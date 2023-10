Legendarna polska marka modowa powraca. Ma swój plan na podbój rynku

Marka Próchnik to historia polskiego przemysłu odzieżowego. Teraz wraca na rynek, który chce podbić przy pomocy technologii. Kurtki i płaszcze z nowej kolekcji będą mieć wirtualne metki NFT (Non-Fungible Tokens) potwierdzające autentyczność i niepowtarzalność produktów.

Próchnik oficjalnie zainaugurował swój nowy sklep internetowy i pokazał pierwszą kolekcję po reaktywacji marki pod nowym właścicielem.

Ożywienia kultowej marki mody męskiej podjął się w ubiegłym roku Tomasz Ciąpała, prezes spółki G8, do której należy też marka Lancerto.

Polski rynek płaszczy i kurtek jest wart ponad 1 mld zł. Próchnik chce go podbić nie tylko renomą kultowej marki, ale też... technologiami.

Założona w 1948 r. marka Próchnik to nie tylko legenda polskiej mody męskiej, ale także warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, na której była notowana od pierwszej sesji, czyli od 16 kwietnia 1991 r.

Firma miała ambitne plany, chciała rywalizować na rynku z takimi markami jak Bytom czy Vistula. Jednak nie sprostała taniej konkurencji odzieży z Chin. Jej wzornictwo nie pozwalało na rywalizację z zachodnimi markami, a decyzja o rezygnacji z własnego projektowania i szycia, a także przenoszenie produkcji z zagranicy do Polski było gwoździem do trumny. Nie powiodło się również wprowadzenie na rynek drugiej marki - Rage Age, a sytuację pogorszyło rozmycie utrwalonej marki Próchnik, jako producenta tradycyjnych okryć wierzchnich, i wprowadzenie logo z motywami historyczno-patriotycznymi oraz militarnymi.

Ostatecznie sąd ogłosił upadłość Próchnika w 2018 r., a ostatnim dniem notowań spółki na GPW był 18 stycznia 2019 r.

Biznesmen z Łańcuta daje nowe życie kultowej polskiej marce modowej

Teraz drugie życie kultowej marce chce dać nowy właściciel.

- Ta marka ma nadal dużą wartość i widzimy w tym swoją szansę. Dzięki przejęciu Próchnik nadal będzie w polskich rękach, a mogło być inaczej - mówił WNP.PL po przejęciu Tomasz Ciąpała, prezes spółki G8, która przejęła prawa do marki Próchnik 1948.

Spółka jest też właścicielem marki Lancerto, którą Tomasz Ciąpała zbudował od zera w Łańcucie. Do dziś na Podkarpaciu odbywa się cała produkcja.

Początkowo oficjalny start, a właściwie restart Próchnika planowany był na wrzesień tego roku. Właśnie na początek sezonu jesiennego firma zapowiadała premierę nowej kolekcji płaszczy i kurtek, w których wciąż specjalizować chce się marka.

Próchnik ma 75 lat, ale stawia na nowe technologie i e-commerce

Teraz z małym poślizgiem poznajemy szczegóły. Próchnik 1948 ogłosił właśnie premierę nowej kolekcji pod hasłem „Prepared for Anything”, której towarzyszy otwarcie nowej odsłony sklepu internetowego. Bo Próchnik rusza na podbój rynków właśnie poprzez e-commerce.

- Próchnik to 75 lat tradycji, która czyni tę markę jedną z ikon, jeśli chodzi o polską modę. Jednymi z pierwszych skojarzeń, jakie wywołuje, są jakość i elegancja. Chcemy czerpać z tego garściami – i iść do przodu. Szukamy nowej drogi, nowych klientów, nowych rynków, nie chcemy się ograniczać pod względem nowoczesnych rozwiązań czy to w produktach, czy w komunikacji. Zapraszamy naszych klientów do wspólnych poszukiwań - mówi Mariusz Serafin, dyrektor marketingu i e-commerce spółki G8, do której należy marka Próchnik 1948.

Jednak nowe podejście do marki z tradycjami ma być widoczne przede wszystkim w produkcie. I tak w nowej kolekcji Próchnik 1948 zaprezentował kurtki oraz płaszcze z wirtualnymi metkami NFT (Non-Fungible Tokens), które potwierdzają autentyczność i niepowtarzalności produktów. Nie można ich zmodyfikować ani usunąć. Rozwiązanie opracował technologiczny start-up Go2NFT.

Po co w płaszczu czy kurtce token? Jak tłumaczą autorzy kolekcji, NFT nadają ubraniom ekskluzywnego charakteru, a także przyczyniają się do ich dłuższego życia. Potwierdzenie oryginalności poprzez NFT zapewnia także większą atrakcyjność produktów na rynku wtórnym w duchu cyrkularności. Dzięki temu kupujący mogą mieć pewność, że w przyszłości, jeśli postanowią się z nimi rozstać, będą mogli przekazać je dalej wraz z certyfikatem, a ubrania, o które do tej pory dbali, trafią w ręce osób, które również będą traktować je z szacunkiem.

- Niewymienialne tokeny NFT są mocnym trendem technologicznym, a do 2030 roku rynek ten osiągnie wartość blisko 240 mld dolarów. Jest to rodzaj cyfrowej metki, która gwarantuje oryginalność produktu, łącząc fizyczny świat z cyfrowym. Nasza technologia skierowana jest do sektora fashion i beauty. Rewelacyjnie zabezpiecza kurtki i płaszcze z nowej kolekcji marki Próchnik, odpowiadając na aktualne potrzeby klientów. Jest to wspólna podróż w kierunku innowacji i łączenia tradycji z nowoczesnością - mówi Kamila Gębik, dyrektor handlowy Go2NFT.

W ten sposób właściciel Próchnika, a także marki Lancerto chce wpisać się w trend mody cyrkularnej, w którym odzież ma mieć więcej niż jedno życie.