LPP miało dobry sprzedażowo kwartał, ale kryzys daje się firmie we znaki

Grupa LPP sprzedaje coraz więcej, choć trudne otoczenie odbija się na wynikach. Firma utrzymuje ambitne prognozy na ten rok i nie zamierza ograniczać inwestycji.

Grupa LPP miała udany sprzedażowo kwartał. Przychody w tym czasie wzrosły o ponad 39 proc. i sięgnęły 4,4 mld zł.

Rosnący udział w biznesie gdańskiej grupy modowej ma marka Sinsay. Numerem dwa jest flagowy Reserved.

Na wynikach firmy odbija się aktualny kryzys, jednak LPP nie planuje oszczędzać. Nakłady na inwestycje w całym roku 2022/23 sięgnąć mają 1,1 mld zł.

Grupa podtrzymuje prognozę 16 mld zł przychodów ze sprzedaży w całym roku kapitałowym 2022/2023.

Grupa LPP, do której należą marki odzieżowe House, Reserved, Sinsay, Mohito i Cropp, w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23, czyli od sierpnia do października br., osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 512 mln zł wobec 620 mln zł rok wcześniej. Rentowność operacyjna (marża EBIT) grupy kształtowała się na poziomie 11,7 proc. (wobec 19,8 proc. w roku ubiegłym). Saldo działalności finansowej netto w tym okresie było ujemne - głównie z powodu kosztów odsetek kredytów i obligacji oraz ujemnych różnic kursowych (2 mln zł).

W rezultacie LPP w III kwartale 2022/23 osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 396 mln zł wobec 486 mln zł rok wcześniej, przy rentowności netto na poziomie 9,1 proc. (wobec 15,5 proc. w roku poprzednim).

Przychody ze sprzedaży w tym czasie wzrosły o 39 proc. rok do roku i sięgnęły 4,4 mld zł.

Jak wskazuje firma, wzrost przychodów to efekt rosnących sprzedaży każdej marki z jej portfolio, ale na szczególną uwagę zasługuje marka Sinsay, która zanotowała największą dynamikę przychodów i jednocześnie największą sprzedaż wartościową 1,7 mld zł. To stanowiło ok 40 proc. całości sprzedaży LPP. Taki wynik Sinsaya to przede wszystkim efekt otwarć nowych sklepów stacjonarnych i wejścia na nowe rynki w kanale online, w tym do Rumunii. Warto wspomnieć, że w październiku LPP uruchomił też biuro projektowe Sisnay w Barcelonie.

Jednak rosnący udział marki Sisnay w sprzedaży LPP to także efekt utrzymującej się popularności zakupów w segmencie value-for-money. Polacy w obliczu rosnących kosztów życia chętniej sięgają po towary z niższej półki cenowej.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży marką po marce Sinsay był flagowy Reserved

LPP informuje, że na wzrost przychodów w III kwartale wpływ miała zarówno sprzedaż tradycyjnych sklepów jak i internetowych. Z kanału internetowego grupa uzyskała ponad 1 mld zł przychodów, co stanowiło ok. 24 proc. całości sprzedaży.

Większa sprzedaż, jednak marża niższa przez wzrosty marki Sinsay

Mimo to w III kwartale 2022/23 grupa wypracowała niższą o 7,1 pp. w porównaniu do poprzedniego roku marżę brutto w wysokości 51,2 proc.

Jak wyjaśnia firma, wpływ na to miała przede wszystkim wysoka baza III kwartału roku poprzedniego - wsparta odroczonym popytem po pandemii i korzystnymi dla spółki cenami zakupu kolekcji.

Dodatkowo czynnikiem rozwadniającym marżę brutto w III kwartale 2022/23 był rosnący udział marki Sinsay w sprzedaży grupy. Marka ta charakteryzuje się najniższą marżą z pośród całego portfolio marek LPP. Również większe w ujęciu rocznym promocje produktów pierwotnie przeznaczonych na rynki wschodnie oraz mniej korzystny kurs dolara względem złotego, przyczyniły się do niższej rok do roku marży handlowej.

Gdańskiej firmie modowej udało się zredukować ilość zapasów w III kwartale 2022/23 dzięki wyższej sprzedaży i akcjom promocyjnym. W porównaniu do poprzedniego kwartału zapasy były niższe o 21,8 proc., czyli o 1 mld zł.

Rosnące koszty operacyjne odbijają się na wynikach LPP

Rozwój działalności i wzrost sprzedaży ma swoją cenę w postaci wzrostu kosztów operacyjnych. Jak wylicza LPP, w III kwartał 2022/23 koszty te były wyższe o 49,4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jak tłumacz firma, to efekt rozwoju sieci sprzedaży stacjonarnej i online, a także wzrost kosztów sprzedaży stacjonarnej przez większy udział czynszów zależnych od obrotu (przy wyższych obrotach rok do roku). Nie bez znaczenie dla firmy, zamawiającej i kupującej za granicą, jest osłabienie polskiej waluty. Należy też pamiętać, że czynsze są również denominowane w euro. Listę czynników wpływających na wzrost kosztów operacyjnych dopełnia wzrost płacy minimalnej, wyższe koszty energii i inflacyjny wzrost cen usług, co podniosło koszty funkcjonowania sklepów.

Na wyniki grupy kapitałowej LPP w III kwartale 2022/23 wpływ miało też jednorazowe zdarzenie, polegające na odwróceniu odpisu wartości ponad 100 sklepów w Ukrainie w wysokości 102 mln zł - podyktowane przywróceniem ich działalności biznesowej.

Trudne otoczenie, ale LPP podtrzymuje ambitne prognozy na ten rok

Mimo trudnego otoczenia LPP konsekwentnie podtrzymuje swoje ambitne plany sprzedażowe na cały rok finansowy 2022/23 i to pomimo wyłączenia rynku rosyjskiego. Celem firmy jest wypracowanie 16 mld zł sprzedaży, co stanowić będzie wzrost o około 40 proc. rok do roku. Sprzedaż online w tym czasie ma wynieść około 4,5 mld zł.

Grupa uprzedza jednak, że ze względu na utrzymującą się niepewność i niestabilność gospodarczą oraz wzrost inflacji przy wciąż rosnącej na rynku presji kosztowej, w roku finansowym 2022/23 należy się spodziewać spadku marży handlowej a operacyjnej w przedziale 8-9 proc.

Nie będzie cięcia inwestycji i planowany jest powrót do wzrostów w kolejnych latach

Pomimo tego LPP nie zamierza ograniczać nakładów na inwestycje, które roku 2022/23 sięgnąć mają 1,1 mld zł. 700 mln zł stanowić mają inwestycję w salony, 330 mln zł w infrastrukturę, 70 mln w IT. Jednocześnie powierzchnia handlowa ze względu na wstrzymanie rozwoju w rejonie wschodnim ulegnie zmniejszeniu w bieżącym roku do 1 671 tys. m² (1 960 sklepów).

W kolejnych latach Grupa planuje odbudowanie powierzchni handlowej i powrót do jej wzrostów. Już w roku finansowym 2023/24 zakłada zwiększenie powierzchni o 18 proc. w stosunku rocznym (priorytetowy rozwój salonów marki Sinsay). Jednocześnie w tym samym okresie dzięki rozwojowi organizacji omnichannelowej grupa spodziewa się dwucyfrowej dynamiki zwiększenia przychodów, wzrostu rok do rokumarży brutto i operacyjnej a także planuje zaangażowanie inwestycyjne (CAPEX) na poziomie 1,05 mld zł.

