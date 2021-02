Kolejna gwiazda e-commerce - po debiucie mierzą wysoko

Po udanym debiucie przykuwają uwagę zarówno inwestorów, jak i analityków, którzy wróżą spółce dalsze wzrosty. - Nasza strategia zakłada, że będziemy największym graczem e-commerce sprzedającym modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - mówi w rozmowie z WNP.PL dyrektor finansowy Answear.com Jacek Dziaduś.

- Nie, na chwilę obecną nie mamy takich planów. Jesteśmy świeżo po debiucie, dostaliśmy spory zastrzyk środków, pozwalających nam na realizowanie założeń strategicznych i szybki rozwój.- Docelowo, myślę że tak, jednak nie stanie się to w najbliższym czasie, ponieważ teraz chcemy się skupić na reinwestowaniu zysków w dalszy rozwój działalności. Ważne teraz będzie szybkie skalowanie biznesu, po to, żeby być pierwszym graczem na rynku mody online w Europie Środkowo-Wschodniej. Przy tym te zyski będą reinwestowane z korzyścią dla posiadaczy akcji, ponieważ w ten sposób chcemy podnosić wartość naszych walorów na giełdzie.- Mocną stroną Answear.com jest czynnik pierwszego gracza na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których się skupiliśmy. Byliśmy tutaj przed naszą konkurencją, przed takimi graczami, jak Zalando czy AboutYou i ten czynnik nam z pewnością pomaga. Ponadto, jako spółka wywodząca się stąd, lepiej rozumiemy potrzeby i trendy modowe klientów z tego regionu.Swoją rolę odgrywa też nasz model logistyczny, bardzo szybka i sprawna dostawa, obsługa zwrotów, co zawdzięczamy strategicznemu położeniu naszego magazynu centralnego koło Krakowa.Naszym wyróżnikiem jest z pewnością też marka własna – Answear LAB, która przyciąga do naszego sklepu klientów unikatowymi kolekcjami znajdującymi uznanie wśród odbiorców.Przede wszystkim jednak staramy się dobrze dopasowywać naszą ofertę. Nie chcemy być sklepem dla wszystkich, precyzyjnie wybieramy to, co oferujemy naszym klientom.- Nasza oferta to mix marek premium, wzbogacony dobrze dobranymi markami life style'owymi z segmentu średniej półki i z segmentu entry (niższej półki cenowej - przyp.red.).Tak dobrana oferta z położeniem nacisku na marki premium pozwala nam na zwiększanie wartości średniego koszyka, zwiększanie rentowności transakcji.Naszym celem jest klient młody duchem, doceniający modę, z podejściem life style'owym, o określonej zasobności portfela. Klient, którego będzie stać na zakupy marek premium, przy czym nie mówimy o modzie high-end z ekstremalnie wysokimi cenami. To raczej premium dostępne dla zamożnej części społeczeństwa.- Chcemy tu działać dwutorowo. Z jednej strony planujemy wykorzystać potencjał rynków, na których jesteśmy obecni. Działamy na siedmiu głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, zamieszkałych przez ponad 100 mln ludzi. Tymczasem nasza aktualna baza liczy ponad milion klientów. To ogromny potencjał i skalowanie biznesu na pewno tutaj będzie miało miejsce.Jednak w planach mamy także kontynuację ekspansji zagranicznej. Chcemy na kolejnych rynkach korzystać z czynnika pierwszego gracza.- Przede wszystkim kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. W najbliższej przyszłości będziemy też rozważać południowy kierunek ekspansji, czyli kraje bałkańskie, takie jak Grecja.Przyglądamy się także Rosji i Kazachstanowi, gdzie ekspansja wydaje się relatywnie łatwa i mniej kapitałochłonna. Mamy już doświadczenia z rosyjskojęzycznymi sklepami i biurami obsługi klienta, które prowadzimy na Ukrainie.- Zapadną one po analizach dotyczących opłacalności wejścia na nowe rynki. Myślę, że pod koniec I półrocza będziemy decydować o dalszej ekspansji.