LPP robi 520 mln zł odpisów na Rosję i Ukrainę. I planuje rekordowy rok

LPP poinformowało, że plany sprzedażowe na 2022 rok (z wyłączeniem rynku Ukrainy i Rosji) wskazują na możliwość osiągnięcia ponad 16 mld zł sprzedaży, tj. wzrost o 13 proc. r/r. LPP na czas nieokreślony zamknęło 157 sklepów własnych marek na Ukrainie, sklepy w Rosji działają nadal.

Zawieszenie na czas nieokreślony

Jednocześnie zarząd informuje, że spółka i jej pracownicy podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie wsparcia pracownikom LPP Ukraina, ich rodzinom i bliskim oraz wszystkim innym potrzebującym pomocy.Uruchomiono specjalny punkt kontaktowy dla osób, które chcą opuścić zagrożone terytorium, organizowane są transporty od granicy polskiej w głąb kraju, zapewniana jest opieka i zakwaterowanie, ale również wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne.Z magazynów zlokalizowanych na Ukrainie rozdawana jest odzież osobom potrzebującym. Do akcji pomocy włączone zostały też spółki zależne LPP zlokalizowane na Słowacji, Węgrzech oraz w Rumunii.Równolegle Fundacja LPP wraz z partnerami społecznymi i organizacjami pomocowymi przygotowuje szerszą akcję wsparcia rzeczowego dla Ukrainy.Spółka nie podejmuje decyzji o wycofaniu się z Ukrainy, jednak prowadzona tam działalność zostaje zawieszona na czas nieokreślony, do momentu przywrócenia na terenie kraju warunków zapewniających bezpieczeństwo pracowników.LPP to polski producent odzieży, który posiada marki Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay.Spółka posiada także sklepy w Rosji. Kilka dni temu informowano, że sklepy LPP w Rosji są otwarte.