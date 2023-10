Kultowe klapki Birkenstock idą na giełdę po miliardy dolarów

Niemiecka spółka produkująca buty, sandały i klapki ortopedyczne Birkenstock złożyła do Rady Giełdy w Nowym Jorku dokumenty związane z pierwszą ofertą publiczną akcji. Do sprzedaży trafi ponad 32,2 miliona akcji, a cała emisja będzie miała wartość ponad 9,2 miliarda dolarów.

Niemiecka fabryka bardzo wygodnego, ortopedycznego obuwia została oficjalnie założona w 1896 roku przez Konrada Birenstocka, który był przedstawicielem kolejnego pokolenia szewców. W trakcie długiej historii fabryka wypracowała unikatową technikę projektowania i produkcji butów, sandałów i klapków, które z czasem stały się kultowe.

Sandały tej marki, należące do Steve Jobsa, zostały sprzedane na licytacji za 220 tysięcy dolarów. Dostrzegając ogromny, światowy potencjał, jaki tkwił w tej marce, w 2021 roku pakiet większościowy w spółce nabył, poprzez fundusz inwestycyjny L. Catterton, najbogatszy Europejczyk, główny akcjonariusz LVMH Bernard Arnault.

Bernard Arnault za swoje udziały zapłacić 4 miliardy euro. Dziś są warte trzy razy tyle

Za swoje udziały zapłacił wówczas 4 miliardy euro. Wystarczyły jednak zaledwie 2 lata, aby ortopedyczne klapki stały się wielką sensacją i atrakcją rynków giełdowych na świecie.

Jak wynika z komunikatu prasowego, do Rady Giełdy w Nowym Jorku (US Securities) złożone zostały 2 października dokumenty dotyczące sprzedaży akcji spółki Birkenstock w cenie 44-49 dolary za sztukę. To oznacza, że w ramach IPO ( pierwszej oferty publicznej) do nabywców trafią papiery za około 9,2 miliarda dolarów.

Dzięki hitowi kinowemu Barbie cały świat poznał różowe sandały Birkenstock

Zgodnie z planem część akcji zaoferuje dotychczasowy właściciel, a resztę około 10 milionów to będzie nowa emisja i pozyskane środki trafią bezpośrednio na potrzeby rozwoju spółki. O marce Birkenstock ostatnio zrobiło się głośno po tym, jak w kinowym hicie Barbie główna aktorka Margot Robbie wystąpiła w różowych butach tej firmy.

W ramach wstępnych deklaracji kilka instytucji finansowych złożyło deklarację kupna akcji i zarezerwowało pakiety o wartości kilkuset milionów dolarów. Wśród nich jest norweski bank inwestycyjny Norges Bank, który złożył zapis na 300 milionów dolarów.