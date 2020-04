LPP rezygnuje z powierzchni w galeriach handlowych. Chce nowych umów

LPP poinformowało w czwartek 30 kwietnia o podjęciu decyzji o odstąpieniu od części umów najmu w galeriach handlowych. Wypowiedzenia mają dotyczyć 29,5 proc. powierzchni handlowych spółki w Polsce.

Co, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia? Sklepy pozostaną zamknięte. – Mam nadzieję, że w większości przypadków uda nam się takie porozumienie osiągnąć. W przypadku tych placówek, gdzie okaże się to niemożliwe, robimy wszystko co w naszej mocy by ich pracowników przesunąć na inne stanowiska, do innych placówek – mówił członek zarządu LPP.Obecne zapowiedzi LPP mówią o wypowiedzeniu prawie 30 proc. umów. Co z pozostałymi? Ze słów wiceprezesa wynika, że w pozostałych przypadkach negocjacje już zostały zakończone lub są na bardzo zaawansowanym etapie.Dlaczego LPP wypowiada umowy akurat, gdy otwierane są galerie? Po pierwsze dlatego, że wraz z otwarciem galerii najemcy stracili argument w negocjacjach z właścicielami galerii. Dotychczas mogli argumentować, że sklepy są zamknięte, nie mają przychodów i na tej podstawie domagać się umorzenia czy renegocjacji czynszów. Po otwarciu galerii ich właściciele mogą (oczywiście zapewne tylko teoretycznie) powiedzieć, że skoro handel ruszył, to wszystko jest po staremu i nie ma potrzeby renegocjacji umów. To byłby skrajny i mało prawdopodobny przypadek, jednak na pewno otwarcie galerii zmniejszy elastyczność właścicieli, z drugiej strony osłabi negocjacyjną pozycję najemców.A renegocjacje zdaniem LPP są konieczne, bo wszystko wskazuje na to, że ruch (a co za tym idzie i obroty) w galeriach będzie znacznie mniejszy niż przed epidemią. – Funkcje galerii handlowych ulegną dramatycznym zmianom – twierdzi Sławomir Łoboda.- Przewidywane ograniczenia w postaci montowania w galeriach handlowych kamer termowizyjnych z pomiarem temperatury i segregacją klientów na różne grupy ryzyka (czerwoną, żółtą i zieloną), ostrzeżenia z megafonów o ryzyku COVID-19, obowiązek dokonywania zakupów w maseczkach i gumowych rękawiczkach ograniczających swobodne dotykanie i przymierzanie towarów, a także ograniczenia co do liczby klientów w sklepie i galerii handlowej powoduje, że rzeczywistość handlowa będzie zupełnie inna – wylicza spółka w komunikacie.Sławomir Łoboda wskazywał również, że w krajach, gdzie już doszło do odmrożenia handlu w galeriach – np. w Chinach i na Litwie – obecne obroty są na poziomie 30-50 proc. obrotów sprzed epidemii.Wskazywał jednocześnie, że LPP nie jest w swoich działaniach odosobnione. Podobne podjęły m.in. CCC, Ochnik czy Sfinks.Wyważenie interesów między najemcami a właścicielami galerii nie jest tylko polskim problemem. Np. w Stanach Zjednoczonych również trwa obecnie proces wypowiadania umów przez najemców. Według analityków UBS z tego powodu do 2025 roku zniknie w USA 100 tys. sklepów.