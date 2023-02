Już wkrótce wielki powrót Próchnika

Pół roku temu Tomasz Ciąpała ogłosił przejęcie Próchnika. W rozmowie z WNP.PL prezes Lancerto zdradza, jak chce podbić rynek płaszczy i kurtek, wyceniany na miliard złotych.

Oficjalny start, a właściwie restart Próchnika Tomasz Ciąpała zapowiada na wrzesień 2023 r.

- Wtedy zaoferujemy płaszcze i kurtki, jakich jeszcze nie było na rynku polskim - mówi WNP.PL prezes Lancerto.

Firma Tomasza Ciąpały nie skupia się jedynie na Próchniku. Lancerto ma ambitne plany na najbliższe miesiące. Stawia na omnichannel i przygotowuje zaplecze do dalszego skalowania, w tym działań międzynarodowych.

Pana spółka pół roku temu ogłosiła przejęcie Próchnika. Kiedy zobaczymy pierwsze kolekcje sygnowane kultową marką?

- Operacyjny start planujemy na wrzesień tego roku. Obecnie pracujemy nad sklepem internetowym Próchnik.pl, gdzie w pierwszym etapie będzie wyłącznie prowadzona sprzedaż.

Mamy za sobą małe testy produktowe, które przeprowadziliśmy na dwóch platformach typu marketplace. Tam pojawiły się pierwsze produkty w ramach rozgrzewki. Oficjalnie jednak chcemy wystartować we wrześniu, wtedy zaoferujemy płaszcze i kurtki, jakich jeszcze nie było na rynku polskim.

Reaktywacja kultowej marki. Kolekcje z logo Próchnika już we wrześniu

Długo trwa reaktywacja kultowej marki…

- Proces od projektowania do dostarczenia produktu na magazyn obecnie zajmuje rok. Poza tym najpierw musieliśmy uporządkować wszystkie sprawy prawne wokół marki. Dopiero wtedy mogliśmy rozpocząć intensywną pracę nad reaktywacją marki, zacząć kontraktować surowce. Obecnie produkty są w trakcie realizacji.

We wrześniu zobaczymy płaszcze i kurtki z metką Próchnik, jak to pan ujął, „jakich jeszcze nie było na polskim rynku”. Czym chcecie się wyróżnić w tej kategorii odzieży męskiej?

- Polskie marki są zwykle kojarzone ze średnią półką cenową i średnią jakością. My chcemy, żeby Próchnik oferował produkt na poziomie międzynarodowych marek premium. To nasza ambicja.

Obecnie na rynku nie ma polskiej marki, która oferuje eleganckie kurtki funkcyjne, które będą nie tylko odpowiednio się prezentować, ale też będą np. wodoodporne. Chcemy w tradycyjnych krojach zastosować nowe technologie krawieckie, tak by ubrania były wizualnie atrakcyjne i lepsze użytkowo. Mają też być trwałe.

Próchnik ma estymę bardzo jakościowej marki, co potwierdziły badania, które zrobiliśmy. Rynek płaszczy i kurtek jest wart ponad 1 mld zł i próbujemy znaleźć na nim swoje miejsce.

Da się zarobić na sentymencie do marki?

- Odpowiedź na to pytanie dopiero przed nami. Reaktywacja takiej marki to seria inwestycji, których rozliczenie to perspektywa trzech lat. Rozumiemy ryzyko, które wzięliśmy na siebie, ale wiara, że jest to możliwe, jest wysoka.

Przy tym nie liczymy wyłącznie na sentymenty. Owszem, znajdziemy klientów, którzy postawią na nostalgię, ale w kategorii, w którą celujemy, najważniejszy jest produkt. Tu jest głównie ciężka praca u podstaw.

To był trudny rok dla branży odzieżowej. Lancerto dobrze go wykorzystało

Porozmawiajmy teraz o głównej marce firmy - Lancerto. Jak przeszła przez rok 2022, rok z wojną i wywołanym nią kryzysem?

- W 2022 r. mocno koncentrowaliśmy się na obszarach, na które mamy wpływ. To, mimo różnych scenariuszy makroekonomicznych, które były i są niesprzyjające, dało nam dobry efekt. Spółka urosła organicznie rok do roku i udało nam się po raz pierwszy w historii przekroczyć w sprzedaży detalicznej ponad 100 mln zł przychodów.

