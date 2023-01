LPP Logistics uruchomi pierwsze zagraniczne centrum dystrybucyjne

LPP Logistics planuje otwarcie w Rumunii nowego centrum dystrybucyjnego o powierzchni 65 tys. mkw. To będzie drugi obiekt magazynowy zarządzany przez spółkę na tamtejszym rynku, a zarazem pierwsze zagraniczne centrum dystrybucyjne w jej portfolio.







LPP Logistics, operator logistyczny zarządzający siecią zaopatrzenia i dystrybucji grupy odzieżowej LPP, poinformował, że planuje uruchomienie w Rumunii nowego centrum dystrybucyjnego o powierzchni 65 tys. mkw.

Podpisana przez operatora na 10 lat umowa dotyczy najmu obiektu w miejscowości Bolintin-Deal, znajdującej się 50 km na zachód od Bukaresztu.

Rynek rumuński jest jednym z najważniejszych pod względem rozwoju biznesu LPP

Nowe centrum to drugi obiekt magazynowy – po uruchomionym w 2019 r. Fulfillment Center – zarządzany przez spółkę na rynku rumuńskim, a jednocześnie pierwsze zagraniczne centrum dystrybucyjne w portfolio spółki.

- Rumuńska gospodarka jest obecnie jedną z szybciej rozwijających się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a rynek rumuński od kilku już lat pozostaje jednym z najważniejszych pod względem rozwoju biznesu LPP - stwierdził Sebastian Sołtys, wiceprezes LPP Logistics, cytowany w komunikacie.

- W ciągu zaledwie 2,5 roku liczba sklepów marek LPP w tym kraju podwoiła się - z 59 na koniec 2019 roku do 118 na koniec pierwszego półrocza 2022 roku. Biorąc to pod uwagę, decyzja o wynajęciu w Rumunii nowego obiektu magazynowego do obsługi sieci sprzedaży LPP była dla nas naturalnym kierunkiem - powiedział Sebastian Sołtys.

Lokalizacja nowej inwestycji pozwoli na obsługę 450 salonów sprzedaży LPP

Operator podał, że lokalizacja nowej inwestycji pozwoli na obsługę 450 salonów sprzedaży marek odzieżowych grupy na terenie Rumunii, a także Bułgarii, Węgier, Chorwacji, Macedonii Północnej, Serbii oraz Grecji.

Zaznaczono też, że wybór położonej 50 km pod Bukaresztem lokalizacji ma strategiczne znaczenie dla wspieranych przez LPP Logistics planów biznesowych LPP. Wyjaśniono, że po wycofaniu się LPP z Rosji, to właśnie zachodnia i południowa cześć Europy stały się kierunkiem rozwoju sieci sprzedaży marek modowych grupy.

Obecnie sieć dystrybucji polskiej firmy odzieżowej zarządzana przez LPP Logistics obejmuje już prawie 460 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Po rozpoczęciu działalności operacyjnej w Bolintin-Deal, zarządzana przez operatora całkowita powierzchnia magazynowa wzrośnie do 524 tys. mkw.

Zgodnie z przewidywaniami inwestora, centrum dystrybucyjne w Rumunii rozpocznie działalność operacyjną pod koniec 2023 roku.

Spółka podała, że obiekt pozwoli na magazynowanie około 35 mln sztuk odzieży i akcesoriów, na ok. 45 tys. miejsc paletowych oraz wysyłkę 3,7 mln sztuk asortymentu tygodniowo.

