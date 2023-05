Inwestycje w luksus dają sporo zarobić. Właśnie teraz warto kupić akcje

Ostatnich kilka dni na światowych giełdach pokazuje nową tendencję. Inwestorzy chyba przestraszyli się nastrojów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych oraz Azji i ograniczyli zakupy dużych portfeli akcji spółek z branży luksusowej. Spadki notowań dotknęły LVMH, Keringa i Hermesa.

Francuski koncern zajmujący się produkcją i sprzedażą dóbr luksusowych LVMH pomimo spadku wartości akcji jest nadal europejską spółką o największej kapitalizacji.

Luksus pozwala nadal zarabiać bardzo duże pieniądze w skali globalnej.

Jak mówią specjaliści, rynek dóbr luksusowych ma dwa szczyty sezonowe, jeden właśnie jest przed nami.



Niemal dokładnie przed miesiącem, czyli 25 kwietnia Bloomberg przekazała sensacyjną wiadomość o tym, że francuski koncern zajmujący się produkcją i sprzedażą dóbr luksusowych LVMH jest pierwszą europejską spółką, której kapitalizacja giełdowa przekroczyła 500 miliardów dolarów. Dzień wcześniej, na zamknięciu notowań na giełdzie w Paryżu, za jedną akcję spółki płacono 904,60 euro. Dodatkowym elementem podbijającym cenę była niska wartość dolara amerykańskiego wobec europejskiej waluty i tak oto LVMH wszedł do pierwszej dziesiątki największych firm na świecie pod względem aktywów.

Wyniki LVMH za pierwszy kwartał 2023 roku pokazały solidne przyrosty. Dla przypomnienia przychody netto przekroczyły 21 miliardów euro, co oznacza wzrost rok do roku o 17 procent. W ocenie zarządu spółki przyczyniły się do tego rynki azjatyckie, w tych Chiny, gdzie zniesiono wszystkie obostrzenia pandemiczne oraz zezwolono na wyjazdy zagraniczne. Pomimo pewnych oznak ograniczenia konsumpcji w Stanach Zjednoczonych tam też klienci nadal kupowali dobra luksusowe.

W ramach handlu na giełdzie w Paryżu w ciągu dnia właściciela zmienia tylko 0,1 procent kapitału akcyjnego LVMH

W trakcie prezentacji wyników LVMH akcjonariusze dowiedzieli się także, że spółka zamierza nadal dzielić się z nimi wypracowanym zyskiem i to bez konieczności czekania na zakończenie roku obrachunkowego. Już teraz otrzymają za pierwszy kwartał zaliczkę w wysokości 3,01 procent na jedną akcję.

Rynki giełdowe zareagowały bardzo spontanicznie na te informacje kolejną falą zakupów. Warto przy tym pamiętać, że dziennie podczas notowań właścicieli zmienia od 500 do 600 tysięcy walorów, co oznacza ledwie 0,1 procent wszystkich dopuszczonych do obrotu akcji LVMH. Dlatego też nie należy się dziwić, że gdy pojawia się ponad przeciętnie wysoki popyt, cena jest windowana.

Część analityków zakładała dalszy rajd na akcjach LVMH i wyznaczyła poziom oporu najpierw przy cenie 940 euro za akcję, przy czym zakładano dwa scenariusze. Jeden odnosił się do dalszej silnej presji i szybkiego wzrostu o kilka procent podczas kolejnych notowań. Drugi zaś mówił, że powinno nastąpić wyciszenie emocji i wówczas można spodziewać, że nastąpi przebicie tej granicy.

Te założenia nie sprawdziły się jednak. W ciągu kilku tygodni nastąpił powolny spadek notowań LVMH, który nasilił się w minionym tygodniu. Niemal automatycznie przełożyło się to na wartość majątku głównego akcjonariusza i prezesa LVMH Bernarda Arnaulta. Przez kilkanaście dni, według Forbesa był on najbogatszym człowiekiem na świecie z fortuną przekraczającą 220 miliardów dolarów. Dziś znów ustąpił miejsca na podium Elonowi Muskowi.

