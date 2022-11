Łódź: "Dzień z odpowiedzialną modą" w Fabryce Sztuki

Spotkania z ekspertami i projektantami specjalizującymi się w etycznej produkcji, warsztaty oraz uroczysta gala, podczas której wręczona zostanie Grand Prix Porsche Centrum Łódź - to program "Dnia z odpowiedzialną modą", odbywającego się w sobotę w Fabryce Sztuki w Łodzi.

"Szukamy i wyróżniamy rekomendacją tych twórców, którzy do mody i jej roli we współczesnym świecie podchodzą w sposób bardzo świadomy"

Organizatorem wydarzenia jest MODOPOLIS - Forum Mody Polskiej, będące miejscem wymiany myśli i doświadczeń dla niezależnych właścicieli marek, projektantów, producentów, przedsiębiorców oraz studentów, którym bliskie są wartości zrównoważonego biznesu i etycznej mody. Co roku jego rekomendację uzyskują projektanci i projektantki, którzy chcą zmienić światowy rynek modowy.

"Szukamy i wyróżniamy rekomendacją tych twórców, którzy do mody i jej roli we współczesnym świecie podchodzą w sposób bardzo świadomy. To poczucie odpowiedzialności za ludzi i środowisko nie ogranicza ich kreatywności, przeciwnie, stworzenie atrakcyjnych projektów na sprzedaż, uszytych w zgodzie ze sobą i otoczeniem, wymaga wielkiej wrażliwości i pomysłowości" - podkreśliła dyrektorka MODOPOLIS Maria Sobczyk.

Dwunastu zdobywców tegorocznych rekomendacji będzie można poznać w sobotę podczas "Dnia z odpowiedzialną modą" w Fabryce Sztuki - spotkanie z nimi rozpocznie się o godzinie 17. Projektanci i projektantki zaprezentują też swoje marki w przestrzeni hallu Art_Inkubatora.

To będą trendy przyszłej mody: "upcycling," bezemisyjna produkcja swetrów

Wśród nich znajdą się stawiający na upcycling i materiały z drugiej ręki: Tomasz Armada, Aurelia&Zwei frauen, Second hunt czy Ciemięga Trash Couture. Nie zabraknie też Furory, Lovlin, Huby i Julii Kromolickiej - tworzących ubrania i akcesoria z naturalnych i eksperymentalnych materiałów.

Swoje projekty zaprezentuje też Luckyhandmade specjalizująca się w bezemisyjnej produkcji swetrów, powstających z naturalnych włókien, Rett Frem - produkująca biżuterię ze srebra z recyklingu oraz Tulle, której swetry powstają ze starannie wyselekcjonowanych, certyfikowanych przędz, pozyskiwanych etycznie.

Kilka punktów programu i warsztaty drukujemy na koszulkach

Dla wszystkich rekomendowanych szczególnym momentem będzie Gala MODOPOLIS, którą o godzinie 18 rozpocznie wystąpienie Moniki Surowiec na temat mody cyrkularnej. Po nim nastąpi ogłoszenie zdobywcy Grand Prix Porsche Centrum Łódź i nagrody w wysokości 10 tys. zł.

Wcześniej - o godz. 12 - w Fabryce Sztuki odbędą się warsztaty "Drukujemy na koszulkach" z Adamem Lipmanem. Stare t-shirty będzie można odnowić nietuzinkowym printem wykonanym techniką sitodruku. Z kolei o godz. 14 Agata Rudnicka opowie o ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko i zjawisku greenwashingu. Po jej warsztatach uczestnicy będą wiedzieć, jak zrobić świadomie zakupy i jak stworzyć mapę sklepów z odpowiedzialnym podejściem do mody.

Wszystkie marki nagrodzone Rekomendacją Modopolis prezentowane na stronie www.modopolis.pl.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl