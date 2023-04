LPP notuje skokowy wzrost przychodów. Będzie dywidenda

Polska modowa grupa LPP wypracowała najwyższą w historii grupy sprzedaż prawie 16 mld zł i zysk netto na poziomie przeszło 1 mld zł. Tym sukcesem chce podzielić się z akcjonariuszami.

LPP wypracowało prawie 1,1 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) wobec 953,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1,5 mld zł wobec 1, mld zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniósł 2,6 mld zł wobec 2 mld zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły historycznego poziomu prawie 16 mld zł. Rok wcześniej było to 11,3 mld zł.

Zarządzająca markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay grupa LPP poprawiła w ubiegłym roku obrotowym wyniki, mimo turbulentnych czasów.

- Po roku 2020 i 2021 naznaczonych pandemią, weszliśmy w kolejny, który przyniósł wojnę w Ukrainie. I choć toczy się ona poza granicami Unii Europejskiej, jej konsekwencje odczuwa dziś niemal cały świat. Rosnące ceny energii oraz inflacja wyznaczyły szczególnie trudne warunki do prowadzenia biznesu oraz większą wrażliwość cenową klientów. W nowy rok finansowy weszliśmy z pakietem kolejnych doświadczeń i niełatwych wyborów, ale też z determinacją do zapewnienia firmie stabilności i bezpieczeństwa. Zamykamy go z kolei z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku wobec akcjonariuszy i naszych partnerów biznesowych, osiągając najwyższą w historii grupy sprzedaż prawie 16 mld zł i zysk netto na poziomie przeszło 1 mld zł - pisze w liście do akcjonariuszy prezes LPP Marek Piechocki.

Wybuch wojny zmusił LPP do zmiany strategii. Zamiast Wschodu jest Południe Europy

Jak dodaje, wojna w Ukrainie, kolejne międzynarodowe sankcje gospodarcze nakładane na Rosję, a w konsekwencji zawieszenie przez firmę działalności operacyjnej i wstrzymanie dostaw towarów na oba rynki na moment zachwiały stabilnością LPP w 2022 roku.

Europa Wschodnia, a zwłaszcza rynek rosyjski i ukraiński w tamtym czasie odgrywały znaczącą rolę, generując średnio jedną czwartą przychodów grupy. To zmusiło LPP do opracowania nowej strategii biznesowej. Firma sprzedała biznes w Rosji, sukcesywnie przywracała działalność handlową sklepów w Ukrainie na tyle, na ile pozwalała na to trwająca wojna i względy bezpieczeństwa.

- Dziś na terenie Ukrainy działa większość naszej sieci sprzedaży. Część salonów uległa bezpowrotnemu zniszczeniu, ale blisko 80 proc. sklepów pozostaje otwartych - wylicza prezes LPP.

Zastępując utracony wschodni rynek firma zdecydowała się na ekspansję na Południu i Zachodzie Europy. Uruchomiła sprzedaż internetową wszystkich swoich marek w Grecji, Serbii, Włoszech i Hiszpanii i uruchamiała tam kolejne sklepy, zwłaszcza swojej najmłodszej marki Sinsay. Wydatki inwestycyjne zostały utrzymane na wysokim poziomie ponad 1 mld zł.

Od kilku miesięcy oferta stacjonarna Sinsay dostępna jest dla mieszkańców greckiego Heraklionu oraz włoskiego Macron i Mediolanu. Firma planuje kolejne otwarcia m.in. w Salonikach i Atenach. W 2023 roku uruchomione mają zostać z kolei 3 nowe sklepy Reserved w Londynie, a także debiut marki na prestiżowej Vittorio Emanuele w Mediolanie.

- Na koniec 2022/23 roku nasza sieć sprzedaży liczyła już 1 962 salony o łącznej powierzchni blisko 1,7 mln m2. Nie pozwoliło nam to jeszcze zasypać luki jaka powstała wskutek sprzedaży naszego biznesu w Rosji, obejmującego aż 553 sklepy, ale liczymy że ten cel uda nam się zrealizować już w I półroczu 2023/24 roku - wylicza Marek Piechocki.

LPP rozwija się także mocno sprzedaż internetową, dzięki której grupa w 2022/23 osiągnęła 4,3 mld zł przychodów, tj. 19,3 proc. więcej niż przed rokiem. Przychody internetowe w 2022/2023 stanowiły 27,6 proc. sprzedaży grupy oraz 27,2 proc. przychodów z Polski, wobec odpowiednio 32,5 proc. i 27,8 proc. rok wcześniej.

LPP chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. 430 zł dywidendy na akcję

Zarząd LPP zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 430 zł na akcję z zysku za rok obrotowy od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. W sumie do podziału między akcjonariuszy ma trafić ok. 800 mln zł. Proponowany dzień dywidendy to 10 lipca. Wypłata miałaby nastąpić w dwóch terminach: 14 lipca – 215 zł na akcję i 10 października – 215 zł na akcję.

W ubiegłym roku spółka płaciła 350 zł na akcję, a dwa lata wcześniej 450 zł na akcję, co jest najwyższą dotąd dywidendą w historii LPP.

