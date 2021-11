Kup teraz, zapłać później. Klarna rozwija współpracę z H&M

H&M we współpracy ze szwedzkim fintechem Klarna wprowadza do Polski odroczoną płatność także dla klientów stacjonarnych sklepów. Dzięki opcji „Zapłać za 30 dni” polscy konsumenci mogą odroczyć płatność nawet do miesiąca po zakupie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci odsetek i opłat.