Jednak warto spojrzeć na handel i zarządzanie markami luksusowymi z nieco szerszej perspektywy. Rok temu za jedną akcję LVMH płacono około 550 euro, dziś ich wartość wynosi około 820 euro. Daje to wzrost o ponad 45 procent, podczas gdy wartość najważniejszego indeksu paryskiej giełdy, czyli CAC 40 zwiększyła się w tym okresie o 18 procent.

Warto te przyjrzeć się jeszcze jednemu zestawieniu dokonanemu przez francuski portal "Akcje i Dywidendy". Gdyby przyjąć, że akcjonariusz dysponujący kwotą 1 tysiąca euro kupiłby akcje LVMH i trzymał je do tej chwili, ich wartość wyniosłaby około 6 tysięcy euro. Wliczone w to zostały wypłacone dywidendy, który mogłyby podlegać reinwestycji oraz wzrost jednostkowej ceny akcji.

Warto było przed laty kupić akcje światowego giganta handlu dobrami luksusowymi

LVMH to obecnie grupa mająca w swoim portfelu prawie 100 marek, dysponująca ponad 5 tysiącami sklepów, dzięki gigantycznym przepływom finansowym kolejne akwizycje dokonywane są z kapitałów własnych. Główny akcjonariusz Bernard Arnault i pięcioro jego dzieci zarządza majątkiem w sposób efektywny i stara się, przynajmniej na zewnątrz, pokazywać, że mamy do czynienia z rodzinnym biznesem.

Dla pełnego obrazu skali przedsięwzięcia warto przedstawić kilka marek LVMH. Modę i galanterię skórzaną reprezentują: Louis Vuitton, Kenzo, Dior, Marc Jacobs, biżuteria i zegarki to: Tiffany, Tag Heuer, Hublot, sklepy z konfekcją i kosmetykami Sephora i La Samaritaine, wina i alkohole mocne mają powszechnie znane na świecie nazwy: Moet Hennessy, Veuve Clicquot-Ponsardin, Dom Perignon czy wódka Belvedere. Lista jest długa i co chwilę dokładane są do tej układanki nowe klocki. Najlepszym przykładem rozrostu imperium jest kupno przez Bernarda Arnaulta willi w Turynie, w której przed wiekami rezydował Leonardo da Vinci, paryskich hoteli i restauracji, a nawet piekarni bagietek.

Bernard Arnault podczas jednego ze spotkań inwestorskich na pytanie o przyszłość spółki odpowiedział taką anegdotyczną historią. - Kiedy spotkałem się na kolacji w Paryżu z szefem Apple'a Stevem Jobsem powiedział do mnie tak: nie wiem, czy za 20 lat ludzie będą nadal używać iPhone'a, ale z drugiej strony jestem pewien, że będą pić szampana Dom Perignon.

Wielu analityków wydało w ostatnich dniach rekomendacje dotyczące zachowania ostrożności w podejmowaniu decyzji o inwestycjach w spółki z branży luksusowej. Proponują poczekać na rozwój sytuacji w Stanach Zjednoczonych związanej z podwyższeniem pułapu zadłużenia oraz decyzją o zakończeniu cyklu podwyżek stóp w USA i w strefie euro.

Dodają także uwagi o niskiej płynności tych papierów i wysokiej premii dla tych, którzy już kilka miesięcy temu je kupili, gdy były na zdecydowanie niższych pułapach cenowych. Jednak cały czas to jest ich zdaniem interesujący kierunek lokowania nadwyżek gotówki.

Spadek cen akcji może być zachętą do zakupów, zwłaszcza dla inwestorów długoterminowych

Dla porównania warto pokazać także inne spółki działające w tej niszy. Francuski Hermes, który sprzedaje torebki, galanterię skórzaną i dodatki, ma notowania niższe o około 5 procent wobec indeksu CAC 40. Kering właściciel marek: Gucci, Yves Saint Laurent czy Balenciaga także traci, podobnie na giełdzie w Zurychu zachowuje się Richmont, właściciel Cartiera czy Burberry w Londynie.

Jak mówią specjaliści, rynek luksusu ma dwa szczyty sezonowe, jeden właśnie jest przed nami. To wakacje, które wiążą się z zakupami na lotniskach, drogimi prezenty dla bliskich. Potem już tylko dwa miesiące oddechu i zacznie się sezon przedświąteczny, który generuje prawie 50 procent rocznych przychodów.

