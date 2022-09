LPP ma nowy, wielki magazyn, specjalnie dla e-handlu

Nasza czołowa firma odzieżowa otworzyła w Pruszczu Gdańskim nowy magazyn dedykowany e-commerce. Inwestycja docelowo wygeneruje na Pomorzu nawet do 2 tys. nowych miejsc pracy.

Obiekt należący do Panattoni jest dedykowany obsłudze e-commerce i jest obecnie największym tego typu magazynem w sieci dystrybucji Grupy LPP. Na powierzchni liczącej łącznie 64 tys. m2 pomieści do 6 mln sztuk odzieży i akcesoriów, a dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaawansowanej automatyki magazynowej będzie mógł realizować do 100 tys. wysyłek dziennie i tyle samo zwrotów.

Inwestycja wspiera dystrybucję zamówień online do klientów grupy w Polsce, Niemczech, Ukrainie, krajach bałtyckich oraz we Włoszech i Hiszpanii. Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim jest pierwszym obiektem otwieranym pod auspicjami operatora logistycznego - LPP Logistics.

Położony 15 km od Gdańska magazyn został zlokalizowany w Panattoni Park Tricity South II

w Pruszczu Gdańskim, w pobliżu autostrady A1 oraz tras ekspresowych S6 i S7.

- Dzięki usytuowaniu nowego obiektu w pobliżu Centrum Dystrybucyjnego LPP Logistics w Pruszczu Gdańskim, które poza zaopatrzeniem salonów grupy obsługuje również dostawy do sieci Fulfillment Centers, jesteśmy w stanie zapewnić płynność towarową w łańcuchu dystrybucji, a jednocześnie realizować koncepcję rozwoju sieci logistycznej zgodnie z omnichannelową strategią LPP - mówi Jacek Kujawa, prezes zarządu LPP Logistics.

Rozbudowa Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim jest odpowiedzią LPP Logistics na rosnące zainteresowanie klientów grupy zakupami online i wynikające z tego zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię operacyjną. Nowy magazyn zwiększy wydajność logistyki LPP w obszarze e-commerce i jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Uruchomienie nowego magazynu w globalnej sieci Fulfillment Centers LPP Logistics uwzględniało rosnące i dynamicznie zmieniające się wymagania rynkowe.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o pieniądzach w piłce nożnej

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl