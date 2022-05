Łotwa – kolejny krok w ekspansji Modivo

Platforma Modivo zadebiutowała na Łotwie – uruchomiła w tym kraju sklep online z odzieżą obuwiem i akcesoriami. To kolejny krok w ekspansji zagranicznej tej spółki, której ambicją jest, by do 2025 roku 80 proc. przychodów pochodziło z rynków zagranicznych.

Należąca do grupy CCC spółka Modivo od lutego 2022 r. łączy pod jednym szyldem ofertę platform e-commerce eobuwie.pl oraz Modivo. Ekspansja na rynki zagraniczne to jeden z jej strategicznych celów. Należące do Modivo multibrandowe platformy sprzedażowe, są sukcesywnie uruchamiane w kolejnych krajach CEE – ostatnio uruchomiony został sklep online na Łotwie.

– Specyfikę krajów bałtyckich obserwujemy już od wielu lat, choćby ze względu na naszą obecność na Litwie, gdzie eobuwie.pl funkcjonuje od 2017 r. Widzimy, że w tym regionie z roku na rok rośnie liczba osób kupujących przez Internet - dziś blisko 85 proc. tamtejszych konsumentów robi zakupy właśnie za pośrednictwem sieci - mówi Szymon Bujalski, członek zarządu Modivo.

Niespełna trzy miesiące temu na Łotwie zadebiutował brand eobuwie.pl, rozszerzając tym samym sprzedaż swoich produktów online na terenie CEE. Teraz łotewski rynek e-commerce powiększył się o Modivo, które w swojej ofercie posiada takie marki, jak Tommy Hilfiger, Guess, Pinko, Michael Kors czy Liu Jo.

– Niedawny debiut platformy eobuwie.pl na rynku łotewskim okazał się dużym sukcesem, dlatego naszym kolejnym krokiem jest rozwój oferty z odzieżą i modnymi dodatkami. Wierzę, że dzięki intensywnej pracy całego zespołu oraz realizowanym kampaniom, które sukcesywnie przyciągają grupy nowych konsumentów, sprzedaż zaproponowanych przez nas produktów na platformie Modivo będzie systematycznie rosła – mówi Milena Brzuska, manager ds. rozwoju rynków zagranicznych w spółce.

Decyzja Modivo o uruchomieniu kolejnych kanałów sprzedaży, doskonale wpisuje się więc nie tylko w preferencje zakupowe mieszkańców państw europejskich, ale również w najnowszą strategię Spółki, zgodnie z którą do 2025 r. ok. 80 proc. przychodów ma pochodzić z rynków zagranicznych.

