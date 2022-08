Kolejna marka CCC będzie dawać z InPostem drugie życie butom i ubraniom

Marka DeeZee z CCC dołączyła do akcji EKOzwroty prowadzonej przez InPost. Zero Waste. Dzięki inicjatywie każdy może bezpłatnie oddać m.in. nieprzydatne obuwie i ubrania do dowolnego urządzenia Paczkomat i tym samym zadbać o dobro planety.

CCC jest wyłącznym partnerem obuwniczym inicjatywy EKOzwroty, której pomysłodawcą i organizatorem jest InPost. Teraz, do akcji przystępuje także kolejna marka z portfolio Grupy – DeeZee.

- Na pewno wielu z nas ma w swojej garderobie ubrania i obuwie, których już nie nosi. Dzięki inicjatywie EKOzwroty można teraz przekazać te rzeczy do ponownego wykorzystania. Po odpowiednim przygotowaniu trafią one do potrzebujących, zostaną ponownie wprowadzone do obiegu lub przetworzone na półprodukty do kolejnych rzeczy. Akcja ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i ograniczenie liczby sztuk odzieży trafiających na śmietniki. Warto łączyć siły w trosce o wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne - mówi Dominika Żak, prezeska DeeZee.

Co więcej, każdy, kto włączy się do akcji, oddając w niej buty dowolnej marki, otrzyma smsem jednorazowy kod zniżkowy upoważniający do 10 proc. rabatu na zakupy na ccc.eu i 15 proc. na wybrane modele na deezee.pl.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl