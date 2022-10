Japoński gigant odzieżowy wkracza do Polski

Już 27 października o godz. 10.00 Uniqlo, japoński gigant odzieżowy, który globalnie pod względem sprzedaży ustępuje tylko właścicielowi Zary, otworzy swój pierwszy sklep w Polsce. Serwis Propertynews.pl zajrzał do środka.

Uniqlo to firma odzieżowa, która została założona w Yamaguchi w Japonii w 1949 roku. To największa z marek w portfelu japońskiego holdingu Fast Retailing – jednego z wiodących globalnych koncernów odzieżowych. W Europie pod marką Uniqlo działają obecnie 62 sklepy, teraz gigant wchodzi również do Polski .

Pierwszy w Polsce sklep Uniqlo mieści się na dwóch piętrach stołecznego budynku Junior na terenie Domów Towarowych Wars Sawa Junior. Cała umowa najmu obejmuje ok. 1,5 tys. mkw., w tym 800 mkw. powierzchni handlowej rozlokowanej na dwóch piętrach.

- Decyzję o otwarciu sklepu stacjonarnego w Polsce oparliśmy na doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem naszego europejskiego sklepu internetowego. Wierzymy, że sklep stacjonarny działający w formule pop up store pozwoli nam jeszcze lepiej poznać polski rynek i opracować długoterminowe plany związane z jego przyszłością – mówi Taku Morikawa, Uniqlo Europe CEO.

- Prace nad przygotowaniem rozpoczęliśmy w sierpniu br. - mówi Agata Bojas, General Manager Uniqlo Poland. - Warszawski sklep jest standardowym formatem, choć w sieci znajdują się również większe, nawet siedmiokondygnacyjne sklepy. Wszystko zależy od lokalizacji - dodaje.

Według wstępnych planów Uniqlo Pop-up Store będzie działał przez rok. - W tym czasie chcemy zapoznać się z upodobaniami polskiego klienta - wyjaśnia Agata Bojas. Na dzień dzisiejszy Uniqlo nie podaje szczegółowych planów dotyczących kolejnych otwarć.

Więcej o tym, jak wyglądać będzie pierwszy w Polsce sklep Uniqlo czytaj tutaj: Japońska marka Uniqlo wchodzi do Polski. Taki ma plan na nasz kraj

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl