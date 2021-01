KiK mimo pandemii podtrzymuje tempo rozwoju

Branża retail jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa i jej gospodarcze skutki. Kolejne lockdowny wielokrotnie paraliżowały działalność handlu detalicznego. Jednak sieci dyskontów KiK udało się z tego trudnego okresu wyjść obronną ręką.

KiK planuje podtrzymać dywersyfikację lokalizacji, bo ostatnie miesiące były potwierdzeniem tego, że to właściwa ścieżka. Część sklepów mogła pozostać otwarta, pomimo lockdownu.- W praktyce oznacza to, że niezmiennie będziemy się pojawiać zarówno w galeriach handlowych, jak i centrach convenience. Stawiamy także na mocniejszą komunikację z klientami w mediach społecznościowych – nie tylko za pośrednictwem własnych profili, ale także wzmocnionymi działaniami z zakresu influencer marketingu. Rok 2021 prawdopodobnie nie będzie łatwiejszy od poprzedniego, ale wierzę, że sobie ze wszystkim poradzimy – zarówno jako KiK, jak i branża retail w ogóle - dodaje dyrektor generalny KiK.Sieć sklepów KiK zamknęła 2020 rok liczbą 371 sklepów. Na przestrzeni minionych 12 miesięcy na mapie Polski pojawiło się 56 nowych sklepów, a jeden został odświeżony i ponownie otwarty. W 2021 roku KiK zapowiada utrzymanie dotychczasowego tempa i uruchomienie około 50-60 nowych sklepów.Pierwsze otwarcie w tym roku planowane jest na luty – w Mońkach (woj. podlaskie). W I połowie 2021 roku KiK planuje otwarcia m.in. w Krakowie, Poznaniu, Zawierciu, Koninie, Lidzbarku Warmińskim i Lublinie.KiK Textil to wywodząca się z Niemiec sieć detaliczna, która działa na rynku od 1994 roku. Obecnie koncept obecny jest także na terenie Polski, Austrii, Holandii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Chorwacji i Włoch. Aktualnie pod szyldem KiK działa ponad 3.500 sklepów, w tym ponad 370 w Polsce.