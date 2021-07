Intersport zarabia na miłości Polaków do biegania, jeżdżenia, pływania

Pandemia nie zniechęciła Polaków do uprawiania sportu, co pokazują wyniki sprzedażowe firmy Intersport Polska. Przychody grupy wzrosły w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 o 42,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Co więcej, spółka odnotowała również 80,4 proc. wzrost zysku ze sprzedaży produktów.

