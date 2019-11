LPP notuje spadek zysku netto mimo wyższych przychodów

W trzecim kwartale 2019 roku polski właściciel marek odzieżowych LPP wypracował ponad 2 miliardy zł przychodu oraz 140 mln zł zysku operacyjnego, notując jego wzrost o 9 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł w tym czasie blisko 20 mln zł wobec przeszło 90 mln zł rok wcześniej.

W ostatnich miesiącach LPP uruchomiło magazyn w Rumunii, dedykowany do obsługi zamówień online. Dzięki Fulfillment Center o powierzchni 22 tys. m kw., LPP zyskuje możliwość realizacji dostaw do klientów z Europy Południowo-Wschodniej nawet następnego dnia od transakcji.W 2020 roku gdańska spółka planuje uruchomienie kolejnego magazynu dla e-commerce, tym razem na Słowacji.LPP stara się też usprawnić obsługę klienta dzięki nowym cyfrowym narzędziom. W październiku 2019 firma zakończyła najszybsze na świecie wdrożenie elektronicznych metek (tzw. RFID) w sieci Reserved w Polsce.Elektroniczna metka służy do błyskawicznego rozpoznania produktu, co umożliwia pełną i precyzyjną kontrolę nad każdą pojedynczą sztuką odzieży. Technologia RFID jest wykorzystywana w całym łańcuchu dostaw LPP, począwszy od produkcji, poprzez centra dystrybucyjne, a skończywszy na salonach sprzedaży. LPP jest pierwszą firmą odzieżową w Polsce i jedną z niewielu na świecie, które wdrożyły tę technologię na tak szeroką skalę.W kolejnych latach spółka planuje wdrożenie RFID w pozostałych markach i będzie analizować kolejne możliwości, jakie stwarza wykorzystanie elektronicznych metek.