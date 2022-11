Kibice chcą ubierać się jak polscy piłkarze. Buty już prawie wyprzedane

Rozmawiamy z Martą Fryzowską, wiceprezes grupy VRG. Vistula to oficjalny krawiec reprezentacji Polski w piłce nożnej, która gra dziś w Katarze mecz z Meksykiem.

Polscy piłkarze rozpoczęli przygodę z mistrzostwami świata w piłce nożnej w Katarze elegancko, w garniturach uszytych specjalnie na tę okazję przez oficjalnego krawca reprezentacji Polski – Vistulę.

Choć większość czasu piłkarze spędzają w zupełnie innych strojach, o tym, jak ważny jest ten formalny wygląd, może świadczyć fakt, że w przeszłości garnitury dla kadrowiczów wybierał poprzedni prezes PZPN Zbigniew Boniek.

- Do sklepów Vistuli trafiły repliki dokładnie odwzorowujące stroje kadry oraz zestawy wzorowane na produktach, które przygotowaliśmy dla piłkarzy. Cieszą się one zainteresowaniem. Mamy sygnały, że np. obuwie z kolekcji mundialowej jest już w niektórych salonach niedostępne - mówi w rozmowie z WNP.PL, mówi Marta Fryzowska, wiceprezeska grupy VRG, odpowiedzialna za segment odzieżowy.

Kibicuje pani polskim piłkarzom?

- Dla mnie sport to forma relaksu i higieny ciała, dlatego zdecydowanie wolę uprawiać sport, niż go oglądać (śmiech). Ale zawsze tak duże wydarzenia, jak mistrzostwa świata, aktywizują mnie kibicowsko, podobnie jak całe rzesze kibiców.

Vistula po raz kolejny przygotowała dla polskich reprezentantów stroje formalne. Mogliśmy ich vw eleganckiej wersji podczas podróży do Kataru. „Żeby tak grali, jak wyglądają” – komentował jeden z użytkowników serwisu społecznościowego, w którym znalazły się zdjęcia z powitania reprezentacji w Doha. Podczas całych mistrzostw jednak piłkarze zbyt wiele czasu nie spędzają w garniturach… Co daje zatem Vistuli i VRG współpraca z PZPN?

- Sport wpisany jest w ID naszej marki, która koncentruje się na aktywnych, eleganckich mężczyznach, ceniących sobie indywidualizm i dobrą jakość. Współpraca z PZPN pozwala nam się też wykazać w obszarze mody formalnej, która sprawdza się także w innych warunkach.

W tym roku Katar, gdzie odbywają się mistrzostwa świata, był dla nas wyjątkowym wyzwaniem - przez warunki klimatyczne, jakie tam panują. Nasz strój formalny musiał im sprostać.

Mistrzostwa świata w Katarze prawdziwym sprawdzianem również dla krawca

Jak zatem robi się garnitury, które „dadzą radę” w bliskowschodnim klimacie?

- Musieliśmy wykazać się dużą sprawnością, zwłaszcza w kwestii tkanin użytych w strojach formalnych. Przygotowaliśmy dla piłkarzy na mundial wełniane garnitury z włoskiej tkaniny Traveller Suit 360, która jest odporna na większość zagnieceń, antybakteryjna i przede wszystkim - ultraoddychająca, co pozwala zachować świeżość i dobry wygląd przez cały dzień.

Uzupełniające cały strój koszulki polo zostały z kolei wykonane z wełny merynosa, która jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale ma także bardzo dobre właściwości termoregulacyjne. Grzeje w chłodnych pomieszczeniach klimatyzowanych i chłodzi w wysokich temperaturach. Uzupełnieniem tego "looku" są najwyższej jakości buty, wyprodukowane w portugalskiej manufakturze.

To niedostrzegalne na pierwszy rzut oka rzeczy, które jednak wpływają na codzienny komfort użytkowania ubrań i to nawet w tak trudnych warunkach, jakie panują w Katarze.

Do tego dochodzi zaprojektowanie odpowiedniego kroju dla piłkarzy.

Krojenie garnituru na wysportowane sylwetki chyba nie powinno stanowić problemu…

- To także jest wyzwanie. Każdy z panów to indywidualność, dlatego szyjemy na miarę dla każdego zawodnika - tak, by dostosować jak najlepiej produkt i dać poczucie komfortu, co jest obecnie niezwykle ważne.

Z PZPN współpracujemy od 2016 r. i na przykładzie kolejnych kolekcji dla naszych piłkarzy wyraźnie widać, jak ewoluuje rynek formalnej odzieży męskiej. Zaczynaliśmy od bardzo eleganckich, uniformowych zestawów, składających się z białych koszul z włoskimi kołnierzykami, z kamizelkami i białymi poszetkami. Do tego były bardzo eleganckie buty.