Nie mamy wpływu na stopy procentowe, na inflację, na kursy walutowe, które też nam nie sprzyjają, ale mamy i mieliśmy wpływ na to, co oferujemy, czyli świetne i powtarzalne doświadczenie zakupowe. Postawiliśmy na poprawę wewnętrznych procesów, poprawiliśmy konstrukcje krawieckie, zaoferowaliśmy wiele nowości. Jestem przekonany, że udało nam się pozytywnie zaskoczyć klientów ofertą i jakością.

Jedną z tych nowości była kolekcja damska. Jak się przyjęła?

- Mieliśmy do tej pory dwa dropy w kanale internetowym (wypuszczenie do sprzedaży rzeczy z limitowanej kolekcji - przyp. red.), wiosenny i jesienny. Odbiór ich był fantastyczny i to bez specjalnego wsparcia marketingowego. Blisko połowa użytkowników naszej strony to kobiety, w ten sposób udało się zbudować ruch organiczny.

Na wiosnę planujemy kolejny drop, ale będziemy to robić z dużą pokorą, bo moda damska to nowy segment dla nas.

Ubiegły rok to nie tylko nowa damska kolekcja, ale także nowe sklepy i inwestycje w logistykę. Jakie inwestycje planuje Lancerto w tym roku?

- W centrum uwagi w tym roku, podobnie jak i w poprzednim, będzie kosztowna strategia omnichannel. Widzimy tu sporo szans i mamy w tym obszarze wiele sukcesów.

Wyposażyliśmy nasze sklepy w nowsze, szybsze urządzenia typu tablety, dzięki czemu można już zamawiać w stacjonarnym sklepie towar dostępny w danym momencie w magazynach czy online. Za tym stoi oczywiście technologia, ale także dość skomplikowany proces logistyczny.

Jeśli chodzi o nowe salony, to będziemy otwierać je wyłącznie tam, gdzie dojdziemy do porozumienia z wynajmującymi. Obecnie nie jest to prosty rynek, oczekiwania właścicieli galerii handlowych rosną, a nam marża spada. Planujemy także modernizację kilku salonów.

Najwięcej w tym roku dziać się będzie w logistyce. Mamy nowy magazyn, który właśnie remontujemy. Na koniec lutego zostanie oddana część biurowa, dwa miesiące później - główna hala. Obiekt powinien zacząć funkcjonować w sierpniu, po wdrożeniu wszystkich planowanych technologii, takich jak system WMS. Operacyjnie, mam nadzieję, wystartuje w IV kwartale. Będzie to magazyn obsługujący logistykę e-commerce.

W planach omnichannel i przygotowanie zaplecza do dalszego skalowania, w tym działań międzynarodowych

Jakie plany ma marka poza granicami kraju?

- Obecnie zagraniczna sprzedaż stanowi kilka procent przychodów, to efekt wdrożenia w 2022 r. europejskiego serwisu Lancerto.com, który umożliwia realizację zamówień z zagranicznych rynków. Dla osób z krajów zamożniejszych Lancerto jest marką, która oferuje świetny stosunek ceny do jakości, dlatego mamy klientów z krajów skandynawskich, z Niemiec i Rumunii. Na tej podstawie będziemy planować kolejne ruchy.

Czyli zagraniczna ekspansja?

- Mamy jeszcze w Polsce dużo do zrobienia. Na ten rok planujemy przygotowywanie zaplecza do dalszego skalowania, w tym działań międzynarodowych. Prowadzę sporo rozmów na ten temat i z całą pewnością to mnie bardzo strategicznie interesuje.

Ten rok może być testem dla wielu firm z branży modowej. Z jednej strony mamy inflację kosztów, z drugiej spadek popytu, w miarę jak Polacy zaczynają mocno kontrolować domowe budżety w obliczu drożyzny. Jak Lancerto jest przygotowane do tej kryzysowej sytuacji?

- Koszty rosną wszystkim. Moim zdaniem słowem 2023 roku w biznesie powinno być słowo koszt.

Dostaliśmy już informację zwrotną z prawie wszystkich centrów handlowych na temat indeksacji kosztów i podwyżki są bardzo istotne. Do tego dochodzi wzrost kosztów energii, pracy czy finansowania. Koszty energii i logistyki powodują wzrost wszelkich innych kosztów, w tym od usługodawców czy dostawców.

