Koronawirus i branża modowa: najbliższe miesiące będą dramatyczne

11 mld zł w scenariuszu pozytywnym, 32 mld zł w scenariuszu negatywnym – takie niedobry gotówki mogą czekać branżę modową w Polsce. Wszystkiemu winien kryzys związany z pandemią koronawirusa COVID-19. - Sytuacja jest ekstremalnie trudna – mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Kazienko, prezes zarządu Kazar Group.

Przeczytaj: Tarcza antykryzysowa gotowa. Dopłaty, ulgi, podatki, ZUS w szczegółach Jak podkreśla prezes grupy Kazar, członek Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług skala pomocy w przyjętej tarczy antykryzysowej, w porównaniu do podobnych rozwiązań przyjętych w wielu innych krajach wypada blado.- Popatrzmy na kraje Europy Zachodniej, gdzie te sprawy zostały potraktowane zdecydowanie odważniej, czy np. na Czechy. Tu pomoc dla przedsiębiorców i na wsparcie miejsc pracy to jest 80 proc... Powtarzam: wydaje się, że nasza tarcza nie wystarcza i pomoc jest niewspółmierna do potrzeb. Zdecydowanie ochrona i liczba ocalonych miejsc pracy będzie w dużej mierze zależała od wsparcia z budżetu. Czekamy na tarczę 2.0. Być może będziemy mieli do czynienia z refleksją i dodatkowymi punktami z większą pomocą - podkreśla Kazienko.Zobacz: Gospodarka w cieniu koronawirusa