Dziś, w postcovidowym czasie, koncentrujemy się zdecydowanie na wygodzie i dostosowaniu do potrzeb współczesnego mężczyzny, który chce być dobrze ubrany, ale ceni sobie także bardzo komfort. Dlatego nawet stroje formalne muszą być dziś zdecydowanie funkcjonalne. Stąd biorą się wspomniane oddychające, odporne na zagniecenia tkaniny ze stretchem, który daje wygodę.

W postcovidowym świecie zupełnie inaczej już podchodzimy do elegancji. Dodatkowo tym, co odróżnia najnowszą kolekcję od wcześniejszych, jest jej uniwersalność. W nurcie slow fashion stawiamy na to, by nasze ubrania formalne były bardziej właśnie uniwersalne i łatwiej adaptowalne do różnych okazji.

Wróćmy na chwilę jednak do odbioru kolekcji. W komentarzach znalazły się nie tylko te pozytywne opinie, ale i głosy, że monochromatyczna kolekcja jest „za ciemna, smutna”…

- Komentarzy była "niezliczona" liczba, co świadczy o tym, z jakim zainteresowaniem spotkał się strój formalny naszych piłkarzy. Faktycznie, zamieszczano zarzuty odnośnie monochromatycznej kolorystyki, co dla mnie jest niezrozumiałe.

Granat jest jednym z najbardziej szlachetnych, klasycznych i eleganckich kolorów. Poza tym zdjęcie w internecie nie oddaje w pełni struktury tkanin użytych do szycia naszych strojów. Ta swoista gra tkaninami i ich strukturami pozwala pokazać piękno krawiectwa. Kolor to poza tym rzecz gustu.

A wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje…

- Dokładnie tak.

Piłka nożna zawsze budzi emocje, ubieranie piłkarzy też

Finalnie mundialowa kolekcja trafiła też do sklepów, gdzie kupić ją może każdy. Jaki jest jej odbiór i sprzedaż? Jak to było w poprzednich latach?

- Do sklepów Vistuli trafiły repliki dokładnie odwzorowujące stroje kadry oraz zestawy wzorowane na produktach, które przygotowaliśmy dla piłkarzy. Cieszą się one zainteresowaniem, co widać zwłaszcza w momencie, gdy mistrzostwa się już rozpoczynają. Mamy sygnały, że np. obuwie z kolekcji mundialowej jest już w niektórych salonach niedostępne. Podobnie sprzedawały się elementy piłkarskiej kolekcji w poprzednich sezonach.

Czyli współpraca z PZPN się opłaca…

- Nasz kontrakt trwa od 2016 r. i odnotowujemy pozytywny odbiór tego, że Vistula jest oficjalnym krawcem polskiej kadry. To budzi emocje.

Piłka nożna to sport magiczny, jednoczy – jak żaden inny sport – miliardy ludzi na świecie. To ewidentnie i długofalowo przekłada się na markę, buduje jej wizerunek. Sport i piłka nożna zawsze towarzyszą męskiemu światu, a przecież Vistula jest mężczyzną. Dlatego taka współpraca to bardzo dobry sposób, by jeszcze bardziej łączyć naszą markę z męskim światem.

Emocje i miłość do piłki nie przemijają, nawet gdy reprezentacja przegrywa

A co, gdy reprezentacja przegrywa…

- Emocje i miłość do piłki nie przemijają… Poza tym, tak jak wspominałam, budujemy nasze kolekcje w nurcie slow fashion, czyli bardziej ponadczasowo. Gdy dla reprezentacji kończą się mistrzostwa, wygaszamy główną komunikację związaną z mundialem, ale jakościowa, klasyczna odzież sprzedaje się dalej i znajduje nowych klientów.

Czy VRG myślało o związaniu Vistuli z innymi niż piłka nożna dyscyplinami? Innymi związkami sportowymi?

- Vistula przechodzi obecnie ewolucję, zmieniamy kierunek jej rozwoju, co jest pokłosiem pandemii, która zmieniła znacznie rynek mody.

Dlatego odświeżamy teraz markę, do której włączamy dużo oferty casualowej. Moim marzeniem jest, by Vistula przestała się kojarzyć tylko z garniturami, a postrzegana była jako marka codziennego wyboru, dobrej jakości i dobrego krawiectwa.

Jesteśmy obecnie w trakcie budowania strategii marketingowej na 2023 rok i wiele decyzji przed nami. Również te, dotyczące kolaboracji z innymi dyscyplinami sportu.

Jak powiedziałam, Vistula jest mężczyzną - i to mężczyzną aktywnym. Dlatego sport pozostaje mocno zakorzeniony w DNA marki.

