LPP planuje obfitą dywidendę – prawie 650 mln zł

Zarząd LPP podjął uchwałę, w której rekomenduje radzie nadzorczej odzieżowej spółki i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy. Do akcjonariuszy ma trafić w dwóch transzach 648,3 mln zł.

Zarząd LPP informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy LPP wypłatę dywidendy z zysku netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 w wysokości 350 zł - poinformowała spółka w komunikacie we wtorek. W sumie oznacza to wypłatę 648,3 mln zł.

LPP proponuje by dywidenda trafiła do akcjonariuszy w dwóch równych transzach – po 175 zł na akcje. Wypłaty miałby nastąpić 6 czerwca i 30 sierpnia. Dzień ustalenia praw do dywidendy przypadłby 30 maja.

Byłaby to druga co do wielkości dywidenda w historii spółki. Większą – w wysokości 833 mln zł (450 zł na akcję) spółka wypłaciła rok wcześniej – za rok obrotowy 2022/21. Za rok 2019/2020 spółka nie wypłaciła dywidendy, natomiast w poprzednich latach wypłacane przez LPP dywidendy nigdy nie przekraczały 100 zł na akcję.

Pełne wyniki za rok obrotowy 2021/22 zostaną opublikowane w środę, można jednak zakładać, że uprawniają one do tak hojnej dywidendy. Po trzech kwartałach spółka mogła się pochwalić zyskiem netto w wysokości 1,1 mld zł.

LPP to jedna z największych polskich spółek odzieżowych. Zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

