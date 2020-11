Koronawirus napędza wyniki Answear.com

Answear.com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży działająca w regionie Europy środkowo-wschodniej, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. zanotowała 263 mln zł przychodów, 18 mln zł zysku EBITDA oraz 12 mln zł zysku z działalności operacyjnej. To lepsze wyniki niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Dodatkowo spółka stale zwiększa średnią wartość koszyka, co jest wynikiem poszerzania gamy produktów z kategorii premium.- Koncentrujemy się przede wszystkim na bogatej ofercie produktowej marek z segmentu premium i średniej półki, które zwiększają średnią wartość koszyka. Dodatkowo w przyszłości zamierzamy wejść na nowe rynki, mam na myśli kraje bałtyckie, bałkańskie oraz dawne republiki byłego ZSRR. Rozwijamy również naszą markę własną Answear Lab, która gwarantuje nam atrakcyjną marżę. W połowie września zaprezentowaliśmy limitowaną kolekcję inspirowaną serialem „Król” na podstawie powieści Szczepana Twardocha - dodaje Krzysztof BajołekAnswear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech.Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach spółki.Firma zamierza do końca 2020 r. zadebiutować na głównym rynku GPW. W połowie września spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny.