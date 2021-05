LPP coraz bardziej globalne

W ubiegłym roku wszystkie nasze marki generowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju - komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. To pierwszy taki rok w historii polskiej firmy odzieżowej, do której należą takie marki, jak Reserved, Cropp, Mohito czy Sinsay. W roku 2020/21 wartość eksportu stanowiła ponad 56 proc. wszystkich przychodów Grupy.

Globalna ekspansja

Inwestycje

Przesunięty debiut

LPP definiuje się jako polska firma, jednak coraz więcej jej przychodów pochodzi z zagranicznych rynków.Na koniec 2020/21 roku oferta LPP była dostępna na 38 rynkach. W tym czasie, po raz pierwszy w historii firmy, w każdym kwartale większą część stanowiła sprzedaż zagraniczna, której udział w przychodach całej Grupy wynosił już ponad 56 proc.- W ubiegłym roku wszystkie nasze marki generowały więcej przychodów z zagranicy niż z kraju. W ostatnim kwartale również po raz pierwszy udział Polski w przychodach Grupy spadł poniżej 40 proc. - podsumowuje Przemysław Lutkiewicz. - W regionach, w których rozwijamy naszą sieć logistyczną, obserwujemy korzystne wyniki sprzedażowe, czego przykładem są choćby przychody zanotowane w czwartym kwartale w Rumunii. Utrzymujące się zainteresowanie naszą ofertą widoczne było także w Serbii czy Bośni i Hercegowinie. W tym czasie notowaliśmy też podwojenie sprzedaży w sklepie paneuropejskim - dodaje wiceprezes LPP i zwraca uwagę na zależność pomiędzy wynikami finansowymi, a czasowymi lockdownami w Polsce.- W sytuacji, w której doświadczamy okresowych zamknięć salonów stacjonarnych za granicą, ale krajowe pozostają nadal otwarte, jesteśmy w stanie nadrobić zagraniczną stratę i realizować swoje plany sprzedażowe. Jednak, kiedy sytuacja jest odwrotna i musimy zamknąć salony w kraju, zdecydowanie trudniej wypracować nam te cele. Świadczy to o tym, że Polska jest nadal motorem napędowym naszej sprzedaży, a sklepy stacjonarne odgrywają istotną rolę w przychodach firmy - podkreśla Lutkiewicz.LPP utrzymało płynność finansową, dlatego inwestycje w ostatnim kwartale były wyższe i wyniosły prawie 300 mln zł. Rozpoczęto w tym czasie planowaną budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim i kontynuowano rozwój sieci handlowej, której powierzchnia w ubiegłym roku wzrosła o prawie 17 proc. r/r. Sfinalizowano również pierwszy etap rozwoju kompleksu Fashion Lab podwajając tym samym powierzchnię biurową w Gdańsku. Spółka zdecydowała także o powiększeniu powierzchni magazynowej e-commerce w Rosji i Rumunii.Czytaj także: LPP podwaja powierzchnię magazynową w Rumunii - Pomimo zakończenia minionego roku ze stratą netto na poziomie 190 mln zł wierzymy, że jesteśmy przygotowani na wciąż niepewną sytuację na rynku. Prognozujemy, że 2021/22 rok przyniesie nam dalszy wzrost sprzedaży online. Liczymy na przekroczenie w tym kanale 2,8 mld zł przychodów. Ponadto spodziewamy się, że po zakończeniu pandemii na rynku będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem tzw. odkładanego popytu. Wyraźnie widać to po każdorazowym znoszeniu lockdownów, kiedy klienci chętnie powracają do sklepów stacjonarnych. Zakładamy zatem optymistyczny wariant rynkowy powrotu do normalności, choć rozumianej w odmienny niż wcześniej sposób – mówi Przemysław Lutkiewicz. - W nowej rzeczywistości handlowej kluczowe znaczenie mają sprawne procesy logistyczne i digitalizacja, dlatego w ramach wzmacniania sprzedaży wielokanałowej będziemy rozwijać powierzchnię handlową i inwestować w te obszary. Niezmiennie skupimy się na dostosowywaniu oferty do dzisiejszych potrzeb konsumentów. Budżet przeznaczony na działania rozwojowe w 2021/22 roku to 1,1 mld zł - dodaje.W 2021 roku w ramach planowanego rozwoju sieci sprzedaży, LPP pojawi się na nowym rynku, czyli w Macedonii Północnej z ofertą wszystkich pięciu marek. Debiut ten pierwotnie planowano na III kwartał 2020 r., jednak pandemia opóźniła go.Planowany jest także selektywny rozwój powierzchni handlowej na wschodnich rynkach. LPP chce także kontynuować rozwój oferty offline młodszych marek w mniejszych miejscowościach, co stanowi element rozwoju segmentu affordable fashionPlanowana jest też dalsza budowa Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim oraz realizacja drugiego etapu wdrożenia technologii RFID w młodszych markach. Mając na uwadze rosnący trend dokonywania zakupów poprzez urządzenia mobilne, w najbliższym czasie zostanie uruchomiona aplikacja internetowa dla flagowej marki Reserved. Dodatkowo w 2021 roku planowana jest dalsza rozbudowa kompleksu biurowego Fashion Lab w Gdańsku.Pomimo roku nastawionego na przetrwanie, LPP nie zaniechało swoich planów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Realizując postanowienia strategii For People For Our Planet na lata 2020-2025, spółka zredukowała zużycie plastiku o kolejne 300 ton, a udział kolekcji Eco Aware w całej ofercie wzrósł już do 18,6 proc.Z kolei w ramach działań w obszarze odpowiedzialnej produkcji firma rozpoczęła konsultacje z fabrykami z Azji Południowo-Wschodniej, których celem jest spełnienie wyznaczonych standardów Eco Aware Production. Spółka dołączyła też do międzynarodowej inicjatywy ZDHC na rzecz bezpieczeństwa chemicznego w produkcji oraz do Polskiego Paktu Plastikowego.czytaj także: Gdzie szyją polskie firmy modowe i dlaczego nie w Polsce?