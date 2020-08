Ławka ze zużytych ubrań. Tak firmy wdrażają gospodarkę cyrkularną

Obecnie jedynie 12 proc. materiałów i zasobów w świecie jest zawracanych do gospodarczego obiegu. Koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu pozwala przypuszczać, że prowadzenie działalności zgodnie z tą ideą gospodarki obiegu zamkniętego stanie się dla wielu firm koniecznością.

Napraw, nie wyrzucaj

Czytaj też: Drugie życie odpadów. W Krośnie powstaje punkt naprawczy – IKEA w swojej polityce w obszarze GOZ skupiła się na cyrkularnym projektowaniu. Do 2030 roku wszystkie produkty i opakowania w IKEA mają być wytwarzane z surowców odnawialnych lub/i ponownie przetworzonych. Nowe zasady cyrkularnej gospodarki mają sprawić, że towary będą też łatwo składane i demontowane, będą nadawać się do naprawy, a także, że będzie je można rozbudowywać (np. o nowe segmenty) wraz ze zmianą potrzeb domowników – mówiła Agata Czachórska z IKEA. Już teraz w firmie istnieją działy odzyskiwania produktów – towary, które wracają po reklamacjach, są naprawiane i sprzedawane po obniżonych cenach. W ten sposób udaje się zawrócić do sprzedaży 75 proc. wszystkich oddawanych w Polsce towarów. W 2019 roku zawrócono w ten sposób do obiegu w całym świecie 47 mln produktów.