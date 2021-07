LPP dzięki kartonowej rewolucji ratuje miesięcznie 2800 drzew

Firma odzieżowa LPP usprawnia swoją sieć logistyczną zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Poza redukcją kosztów przynosi to wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. Ograniczenie zużycie kartonów przyczynia się do ocalenia przed wycinką kilkudziesięciu tysięcy drzew rocznie.

Ciaśniej, szybciej, taniej

Wymierny efekt w lesie

- Wyeliminowaliśmy przewóz nieoptymalnych kartonów pod względem gabarytowym, co przełożyło się na znaczące zwiększenie wykorzystania powierzchni ładunkowej zarówno w imporcie, jak i w późniejszej dystrybucji do sieci sklepów - mówi Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki LPP. – To, w warunkach rosnących od roku cen frachtu morskiego oraz ograniczonej dostępności pustych kontenerów, ma pozytywny wpływ również na nasz rachunek ekonomiczny.Standaryzacja opakowań przynosi oszczędności nie tylko w transporcie, ale również w gospodarce magazynowej. Obecne rozmiary kartonów są maksymalnie dopasowane do tzw. gniazd pakowych w automatycznym magazynie miniload. Dzięki temu istnieje możliwość składowania większej niż dotychczas liczby kartonów na tej samej powierzchni magazynowej.Zaawansowane rozwiązania automatyki centrum dystrybucyjnego spółki w Pruszczu Gdańskim, gdzie trafiają przesyłki od dostawców, pozwoliły na dokonanie dokładnych pomiarów skali efektów, jakie przyniosły te zmiany. Zastosowana tam technologia opomiarowania, monitoringu i automatycznego skanowania kartonów przyjmowanych do magazynu oraz jego kluczowego obszaru składowania, jakim jest miniload, przyspieszyły procesy odbioru dostaw na bramie magazynu oraz lepsze wykorzystanie przestrzeni składowania, jak i w środkach transportu.- Dziś kartony trafiające do naszego magazynu są gabarytowo dopasowane do wielkości gniazd pakowych, na jakie podzielone są regały składowe w automatycznym magazynie miniload. Według naszego monitoringu notujemy aż kilkunastoprocentową oszczędność powierzchni magazynowej - wyjaśnia dyrektor Sołtys.Równie istotnym efektem wdrożenia przez LPP standaryzacji opakowań są korzyści dla środowiska naturalnego.- Standaryzacja opakowań przynosi bardziej efektywne wykorzystanie ciężarówek, czyli przyczynia się pośrednio do oszczędności zużycia paliwa i w efekcie ograniczenia emisji GHG (gazów cieplarnianych - dop.red.) - podkreśla Sebastian Sołtys. - Ale to, co cieszy najbardziej, to pozytywny wpływ takiego rozwiązania na zasoby naturalne.Patrz też: Grupa LPP z nowymi danymi w Zielonym Indeksie Kilkukrotne wykorzystanie jednolitych opakowań zbiorczych pozwala na realną oszczędność surowców do produkcji kartonów. Tylko w ciągu pierwszego półrocza 2020 r. spółka odzyskała w ten sposób blisko 900 tys. kartonów, tym samym ratując przed wycinką 17 tys. drzew.Obecnie ponownie używa się już ponad 40 proc. kartonów docierających do magazynu LPP od dostawców. W ten sposób spółka oszczędza miesięcznie ok. 150 tys. kartonów, co przekłada się na ocalenie 2800 drzew miesięcznie.LPP zamierza rozwijać projekt odzyskiwania kartonów do ponownego użycia i wdrożyć go również w nowo powstającym centrum dystrybucyjnym w Brześciu Kujawskim. Tam stawia sobie za cel odzyskiwanie opakowań na poziomie sięgającym do 75 proc.Patrz też: LPP wypłaci megadywidendę mimo straty