- Zachód nie jest naszym celem, chcemy się skupić na tych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie już mamy dobrą pozycję wyjściową, gdzie już jesteśmy rozpoznawalni, a jeszcze możemy zwiększyć nasze przychody i zyski z działalności.- Answear.com próg rentowności osiągnął dopiero w 2019 r., więc relatywnie niedawno i to było świadome podejście. Rentowność pozwala myśleć odważniej o dalszym skalowaniu działalności. Wpływa na poprawę ratingów u naszych dostawców, jak i w bankach, pomaga także w pozyskiwaniu źródeł finansowania, co jest potrzebne do dalszego rozwoju.Ponadto trzeba pamiętać, że rok 2020 był rokiem dużych zawirowań, przez które spółka chciała przejść w miarę bezpiecznie. Dlatego w tym czasie nacisk położony został nie tylko na wzrost, ale również na dodatnią rentowność spółki i to się udało osiągnąć.Dzisiaj nasz biznes jest w pełni rentowny i mamy podstawy do dalszego skalowania działalności, ale chcielibyśmy to robić bez pogarszania rentowności.- Rok 2020 faktycznie przypominał rollercoaster. Trzeba pamiętać, że ten pierwszy, marcowy lockdown był dość brutalny i oznaczał wstrzymanie biznesów nie tylko tych tradycyjnych, działających offline, ale także online. Również dla nas był to czas spadków zainteresowania ze strony naszych klientów, czas bardzo dużej niepewności.Wzrosty przyszły później, kiedy klienci przekonali się, że zakupy można robić sprawnie i bezpiecznie w sieci. II kwartał 2020 r. przyniósł bardzo dobre wyniki sprzedaży, na tyle dobre, że faktycznie w III kwartale zaczęło nam już brakować towaru. Możliwość szybkiego uzupełnienia stanów nie u wszystkich dostawców i nie we wszystkich brandach była możliwa. Tutaj jednak pomógł nam fakt, że jesteśmy sklepem multibrandowym i dzięki posiadaniu wielu marek w naszej gamie mogliśmy sprawnie uzupełniać w tym czasie ofertę.Sytuacja unormowała się już w II połowie roku i do dynamicznego wzrostu sprzedaży, który przyszedł w ostatnim kwartale 2020 r., byliśmy już bardzo dobrze przygotowani.- Tak naprawdę działając w branży online od początku historii Answear.com, byliśmy odpowiednio przygotowani do prowadzenia sprzedaży w sieci. Tu nie było żadnych zaskoczeń.Konsekwentnie realizujemy przyjęty plan uruchamiania kolejnych sklepów w nowych technologiach, pozwalających na dużo większą wygodę zakupów, jeszcze lepszy UX (user experience, czyli doświadczenie użytkownika - przyp. red.). Właśnie rusza nowy sklep na Ukrainie, w planach jest migracja sklepu w Polsce. Tak więc od strony technologicznej do zwrotu klientów w kierunku zakupów online jesteśmy przygotowani.- Tutaj również jesteśmy przygotowani do dalszych wzrostów. Gwarantuje nam to nowa baza magazynowa. W 2019 r. przenieśliśmy się do nowego magazynu o pow. 39 tys. metrów kwadratowych, z czego obecnie wykorzystujemy tylko połowę – reszta jest podnajmowana. Wraz ze wzrostem biznesu ta pozostała część będzie przejmowana przez Answear.com.- Według danych na grudzień 2020 r. w Answear.com pracowało ponad 700 osób. Są to zarówno osoby pracujące w logistyce i zlokalizowanych w Polsce biurach, jak i współpracujący z nami pracownicy na wszystkich siedmiu rynkach, na których jesteśmy obecni. Mamy tam swoich przedstawicieli, swoje biura. To struktura, która jest w stanie zabezpieczać przyszłe wzrosty Answear.com w miarę dalszego rozwoju biznesu na tych rynkach.Również wszystkie wdrożenia technologiczne realizuje nasz własny dział deweloperski.- Answear.com jest spółką e-commerce'ową. W naszej ocenie handel online jest bardziej perspektywiczny i nie mamy obecnie żadnych planów odnośnie zaistnienia Answear.com również w offline. Możemy spokojnie powiedzieć, że zostajemy w sieci.