 roku miał sprzedaż na poziomie 52,2 miliona złotych. Oznacza to spadek o ponad 12 procent w ujęciu rok do roku.

Intersport Polska podał w komunikacie giełdowym, że w drugim kwartale roku obrachunkowego 2023/24 czyli od 1 lipca do końca września miał skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 52,27 miliona złotych. To o 12,8 procent mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy sprzedaż wyniosła 59,92 miliona złotych.

Narastająco w okresie ostatnich sześciu miesięcy spółka osiągnęła łączną sprzedaż w sklepach stacjonarnych i w kanale internetowym na poziomie 95,3 miliona złotych. Były one niższe o 18,5 procent niż przed rokiem, gdy było to 116,9 miliona złotych.

Spółka dysponująca około 40 sklepami z odzieżą i sprzętem sportowym kolejny kwartał notuje straty i jedynym ratunkiem jest pojawienie się inwestora strategicznego, który wyłoży środki na kapitał obrotowy i rozwój sieci.

W sierpniu tego roku do UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta) trafił wniosek dotyczący przejęcia pakietu kontrolnego nad Intersport Polska. Dokumenty złożyła obywatelka Ukrainy Galyna Gerega. Ewentualne przejęcie miałoby nastąpić za pośrednictwem spółek zależnych, w których Gerega ma udziały. Mowa jest o Epicentr K LLC i Paravita Holding Limited.

W kwietniu tego roku Intersport zawarł warunkową umowę z tym spółkami, które zobowiązały się do inwestycji o wartości 10 milionów euro z przeznaczeniem na nowe otwarcia sklepów i modernizację sieci.

Epicentr K prowadzi na Ukrainie 50 sklepów pod marką Intersport i ma doświadczenie biznesowe w branży handlu artykułami sportowymi.

Głównymi akcjonariuszami Intersport Polska są: OTCF z pakietem 29,30 procent akcji dających prawo do 27,74 procent głosów na WZA, Krzysztof Pieła (22,53 procent akcji i 24,77 procent głosów), Janusz Piela ( 11,30 procent akcji i 10,70 procent głosów).

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku.