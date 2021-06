LPP podwaja przychody. Eksport i e-commerce napędzają wyniki

Przychody polskiego producenta odzieży w pierwszym kwartale 2021/22 wyniosły blisko 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 99 proc. w ujęciu rocznym. Jak szacuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, drugi kwartał również będzie dla spółki dobry pod względem sprzedaży. - Widzimy efekt odłożonego popytu - dodał wiceprezes LPP.

Na celowniku nowe rynki

Dzięki dostosowaniu kolekcji do nowych potrzeb rynkowych, zmniejszeniu wolumenu kolekcji jesienno-zimowej oraz braku konieczności dokonania jej znaczących wyprzedaży, a tym samym wejście w pierwszy kwartał z nową ofertą w cenach regularnych - spółka wypracowała wzrost marży o 7 p.p., czyli do poziomu 55,5 proc. rok do roku.Wśród celów inwestycyjnych, na koniec 2021 roku, spółka podtrzymuje plan otwarcia salonów w Macedonii Północnej. Tym samym oferta stacjonarna marki będzie dostępna na 26 rynkach.W tym roku firma planuje też kontynuację wzrostu powierzchni z naciskiem na region CIS i rozwój mniejszych marek: Cropp, House oraz Sinsay.- Skuteczność naszej strategii omnichannel utrzymuje nas w przekonaniu o konieczności realizacji naszych planów rozbudowy powierzchni stacjonarnej. Widzimy dalszy potencjał do rozwoju w segmencie value for money, dlatego coraz więcej otwarć przewidujemy w mniejszych miastach - podsumowuje Przemysław Lutkiewicz.W sumie na rozwój sieci stacjonarnej spółka przeznaczy w tym roku około 950 mln zł. Kolejne 150 mln zainwestuje w umacnianie sieci logistycznej i budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, 60 mln zł w obszar IT oraz 50 mln zł w dalszą rozbudowę biur, w tym kompleksu Fashion Lab w Gdańsku. W sumie w 2021/22 na inwestycje przeznaczy 1,2 mld złotych.