Spodziewamy się, że efektywnie nasza branża może notować w tym roku spadki sprzedaży. Wyniki sprzedaży detalicznej w Polsce za grudzień 2022 r. były już bardzo słabe. Dodajmy tutaj jeszcze kontekst inflacji czy pozytywnego wpływu obywateli Ukrainy na konsumpcję w Polsce. Polacy zaczęli niewątpliwie oszczędzać. Efekty podniesionych stóp procentowych zaczynają realnie działać na gospodarkę. Szacujemy, że koszty wzrosną nam do nawet 30 proc. w niektórych obszarach.

Musimy po prostu w tym trudniejszym czasie starać się jeszcze bardziej niż inni. Klienci nadal będą realizować zakupy, przy czym dużo bardziej przemyślane. Mają też prawo być bardzo wymagający w kwestii doświadczenia zakupowego.

Jak zatem radzić sobie z tą inflacją kosztów? Oszczędzać czy przenosić koszty na klienta?

- Nie bardzo mamy już miejsce do dalszych oszczędności. Zwykle firmy sięgają w takiej sytuacji po redukcję zatrudnienia, natomiast my jesteśmy firmą średniej wielkości, nie mamy rozbudowanej struktury i nie planujemy żadnych zwolnień.

Nie bardzo możemy też obniżyć koszty energii czy koszt pieniądza. Jedyne, co możemy robić, to próbować utrzymać przychody na pewnym poziomie, który pozwoli na pokrycie kosztów.

Pora skończyć z trwającymi od lat patologiami na rynku odzieżowym

Można też szukać oszczędności, obniżając jakość. Seria ostatnich kontroli Inspekcji Handlowej wykazała wiele nieprawidłowości, zwłaszcza w oznakowaniu i składzie surowcowym odzieży polskich producentów. Czy to również skutek kryzysu?

- Wzmożone kontrole Inspekcji Handlowej rozpoczęły się ponad 2 lata temu i są próbą podjęcia walki z pewną patologią na rynku odzieży, która rozwijała się od lat 90. To wtedy niektórzy producenci oferujący ubrania na tzw. rynek niezależny, przegrywając konkurencję z markami, zaczęli stosować takie nieuczciwe praktyki. Mieli tym samym ogromną przewagę kosztową nad konkurencją i to, niestety, stało się dosyć powszechną praktyką.

Teraz ktoś się tym wreszcie zainteresował. Błędy się zdarzają, bo my, ludzie, nie jesteśmy doskonali. Dostawcy tkanin też mają różne poziomy tolerancji proporcji w tkaninie. Ale świadome pisanie, że produkt jest z wełny czy z bawełny, gdy w rzeczywistości nie ma jej wcale, jest celowym karygodnym działaniem. To ważny moment na rynku i liczymy na to, że ten proceder się zakończy.

Pamiętajmy, że prowadząc legalnie biznes, nie da się stale oferować koszuli z bawełny za 100 zł, tak samo jak garnituru z wełny za 400 zł, gdzie sam podatek VAT to 23 proc. Rynek odzieży męskiej jest rynkiem trudnym. Aby się na nim utrzymać, trzeba teraz bardzo dużo inwestować w technologię, ekspertów, wizerunek, kapitał obrotowy, a to kosztuje. Cena produktu to nie tylko koszt tkaniny i szycia.

Bariery wejścia do tego biznesu czy przetrwania w nim zrobiły się już wymagające. Rynek się zmienia, największe firmy, głównie zagraniczne, stają się coraz większe i dysponują ogromnymi budżetami na marketing. I nie mam wątpliwości, że polskich firm i marek na rynku będzie ubywać. Nie będą w stanie osiągnąć wystarczającej skali, żeby nadążać za zmianami. Te marki, które się otwierają w ostatnich latach, zwykle wypełniają jakieś niewielkie nisze.

Jaki plan na przetrwanie na tym trudnym rynku ma Lancerto?

- Przyznam, że regularnie o tym rozmawiamy w firmie, bo mimo iż otoczenie zewnętrzne bywa dla nas niesprzyjające, to szczęśliwie znajdujemy regularnie uznanie u klientów. Zbudowaliśmy też już skalę minimum do tego, żeby móc inwestować w innowacje i najlepszych ekspertów. Zaczynaliśmy jak start-up, od zera, ale cały czas trzymamy się tego samego motto marki, czyli „życie to podróż na własnych zasadach”.

Klienci „zatrudniają” nasze ubrania do realizowania swoich celów i właśnie to pomaga nam się utrzymać w trudnych rynkowo momentach. Klienci wiedzą, że mogą polegać na naszych ubraniach, a my na naszych klientach. I na serio traktujemy tę misję.

